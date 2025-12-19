ข่าวการเมือง

ขุดภาพเก่า น้องสาว ยศชชนัน แต่งงานลูก สส.เขมร ‘ชยาภา’ ยันหย่านานแล้ว วอนเลิกโจมตีการเมือง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 09:50 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 09:50 น.
134
‘เชอรี่ ชยาภา’ วอนหยุดขุดอดีตโจมตี ‘ยศชนัน’ พี่ชาย ยันหย่าลูก ส.ส.กัมพูชานานกว่า 5 ปี ชี้อย่านำความบอบช้ำของผู้หญิงมาเป็นเครื่องมือการเมือง

‘เชอรี่ ชยาภา’ วอนหยุดขุดอดีตโจมตี ‘ยศชนัน’ พี่ชาย ยันหย่าลูก ส.ส.กัมพูชานานกว่า 5 ปี ชี้อย่านำความบอบช้ำของผู้หญิงมาเป็นเครื่องมือการเมือง

ภายหลังจากที่ พรรคเพื่อไทย ได้เปิดตัว 3 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์, นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ และ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ กระแสวิพากษ์วิจารณ์พุ่งเป้าไปที่ ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ หลังชาวเน็ตได้ขุดค้นแชร์ภาพเก่าในพิธีมงคลสมรสเมื่อปี 2556 ระหว่าง น.ส.ชยาภา วงศ์สวัสดิ์ หรือ “เชอรี่” น้องสาวของ ดร.ยศชนัน (บุตรสาวคนเล็กของนางเยาวภา และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) กับ นายนัม ลินัล เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะรัฐมนตรีกัมพูชา ซึ่งเป็นบุตรชายของ นายเลียง นัม ส.ส.เสียมราฐ ผู้มีความใกล้ชิดกับสมเด็จฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา

ภาพดังกล่าว ซึ่งมี ดร.ยศชนัน ร่วมเฟรมอยู่ด้วย ถูกนำมาเชื่อมโยง ตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์และผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างตระกูลการเมืองไทยกับผู้นำกัมพูชา ท่ามกลางสถานการณ์ความอ่อนไหวระหว่างประเทศในปัจจุบัน

ล่าสุด น.ส.ชยาภา วงศ์สวัสดิ์ ได้ออกมาเปิดใจชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าว ว่าความสัมพันธ์ระหว่างตนกับนายนัม ลินัล ได้สิ้นสุดลงโดยสมบูรณ์จากการหย่าร้างมานานกว่า 5 ปีแล้ว เนื่องจากทัศนคติที่ไม่ตรงกัน

‘เชอรี่ ชยาภา’ วอนหยุดขุดอดีตโจมตี ‘ยศชนัน’ พี่ชาย ยันหย่าลูก ส.ส.กัมพูชานานกว่า 5 ปี ชี้อย่านำความบอบช้ำของผู้หญิงมาเป็นเครื่องมือการเมือง

น.ส.ชยาภา มองว่าการนำเรื่องราวในอดีตที่จบไปแล้วมาเชื่อมโยงเพื่อโจมตีทางการเมืองใส่ร้าย ดร.ยศชนัน ผู้เป็นพี่ชาย เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง พร้อมยืนยันด้วยเกียรติว่า ครอบครัวของตนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์ใดๆ ทางการเมืองจากการแต่งงานในครั้งนั้น และย้ำจุดยืนในฐานะคนไทยที่รักชาติ

“อย่าเอาความเจ็บปวดผู้หญิงมาเล่นการเมือง” น.ส.ชยาภา กล่าวทิ้งท้ายด้วยถ้อยคำที่สะเทือนใจว่า ตนไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้ แต่ขอวอนสังคมให้หยุดบิดเบือนข้อมูล

“อย่าเอาความบอบช้ำของผู้หญิงคนหนึ่งในอดีต มาใช้โจมตีในทางการเมือง เพราะเพียงแค่ความรู้สึกเสียใจจากเหตุการณ์ดังกล่าว ที่เคยคิดผิดในอดีตไปก็แย่พอแล้ว”

เธอขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร และอย่าหลงเชื่อผู้ไม่หวังดีที่พยายามดิสเครดิตพี่ชายด้วยเรื่องส่วนตัวที่เปราะบางนี้

‘เชอรี่ ชยาภา’ วอนหยุดขุดอดีตโจมตี ‘ยศชนัน’ พี่ชาย ยันหย่าลูก ส.ส.กัมพูชานานกว่า 5 ปี ชี้อย่านำความบอบช้ำของผู้หญิงมาเป็นเครื่องมือการเมือง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เศรษฐกิจ

ไทยประกันชีวิต แถลงฉบับ 2 เยียวยาเหยื่อ “จันเกตุ ทับบุญ” อดีตตัวแทนโกงประกัน

6 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาค 2 สรุปสถานการณ์ชายแดน 18 ธ.ค. ยังกู้ร่างพลทหารไม่ได้

1 นาที ที่แล้ว
โซจึ้ง! ดิว อริสรา โชว์สกิลแต่งตัวงบจำกัด 1,000 บาท ชาวเน็ตชมไม่ขาดสาย ใส่ชุดหลักร้อยยังดูแพง บันเทิง

โซจึ้ง! ดิว อริสรา โชว์สกิลแต่งตัวงบจำกัด ชาวเน็ตชมไม่ขาดสาย ใส่ชุดหลักร้อยยังดูแพง

3 นาที ที่แล้ว
ผู้ป่วยติดเตียง ได้กลับบ้านแล้ว หลังนอนรักษาตัวนาน 14 ปี จากอุบัติเหตุรถชน ข่าว

ผู้ป่วยติดเตียง ได้กลับบ้านแล้ว หลังนอนรักษาตัวนาน 14 ปี จากอุบัติเหตุรถชน

15 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวต่างชาติร่วมเชียร์ ไทยถล่มศูนย์สแกมเมอร์ ไม่มีสายแปลกโทรเข้ามา

20 นาที ที่แล้ว
คลิปเบียร์ในชุดชั้นในตัวจิ๋วสร้างความฮือฮาในโซเชียล บันเทิง

คลิปเด็ด เบียร์ เดอะวอยซ์ ฉลองเอ็มวี “Don’t cha?” ทะลุ 1 ล้านวิว ตอกย้ำความแซ่บ

24 นาที ที่แล้ว
ร้านแกงกะหรี่ Gold Curry แฉฝรั่งล่าเงินรางวัล ข่าว

ร้านแกงกะหรี่ แฉคลิป ฝรั่งโกงแข่งกินจุ คว้าเงินรางวัล 2 หมื่น เตือนร้านอื่นระวัง

34 นาที ที่แล้ว
ผลดีเอ็นเอชี้ ‘Beachy Head Woman’ ไม่ใช่คนผิวดำคนแรกของอังกฤษ แต่เป็นสาวท้องถิ่นเมืองอีสต์บอร์น ข่าวต่างประเทศ

พลิกประวัติศาสตร์! คนผิวดำคนแรกของอังกฤษ DNA ชี้ ไม่ใช่คนดำ

42 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลปลื้ม กรุงเทพ อันดับ 1 เมืองนักท่องเที่ยวมากสุดแห่งปี มากกว่า 30 ล้านคน

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

งานนี้เดือดแน่! ‘แอนโทนี โจชัว’ ลั่นขอปิดฉากอาชีพ ‘เจค พอล’ ในศึกประวัติศาสตร์ทาง Netflix

48 นาที ที่แล้ว
Line News

เลขมงคล “พระราชินี” ทรงแข่งเรือใบ คว้าทองประวัติศาสตร์ ซีเกมส์ 2025

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จับตาพรรคภูมิใจไทย เคาะส่งแคนดิเดตนายกฯ ลงเลือกตั้ง 69 ในวันนี้

56 นาที ที่แล้ว
สส.ไอซ์ แสดงความเห็นเกี่ยวกับปฏิทินประกันสังคมที่ไม่จำเป็นในยุคดิจิทัล ข่าว

สส.ไอซ์ แท็กทีม ซีเค เป็นตัวแทนชาวบ้าน ไม่อยากได้ ปฏิทิน ประกันสังคม

56 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? คุณขวัญ ม.ล.พลอยนภัส โพสต์ระบาย หลังสูญเงินกว่า 100 ล้านใน 2 ปี

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อไต้หวัน วิเคราะห์เดือด ไทยถล่มกัมพูชา หวังล้างบางสแกมเมอร์ ต้นตอทำลายการท่องเที่ยว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สามีภรรยาญี่ปุ่น ถูกไฟไหม้ดับกลางห้องซาวน่า ร้านชุ่ยปิดระบบขอความช่วยเหลือ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อีลอน มัสก์ ทำนาย อนาคต คนไม่ต้องออมเงิน ความยากจนจะหมดไป เศรษฐกิจ

อีลอน มัสก์ ทำนาย อนาคต คนไม่ต้องออมเงิน ความยากจนจะหมดไป

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา นำทีมเดินขบวนโบกธงชาติ บันเทิง

นางงามกัมพูชา โชว์รอยยิ้มไร้เดียงสาคนเขมร ย้อนถาม ไหนความเกลียดชัง-กระหายสงคราม?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทัพไทย เผย กาสิโนเขมร ทุนเทาออกแบบพิเศษ ถูกยิงแล้วไม่ถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิป ทหารเขมรโอด เนิน 350 พังยับ หลังทัพไทยโจมตีหนัก แฉซ้ำยึดอาวุธจีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 19 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
‘เชอรี่ ชยาภา’ วอนหยุดขุดอดีตโจมตี ‘ยศชนัน’ พี่ชาย ยันหย่าลูก ส.ส.กัมพูชานานกว่า 5 ปี ชี้อย่านำความบอบช้ำของผู้หญิงมาเป็นเครื่องมือการเมือง ข่าวการเมือง

ขุดภาพเก่า น้องสาว ยศชชนัน แต่งงานลูก สส.เขมร ‘ชยาภา’ ยันหย่านานแล้ว วอนเลิกโจมตีการเมือง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตั๊ก มยุรา เผยคลิปนาทีสวมกอด เสี่ยตา ปัญญา หลังกลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบหลายปี บันเทิง

ตั๊ก มยุรา เผยคลิปนาทีสวมกอด เสี่ยตา ปัญญา หลังกลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบ 13 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไขปริศนา ‘ช่องสะงำ’ จุดเดียวใน 798 กม. ไทย-เขมรไม่ยิงปะทะกันเลย มีอะไรตรงนั้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ชูวิทย์&quot; แฉเล่ห์ &quot;ฮุนเซน&quot; สร้างภาพถูกไทยรังแก เป็นจิ้งจอกเฒ่า ปลุกสงครามชาตินิยม ข่าว

“ชูวิทย์” แฉเล่ห์ “ฮุนเซน” สร้างภาพถูกไทยรังแก เป็นจิ้งจอกเฒ่า ปลุกสงครามชาตินิยม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 09:50 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 09:50 น.
134
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทยประกันชีวิต แถลงฉบับ 2 เยียวยาเหยื่อ “จันเกตุ ทับบุญ” อดีตตัวแทนโกงประกัน

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568

กองทัพภาค 2 สรุปสถานการณ์ชายแดน 18 ธ.ค. ยังกู้ร่างพลทหารไม่ได้

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568
โซจึ้ง! ดิว อริสรา โชว์สกิลแต่งตัวงบจำกัด 1,000 บาท ชาวเน็ตชมไม่ขาดสาย ใส่ชุดหลักร้อยยังดูแพง

โซจึ้ง! ดิว อริสรา โชว์สกิลแต่งตัวงบจำกัด ชาวเน็ตชมไม่ขาดสาย ใส่ชุดหลักร้อยยังดูแพง

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568
ผู้ป่วยติดเตียง ได้กลับบ้านแล้ว หลังนอนรักษาตัวนาน 14 ปี จากอุบัติเหตุรถชน

ผู้ป่วยติดเตียง ได้กลับบ้านแล้ว หลังนอนรักษาตัวนาน 14 ปี จากอุบัติเหตุรถชน

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568
Back to top button