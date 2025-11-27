สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน 6 จังหวัดภาคใต้ ฝนตกหนัก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก

ข่าว

GIFT T.
เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 10:19 น.
เช็กสภาพอากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน 6 จังหวัดภาคใต้ ฝนตกหนัก คลื่นสูง 2 เมตร เตือนประชาชนระวังอันตราย

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้ตอนล่างยังมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล

ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เนื่องจากคลื่นลมมีกำลังปานกลาง ความสูงประมาณ 2 เมตร

สำหรับประเทศไทยตอนบน บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมแล้ว ส่งผลให้ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-4 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวจัด ต่ำสุด 3-14 องศาเซลเซียส

ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และระวังอันตรายจากอัคคีภัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้ง

สถานการณ์พายุไต้ฝุ่น “โคโตะ” (KOTO) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนใต้ในช่วงวันที่ 28-30 พ.ย. นี้ แต่เนื่องจากมวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุม จะทำให้พายุอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว ยืนยันว่าพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ส่วนพายุไซโคลน “ซินญาร” ได้เคลื่อนตัวห่างออกไปทางเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซียแล้ว

อ้างอิงจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

