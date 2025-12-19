เทคโนโลยี

แจก Prompt Gemini เสกรูปธีมคริสต์มาส เนรมิต 4 ลุค เหมือนวาร์ปไปเมืองนอก

sukanlaya s. เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 11:51 น.
71
แจก Prompt Gemini เสกรูปโปรไฟล์ตีมคริสต์มาส

แจก Prompt Gemini เสกรูปโปรไฟล์รับคริสต์มาส 4 สไตล์ เนรมิตลุคหรู-อบอุ่น เหมือนวาร์ปไปเที่ยวมืองนอก ได้ภาพคมชัดไม่ง้อสตูดิโอ เพียง 3 ขั้นตอน

เทศกาลคริสต์มาสเวียนมาบรรจบอีกครั้ง หลายคนคงอยากมีรูปสวย ๆ ไว้อัปเดตโปรไฟล์ให้เข้ากับบรรยากาศ แต่ติดตรงที่ไม่มีเวลาเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวถึงยุโรป หรือหาสตูดิโอถ่ายภาพลำบาก วันนี้เรามีทางลัดมาฝากผู้อ่านทุกคน ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI อย่าง Gemini เข้ามาช่วยเนรมิตภาพถ่ายใบเดิมให้กลายเป็นภาพแฟชั่นท่ามกลางหิมะและแสงไฟสุดโรแมนติก

เพียงแค่คุณมีรูปถ่ายต้นฉบับและชุดคำสั่ง (Prompt) ที่เราเตรียมไว้ให้ ก็สามารถเปลี่ยนบรรยากาศรอบตัวให้กลายเป็นเมืองหนาวได้ทันที ไม่ต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินและไม่ต้องจ้างช่างภาพ

เตรียมตัวก่อนเสกภาพ

หากจะให้ AI ประมวลผลออกมาได้แม่นยำและสวยงามที่สุด ขั้นตอนการเลือกรูปต้นฉบับสำคัญมาก ทำตามขั้นตอนดังนี้ได้รูปสวยกลับไปแน่นอน

1. ควรเลือกรูปที่เห็นหน้าชัดเจน หลีกเลี่ยงการสวมแว่นกันแดด หรือมีสิ่งของบดบังใบหน้า

2. จากนั้นนำรูปที่เลือกไว้ใส่ลงในช่องแชทของ Gemini

3. คัดลอก Prompt ที่ต้องการไปวางต่อท้ายรูปภาพ

เทคนิคสำคัญห้ามลืม เพื่อให้ภาพที่ได้สมจริงและตรงกับตัวคุณที่สุด ก่อนกดส่งคำสั่ง อย่าลืมแก้ไขคำในวงเล็บ ดังนี้

  • [a woman/man] : เลือกเพศของคุณ
  • [your hair color/style] : ระบุสีผมและทรงผม เช่น long brown hair (ผมยาวสีน้ำตาล) หรือ short black hair (ผมสั้นสีดำ)

เพียงเท่านี้ คุณก็จะได้ภาพสวย ๆ ไว้ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสโดยไม่ต้องเหนื่อยเดินทาง ลองนำไปเล่นกันดูได้รับรองว่ายอดไลก์พุ่งแน่นอน

แจก 4 Prompt Gemini AI เปลี่ยนลุครับคริสต์มาส

1. สไตล์ Cozy & Warm (อบอุ่นหน้าเตาผิง)

สไตล์นี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบความรู้สึกผ่อนคลาย สบาย ๆ เหมือนนั่งจิบโกโก้อยู่ในบ้านพักตากอากาศ ให้ลุคที่ดูเป็นกันเองและน่าทะนุถนอม สวมใส่สเวตเตอร์ไหมพรมหนานุ่ม

ชุดคำสั่ง (Prompt)

A candid photograph of [a woman/man] with [your hair color/style], maintaining facial features from the reference image. She/He is wearing a cozy, chunky knit Christmas sweater in red and cream colors, smiling gently. She/He is holding a mug of hot cocoa, sitting in front of a beautifully decorated Christmas tree with warm fairy lights and a fireplace in the background. Soft, warm lighting, cinematic bokeh, cozy atmosphere, detailed textures.

2. สไตล์ Snowy Wonderland (เมืองหิมะในฝัน)

ใครอยากได้ฟีลลิ่งเหมือนบินไปเที่ยวยุโรปต้องสไตล์นี้ ภาพจะจำลองบรรยากาศตลาดคริสต์มาสยามค่ำคืนที่มีหิมะโปรยปราย แสงไฟระยิบระยับ ให้ความรู้สึกโรแมนติกเหมือนหลุดออกมาจากหนังรัก

ชุดคำสั่ง (Prompt)

A cinematic portrait of [a woman/man] based on the reference image, standing outdoors in light falling snow. She/He is wearing a stylish winter coat, a red scarf, and a cute Santa hat. The background is a bustling European Christmas market at night, illuminated by thousands of twinkling fairy lights and holiday decorations. Magical atmosphere, glowing light on face, sharp focus on eyes, frosty breath.

3. สไตล์ Elegant Holiday Party (หรูหราออกงาน)

เปลี่ยนลุคให้ดูแพงและโดดเด่น เหมาะสำหรับคนที่ต้องการภาพโปรไฟล์ที่ดูเป็นทางการขึ้นมาหน่อย หรืออยากได้ลุคเหมือนไปร่วมงานกาล่าดินเนอร์หรูในโรงแรมระดับ 5 ดาว

ชุดคำสั่ง (Prompt)

A glamorous portrait of [a woman/man] from the reference image, ready for an elegant Christmas party. She is wearing a sparkling emerald green evening gown / He is wearing a velvet tuxedo blazer in deep red. Standing next to a luxurious, tall Christmas tree adorned with gold and silver ornaments inside a grand hotel lobby. Bokeh lights, sophisticated atmosphere, professional photography, highly detailed.

4. สไตล์ Cute & Playful (สดใสขี้เล่น

ฉีกแนวมาเป็นสายฮาและน่ารัก สไตล์นี้จะเน้นความสนุกสนาน ใส่เสื้อไหมพรมลายตลก ๆ หรือที่คาดผมเขากวางเรนเดียร์ ท่ามกลางกองของขวัญ ให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวาและเข้าถึงง่าย

ชุดคำสั่ง (Prompt)

A fun, close-up photo of [a woman/man] maintaining likeness from the input image. She/He is wearing cute reindeer antler headband and an “ugly Christmas sweater” with funny patterns. Laughing happily, surrounded by many wrapped Christmas presents and festive decorations. Bright and cheerful lighting, festive colors, sharp focus, joyful vibe.

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

