“โนอาห์แห่งกาน่า” อ้างน้ำจะท่วมโลกนาน 3 ปี ในคริสต์มาส สร้างเรือรองรับแล้ว
โนอาห์แห่งกาน่า อ้างน้ำจะท่วมโลกนาน 3 ปี ในคริสต์มาส สร้างเรือรองรับแล้ว ท่ามกลางคำถามว่าไปเอาข้อมูลมาจากไหน และเป็น AI หรือไม่
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคมโนอาห์แห่งกาน่า เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานว่านาย อีโบ โนอาห์ ชายชาวกานา ที่อ้างว่าตัวเองเป็นผู้พยากรณ์ ได้กล่าวว่าในวันที่ 25 ธันวาคมนี้ จะเกิดน้ำท่วมใหญ่นาน 3 ปี และเขาได้หาทางรับมือแล้วด้วยการสร้างเรือโนอาห์ และอ้างว่าเขาเป็นผู้ถูกรับเลือกจากพระเจ้าในการสร้างเรือไม้ขนาดใหญ่นี้
โดยโนอาห์จากกาน่ารายนี้เคยป่าวประกาศถึงเรื่องน้ำท่วมใหญ่ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และเขากล่าวว่าพระเจ้าได้บอกให้เขาสร้างเรือไม้ขนาดใหญ่เพื่อรองรับมนุษย์ ซึ่งบางครั้งเขาก็กล่าวว่าเรือไม้เขารองรับคนได้หลายพันคน แต่บางครั้งเขาก็พูดว่ารองรับคนได้มากถึง 600 ล้านคน
ซึ่งนายอีโบกลายเป็นที่รู้จักในสื่อสังคมออนไลน์ ท่ามกลางการตั้งคำถามถึงคำสอนของเขา รวมไปถึงคำถามเชิงล้อเลียนว่าเรือไม้ของเขามีไวไฟให้ใช้หรือไม่ อย่างไรก็ตามเขานายอีโบไม่เคยบอกว่าเพราะเหตุใดเขาจึงเชื่อว่าน้ำจะท่วมโลกนาน 3 ปี ในวันคริสต์มาสนี้
อย่างไรก็ตามอีกสิ่งที่น่าสนใจคือสื่อในกาน่าไม่มีใครสามารถตามตัวบุคคลดังกล่าวพบ รวมไปถึงไม่ทราบว่าเรือของเขาอยู่ที่ใดกันแน่ และยังมีคำถามตามมาด้วยว่าจริงๆแล้วเขาเป็น AI รึเปล่า
สำหรับเรือโนอาห์เป็นเรื่องราวจากคัมภีร์ไบเบิล กล่าวถึงช่วงเวลาที่พระเจ้าทรงเห็นว่ามนุษย์เต็มไปด้วยความชั่วร้าย จึงตัดสินพระทัยจะล้างโลกด้วยมหาอุทกภัย แต่ทรงเลือกโนอาห์ ชายผู้ชอบธรรมและซื่อสัตย์ ให้สร้างเรือลำใหญ่ตามพระบัญชา เพื่อเป็นที่หลบภัยสำหรับครอบครัวของเขาและสัตว์ทุกชนิดอย่างละคู่ (หรือบางชนิดหลายคู่) เพื่อรักษาชีวิตไว้ไม่ให้สูญสิ้นจากโลก
เมื่อเรือสร้างเสร็จ น้ำฝนตกลงมาอย่างหนักจนน้ำท่วมโลกเป็นเวลานาน สิ่งมีชีวิตนอกเรือล้วนพินาศ เรือของโนอาห์ลอยอยู่บนน้ำจนกระทั่งน้ำลดลง เขาจึงปล่อยนกออกไปตรวจดูแผ่นดิน และเมื่อพบว่าพื้นดินแห้งแล้ว ทุกชีวิตก็ออกจากเรือ พระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับมนุษย์ว่าจะไม่ทำลายโลกด้วยน้ำท่วมอีก และทรงประทานสายรุ้งเป็นสัญลักษณ์แห่งคำสัญญานั้น
