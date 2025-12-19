ข่าว

กองทัพภาค 2 สรุปสถานการณ์ชายแดน 18 ธ.ค. ยังกู้ร่างพลทหารไม่ได้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 11:31 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 11:31 น.
กองทัพภาค 2 สรุปสถานการณ์ชายแดน 18 ธ.ค. ยังกู้ร่างพลทหารออกจากเนิน 350 ไม่ได้ หลังจากที่กัมพูชาระดมยิงอย่างต่อเนื่อง

กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา ประจำวันที่ 18 ธ.ค. 68 โดยมีเหตุการณ์สำคัญในพื้นที่ ส่วนหลัง กระสุนปืนใหญ่ กัมพูชายิงตกบริเวณ บ้านภูมิซลอน และทางขึ้นอุทยานผามออีแดงในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ และฝ่ายไทยยังไม่สามารถนำร่างผู้เสียชีวิต 2 นายออกจากพื้นที่เนิน 350 (ปราสาทตาควาย)ได้เนื่องจากฝ่ายกัมพูชา ป้องกันด้วยอาวุธปืนเล็กยาว , ลูกระเบิดขว้าง และกับระเบิดอย่างหนาแน่น ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา

บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี

พื้นที่ช่องบก ทั้งสองฝ่ายยังมีการปะทะเป็นระยะแบบประปรายในลักษณะเช็คแนว ฝ่ายไทยยังคงตรึงกำลังและเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสถานการณ์โดยรวมปกติ

พื้นที่ช่องอานม้า ฝ่ายไทยได้ตรึงกำลังตลอดแนวการวางกำลัง และสถาปนาความมั่นคง บริเวณที่หมาย

ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ

พื้นที่ซำแต – โดนตรวล – ภูผี – สัตตะโสม – พนมประสิทธิโส – ช่องตาเฒ่า
เครื่องบินF-16 ทำการทิ้งระเบิดบริเวณยอดเขาเปี๊ยะสะแบกของฐานทหารกัมพูชา ซึ่งที่แห่งนี่เป็นที่ตั้งโรงเก็บ จลก. จรวดหลายลำกล้อง BM-21

พื้นที่บริเวณผามออีแดง – ห้วยตามาเรีย พื้นที่นี้มีความตึงเครียดสูง ทหารกัมพูชา มีการยิงปืน ค.100 ปืนใหญ่ โดรน FPV และโดรนทิ้งระเบิดจำนวนมากเข้ามาทิ้งฝั่งไทย ฝ่ายไทยจึงได้ใช้ ปืนใหญ่ และเครื่องยิงลูกระเบิดทำการยิงตอบโต้หลายรอบ

นอกจากนี้ยังได้ตรวจพบ โดรนจำนวนมาก บริเวณพื้นที่ผามออีแดง และมีกระสุนปืนใหญ่ กัมพูชายิงมาตก บริเวณบ้านภูมิซลอน และทางขึ้นอุทยานผามออีแดง

พื้นที่ภูมะเขือ – ช่องโดนเอาว์ – พลาญยาว – พลาญหินแปดก้อน ฝ่ายไทยได้ตรวจพบโดรนทิ้งระเบิด กัมพูชาในพื้นที่ภูมะเขือ หลายห้วงเวลาตลอดทั้งวัน และโดรน FPV ทฟารกัมพูชา โจมตีฝ่ายไทยและติดตาข่ายฝ่ายไทยบริเวณภูมะเขือและระเบิด กำลังพลปลอดภัย

ชายแดนจังหวัดสุรินทร์

พื้นที่ช่องจอม – ช่องเปรอ – ช่องระยี ฝ่ายไทยทำการเข้ายึดที่หมายโอคลาคมุมพื้นที่ช่องจอม ฝ่ายไทยทำการเสริมความมั่นคงแนวการวางกำลัง

พื้นที่คนาฝ่ายไทยสถานปนาที่หมาย และตรึงกำลังในพื้นที่ตลอดแนวการวางกำลัง

พื้นที่ตาควายฝ่ายทหารกัมพูชามีการยิงรถถัว ปืนใหญ่ และ จรวดหลายลำกล้องBM – 21 เข้ามาเป็นห้วงๆ ฝ่าย ทหารกัมพูชายังใช้ โดรนตรวจจการณ์ และ โดรน FPV เป็นจำนวนมาก เข้ามายังฝั่งไทย

ฝ่ายไทยยังไม่สามารถนำร่างผู้เสียชีวิต ลงมาจากเนิน 350 ได้ เนื่องจาก ทหารกัมพูชาต่อต้านอย่างหนาแน่นด้วย ปืนเล็กยาว ลูกระเบิดขว้าง และกับระเบิด มั้งนี้ยังสะท้อนว่า ทหารกัมพูชายังคงจับตามองพื้นที่ และเตรียมตอบโต้ฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่อง

พื้นที่ช่องกร่าง ฝ่ายไทยได้ใช้ปืนทำการยิงข่ม รถถังทหารกัมพูชาที่พื้นที่ตรงข้าม

พื้นที่ตาเมือนธม ทหารกัมพูชา ทำการระดมยิงปืนเล็กยาว ปืน ค., ปืนใหญ่ อย่างหนาแน่นตลอดแนว มีการปะทะ ด้วยอาวุธหนักอย่างหนาแน่น และยังมีการปืนเล็กเป็นระยะๆ
สามารถตรวจพบ UAV จำนวนมากตลอดวัน พื้นที่ฝ่ายไทยยังคงถูกเฝ้าตรวจและคุกคาม ด้วยระบบอากาศยานไร้คนขับต่อเนื่องจนถึงช่วงค่ำ

ชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์

พื้นที่ช่องสายตะกู ทั้ง 2 ฝ่าย มีการตรึงกำลังตลอดแนว และปรากฏการยิงตอบโต้กันด้วยปืน ค. และ ปืนใหญ่ เป็นระยะๆ

