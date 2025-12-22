สาวมาเลฯโวย เมียพี่ชายมีผัวสองคน ไม่หย่า อยู่กินด้วยกันเหมือนเดิม
น้องสาวชาวมาเลเซียโวย เมียพี่ชายมีผัวสองคน รู้ความจริงไม่หย่า อยู่กินด้วยกันเหมือนเดิม โดยตอนเช้าอยู่กับอีกคน ตอนกลางคืนขับรถกลับอยู่กับอีกคน
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม สำนักข่าว มัสต์แชร์นิวส์ ได้รายงานว่า น้องสาวของชายชาวมาเลเซียได้เข้าร้องเรียนว่าภรรยาของพี่ชายแต่งงานกับผู้ชายสองคน โดยช่วงกลางวันอาศัยกับสามีคนนึง ส่วนกลางคืนอาศัยกับสามีอีกคน
โดยสามีค้นพบเรื่องราวสุดแปลกหลังจากที่เขาค้นพบใบจดทะเบียนสมรสกับสามีอึกคนภายในรถยนต์ของฝ่ายหญิง จากการตรวจสอบพบว่าในเอกสารระบุว่าฝ่ายหญิงแต่งงานกับชายมาเลเซียอีกคนใน จ.สงขลา ประเทศไทย ซึ่งในเอกสารยังระบุด้วยว่าเธอแต่งงานกับสามีคนที่สองตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2567 เป็นระยะมากกว่าหนึ่งปี
ซึ่งภรรยาจะขับรถไปหาสามีคนที่สองที่ในช่วงกลางวัน หรือช่วงที่สามีคนแรกทำงาน ก่อนจะกลับมาหาสามีคนแรกในช่วงกลางคืน โดยต้นโพสต์ระบุว่าระยะทางของบ้านทั้งสองหลังอยู่ที่ราวๆ 19 กิโลเมตร
อย่างไรก็ตามแม้จะรู้ความจริงแล้ว ทางสามีเลือกจะไม่หย่ากับภรรยา สร้างความไม่พอใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก และเกิดเป็นรอยร้าวของครอบครัว รวมไปถึงภรรยาของพี่ชายยังได้เข้าแจ้งความน้องสาวฐานสร้างความรบกวนด้วย ซึ่งเธอหวังว่าพี่ชายตนเองจะตาสว่างและกลับมาอยู่กับครอบครัว
ทั้งนี้โพสต์ต้นทางมีคนกดไลค์กว่า 2 พันไลค์ และชาวเน็ตได้เรียกร้องให้หน่วยงานด้านศาสนาเข้าดำเนินคดีต่อไป
