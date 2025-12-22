ข่าว

ด่วน! เด้ง “ผู้การฯ เมืองคอน” เข้ากรุ เซ่นคลิปเสียงฉาวรีดส่วย ผกก.ฉวาง แจงวุ่นไม่ชัวร์เป็น AI

เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 12:43 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 11:46 น.
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) สะบัดปากกาเซ็นคำสั่งย้ายด่วน พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ นุ่นเกลี้ยง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช) ให้ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) โดยขาดจากตำแหน่งเดิมทันที เซ่นปมคลิปเสียงหลุดว่อนโซเชียล อ้างเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 600/2568 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2568 ระบุเหตุผลชัดเจนว่า เกิดจากกรณีที่มีข้อมูลปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับข้าราชการตำรวจเรียกรับผลประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างรุนแรง และเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างโปร่งใส จึงต้องย้ายผู้บังคับบัญชาสูงสุดในพื้นที่ออกมา พร้อมแต่งตั้ง พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น รอง ผบช.ภ.8 ให้รักษาราชการแทน

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เกิดความเป็นธรรม และมีให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จึงอาศัยอำนาจตามกฎหมายสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการ

ต้นตอดราม่า คลิปเสียงปริศนา “มังกรพลัดถิ่น vs งูดินเจ้าที่”

เรื่องราวลุกลามจากเพจเฟซบุ๊ก “พระจันทร์ ลายกระต่าย V5” ที่โพสต์ภาพของ พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ พร้อมคลิปเสียงความยาว 1.52 นาที เป็นบทสนทนาระหว่างชายสองคน พูดคุยเรื่องการเคลียร์ผลประโยชน์ในพื้นที่ อ.ฉวาง พร้อมแคปชันดุเดือดระบุถึงความขัดแย้งระหว่าง “นายพล” และ “นายร้อย 53” ในทำนอง “ปิดจ็อบอีก 1 นายพล… มังกรพลัดถิ่น หรือจะสู้งูดินเจ้าที่”

ก่อนหน้านี้ด้าน พ.ต.อ.ภูวศิษฐ์ วังแก้ว ผู้กำกับการ สภ.ฉวาง พื้นที่ที่ถูกพาดพิง ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงด่วน โดยระบุว่า จากการตรวจสอบคลิปเสียง ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเสียงของบุคคลใดจริง ชี้แจงว่าเสียงดังกล่าวอาจเกิดจากการสร้างบทสนทนาเลียนแบบ หรือ “ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)” สร้างขึ้นมาเพื่อดิสเครดิต

ยืนยันว่าไม่ทราบแหล่งที่มาและจุดประสงค์ของผู้ปล่อยคลิป แต่ยืนยันว่า สภ.ฉวาง มีผลงานการจับกุมที่เป็นรูปธรรมตามตัวชี้วัด ไม่มีการละเว้น

ข่าว

