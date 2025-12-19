ข่าวต่างประเทศ

วินาทีระทึก! ฉลามเสือ บุกน้ำตื้นจ๊ะเอ๋ น้องหมา ระยะเผาขน สุดท้ายรอดหวุดหวิด

เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 16:06 น.
วินาทีระทึก! ฉลามเสือ บุกน้ำตื้นจ๊ะเอ๋ น้องหมา ระยะเผาขน สุดท้ายรอดหวุดหวิด

วินาทีระทึก! ฉลามเสือ” ว่ายน้ำตื้นเข้าหา “สุนัข” ที่เดินเล่นชายหาดออสเตรเลีย เผชิญหน้ากันระยะเผาขนก่อนแยกย้าย รอดหวุดหวิด

คลิปวิดีโอสุดระทึกขวัญที่กำลังเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ เผยให้เห็นวินาทีชีวิตของ “โอลีฟ” สุนัข Groodle ที่กำลังเดินเล่นอย่างเพลิดเพลินในน้ำตื้นระดับข้อเท้า บริเวณชายหาดเมืองเพิร์ธ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย โดยหารู้ไม่ว่าภัยร้ายกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ เมื่อฉลามเสือขนาดใหญ่ได้ว่ายฝ่าคลื่นเข้ามาเกยตื้นห่างจากฝั่งเพียงไม่กี่เมตร

ภาพเหตุการณ์บีบหัวใจเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองเผชิญหน้ากันในระยะเผาขน ห่างกันเพียงไม่กี่เซนติเมตร ทันใดนั้นสัญชาตญาณเอาตัวรอดก็ทำงาน เจ้าโอลีฟรีบกระโจนหนีกลับขึ้นฝั่งด้วยความตกใจ ขณะที่ฉลามเสือเองก็ดูเหมือนจะตกใจไม่แพ้กัน มันสะบัดตัวอย่างแรงเพื่อกลับตัวและว่ายหนีออกไปสู่น้ำลึกอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางความโล่งอกของผู้ที่ได้ชมคลิป

ภาพมุมสูงจากโดรนแสดงฉลามเสือว่ายเข้าใกล้สุนัขในน้ำตื้น
IG/ @seenbylexo

Lexo Aveleyra นักบินโดรนผู้บันทึกภาพเหตุการณ์หาดูยากนี้เล่าว่า วันนั้นอากาศร้อนจัดถึง 40 องศาเซลเซียส เธอจึงนำโดรนขึ้นบินเล่นและสังเกตเห็นฉลามเสือตัวนี้กำลังว่ายเข้ามาใกล้ฝั่ง ซึ่งเป็นพฤติกรรมปกติในช่วงเวลานี้ของปี แต่สิ่งที่ทำให้เธอช็อกจนแทบทำรีโมตหลุดมือ คือจังหวะที่ฉลามพุ่งตรงเข้าไปตรวจสอบเจ้าโอลีฟ จนเกิดการจ้องตากันครู่หนึ่ง ก่อนจะแยกย้ายกันไป

ที่มา: NEW YORK POST

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 16:06 น.
