จับหนุ่มเท็กซัส ตะโกนเหยียดผิว-พยายามเผาบ้านคนอื่น แต่พลาดทำไฟลุกท่วมตัวเอง
ชายชาวเมมืองเวโก รัฐเม้กซัส ถูกจับกุมหลังพยายามวางเพลิงเผาบ้านคนอื่น พร้อมตะโกนเหยียดผิว แต่กลับพลาดทำไฟลุกท่วตัวเอง
เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อชายชาวเมืองเวโกคนหนึ่งพยายามจะเผาบ้านของหญิงรายหนึ่งพร้อมกับตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำเหยียดผิว แต่กลับเกิดอุบัติเหตุทำให้ไฟลุกท่วมร่างของตัวเอง ตามรายงานจากเอกสารคำให้การประกอบการจับกุม
โทนี่ แมคแดเนียล วัย 47 ปี ถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นด้วยอาวุธร้ายแรงรวม 3 กระทง ตามข้อมูลจากเอกสารศาลและบันทึกการจำคุกออนไลน์
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมา ตำรวจได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินว่ามีชายคนหนึ่งกำลังตัวลุกเป็นไฟอยู่กลางสี่แยกถนนฮิลส์โบโรและถนนอาร์รา
ผู้แจ้งเหตุระบุว่า แมคแดเนียลเผลอทำไฟลุกท่วมตัวเอง และมีคนเห็นเขาวิ่งหนีกลับไปยังรถบ้านของเขาซึ่งจอดอยู่หน้าพิ้นที่ร้านขายยางแห่งหนึ่ง
เมื่อตำรวจเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุ ได้พบกับเหยื่อ 3 รายที่ให้การว่า แมคแดเนียลตะโกนคำเหยียดผิวใส่พวกเขาและขู่ว่าจะเผาบ้านให้วอด ผู้เสียหายหญิงรายหนึ่งเล่าว่า แมคแดเนียลเดินออกไปครู่หนึ่งก่อนจะกลับมาพร้อมกับถังน้ำมันเบนซิน
“แมคแดเนียลราดน้ำมันเบนซินไปที่ข้างตัวบ้านและราดลงบนถนน จากนั้นเขาหยิบไฟแช็กขึ้นมาจุดเพื่อให้ไฟลุกพ่วง นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ไฟลุกพรึบขึ้นมาติดตัวเขาเอง รวมถึงบริเวณท้องถนนและสนามหญ้าใกล้บ้านหลังดังกล่าวด้วย”
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น กลุ่มผู้เสียหายรีบนำถังน้ำไปช่วยกันดับไฟที่กำลังลามบนที่ดินและบนท้องถนนทันที
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางไปยังรถบ้านลำดังกล่าว และพังประตูเข้าไปก่อนจะพบแมคแดเนียลกำลังแอบอยู่ ใต้เตียงนอน แมคแดเนียลถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ทันทีเพื่อรักษาแผลพุพองที่มือทั้งสองข้าง หลังจากแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ เขาถูกส่งตัวเข้าห้องขังที่เรือนจำแมคเลนแนนเคาน์ตี้เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อ้างอิง : www.kwtx.com
