หนุ่มอังกฤษหวังขนยาเข้าดูไบ กลืนโคเคนเข้าท้อง สุดท้ายห่อแตกในกระเพาะ เสียชีวิต
เหตุการณ์สุดสลด เมื่อหนุ่มชาวอังกฤษวัยเพียงแค่ 20 ปี ตัดสินใจกลืนห่อโคเคนเข้าไปในท้องก่อนขึ้นเครื่องบินไปดูไบ สุดท้ายห่อแตกในท้อง เสียชีวิต
เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าสลด เมื่อ เจ็นเซน เวสต์เฮด (Jensen Westhead) ชายชาวอังกฤษวัย 20 ปี เสียชีวิตที่ดูไบ หลังจาก กลืนห่อโคเคน จำนวนหลายห่อเข้าไปในท้อง ก่อนขึ้นเครื่องบินจากแมนเชสเตอร์ไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
เวสต์เฮดถูกพบเสียชีวิตที่โรงแรม Hotel Avalon ในดูไบ เพียงสองวันหลังจากเดินทางถึง โดยเชื่อว่า ห่อโคเคนอย่างน้อย 1 ห่อได้แตกในกระเพาะอาหาร ทำให้สารเสพติดซึมเข้าสู่กระแสเลือดและเป็นเหตุให้เขาใช้ยาเกินขนาดจนเสียชีวิต
หลังจากการสืบสวน ตำรวจแลงคาสเตอร์ได้ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า ได้ตั้งข้อหาและจับกุมผู้เกี่ยวข้อง 4 คน ในข้อหาสมคบคิดเพื่อหลีกเลี่ยงการห้ามส่งออกยาเสพติดประเภท A โดยฉ้อโกง ซึ่งการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2024 โดยผู้ต้องหาทั้ง 4 คน ได้แก่ รีเบคกา แฮทช์ วัย 43 ปี, เกลนน์ แฮทช์ วัย 49 ปี, อเล็กซานเดอร์ ทอฟตัน วัย 31 ปี และ สตีเวน สตีเฟนสัน วัย 36 ปี
นอกจากนี้ นายสตีเฟนสันยังถูกตั้งข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดหายาโคเคนด้วย โดยผู้ต้องหาทั้งหมดมีกำหนดจะต้องไปปรากฏตัวต่อศาลผู้พิพากษาแลงคาสเตอร์ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้
เวสต์เฮดให้การกับตำรวจก่อนเกิดเหตุว่า เขาได้รับพัสดุดังกล่าวจากคนวิ่งยาชาวอังกฤษที่ชื่อว่า “สนูปปี้” และได้รับค่าจ้างเพียง 460 ปอนด์ (ราว 20,000 บาท) เพื่อขนยาเสพติดผ่านสนามบินสุวรรณภูมิไปยังประเทศปลายทาง
ทั้งนี้ ประเทศในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะดูไบ มีกฎหมายต่อต้านยาเสพติดที่เข้มงวดมากภายใต้กฎหมายชารีอะห์ การครอบครองยาเสพติดแม้ในปริมาณเพียงเล็กน้อยก็อาจนำไปสู่การดำเนินคดีได้ และหากผลตรวจเลือดเป็นบวก (พบร่องรอยของยาเสพติดในร่างกาย) ก็ถือว่ามีความผิดฐานใช้สารเสพติดได้เช่นกัน
อ้างอิง : www.dailystar.co.uk
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นายกฝรั่งเศส ประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังเพิ่งดำรงตำแหน่งแค่ 26 วัน
- ปลาเค็ม เสี่ยงมะเร็งอันดับ 1 เตือน คนไทยชอบกินประจำ หมอแนะวิธีกินให้ปลอดภัย
- “ฮุนเซน” งอแงคนไทยเอาหน้าตัวเองเป็นเป้ายิงปืน ถามนี่ชาติที่มีอารยธรรม?
ติดตาม The Thaiger บน Google News: