เช้านี้ F-16 ไทยบินว่อน เสิร์ฟไข่ถล่มฐานกัมพูชา 4 ลูก พื้นที่ตาพระยา-บึงตะกวน
กองทัพไทย เปิดปฏิบัติการ ส่งเครื่องบินรบ F-16 ทิ้งระเบิด 4 ลูก ถล่มฐานที่มั่นทหารกัมพูชา พื้นที่บึงตะกวน-ตาพระยา ตอบโต้เหตุปะทะชายแดน
22 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force รายงานสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาในวันนี้ว่า “ด่วน! กองทัพไทยปฏิบัติการทางทหารตอบโต้ทหารกัมพูชาในพื้นที่ตาพระยา-บึงตะกวน ตั้งแต่เช้ามืดเวลาตี 05:00 – 06:30 น.”
โดยก่อนหน้านี้ได้มีการรายงานว่า “เวลาตี 05:00 น. เครื่องบินรบขับไล่ F-16 ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดต่อฐานที่มั่นทางทหารกัมพูชาในพื้นที่ตาพระยา-บึงตะกวน”
ในเวลาต่อมาเพจ Army Military Force โพสต์ข้อความว่า “ด่วน! สื่อกัมพูชารายงานว่า เครื่องบินรบขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทยทิ้งระเบิดใส่พื้นที่บึงตะกวนจำนวน 4 ลูกเช้านี้”
ด้านชาวบ้านที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงกับชายแดน ได้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านโพสต์ดังกล่าวว่า “หนักมากค่ะ ขนาดอยู่ละหานทราย ดังบ้านสั่นเหมือนคนปิดประตูแรงๆ ในบ้าน” , “เราผู้อยู่ไกลเขตชายแดนประมาณ 50 กว่ากม. ได้ยินรัวมากค่ะ หลังคาสั่นเลย บร บ้านเรา” เป็นต้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บ้านประชาชน จ.สระแก้ว ได้รับความเสียหาย เจออาวุธหนักเขมรยิงมั่วตกใส่
- แม่ทัพกุ้ง ฟาดเขมร หลังใช้ AI กล่าวหาไทยจัดฉากในสตูฯ ยึดเนิน 350
- “สม รังสี” โพสต์ “ฮุนเซน” ปล่อยคลิปเสียงคุย “อิ๊งค์” ลากเขมรเข้าสู่ไฟสงคราม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: