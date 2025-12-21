ด่วน! อดีตพระรองช่อง 7 ผ่าตัดสมอง หลังเส้นเลือดแตกกะทันหัน
ช็อกวงการ! อดีตพระรองช่อง 7 ดารารุ่นใหญ่ดีกรี นักการเมือง-พิธีกร ทรุดหนักเส้นเลือดในสมองแตก หมอเร่งผ่าตัดยื้อชีวิต ล่าสุดครอบครัวเฝ้าใกล้ชิด
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ธ.ค. ข่าวสด รายงานข่าวด่วน อดีตนักแสดงชายชื่อดังระดับตำนาน หรือ อดีตพระรองช่อง 7 ได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วน หลังมีอาการป่วยกะทันหันจากภาวะ เส้นเลือดในสมองแตก
คนในวงการบันเทิงที่ทราบข่าวเปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแพทย์ได้ทำการผ่าตัดสมองเพื่อช่วยเหลือชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางความเป็นห่วงของเพื่อนพ้องในวงการและครอบครัวที่คอยเฝ้าดูแลอาการอย่างใกล้ชิด
สำหรับอดีตพระรองรายนี้ ถือเป็นนักแสดงแถวหน้าที่มีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาและโด่งดังมากในยุคหนึ่ง นอกจากผลงานการแสดงละครแล้ว ยังมีความสามารถรอบด้าน เคยผ่านงานพิธีกร และยังมีบทบาทสำคัญในแวดวง การเมือง อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อว่าเป็นใคร หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการป่วย ทางทีมข่าวจะรีบนำมารายงานให้ทราบต่อไป ขอให้ปลอดภัยและหายป่วยโดยเร็วครับ
ขอบคุณข้อมูลจาก : ข่าวสด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: