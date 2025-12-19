ขุดภาพเก่า น้องสาว ยศชชนัน แต่งงานลูก สส.เขมร ‘ชยาภา’ ยันหย่านานแล้ว วอนเลิกโจมตีการเมือง
‘เชอรี่ ชยาภา’ วอนหยุดขุดอดีตโจมตี ‘ยศชนัน’ พี่ชาย ยันหย่าลูก ส.ส.กัมพูชานานกว่า 5 ปี ชี้อย่านำความบอบช้ำของผู้หญิงมาเป็นเครื่องมือการเมือง
ภายหลังจากที่ พรรคเพื่อไทย ได้เปิดตัว 3 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์, นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ และ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ กระแสวิพากษ์วิจารณ์พุ่งเป้าไปที่ ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ หลังชาวเน็ตได้ขุดค้นแชร์ภาพเก่าในพิธีมงคลสมรสเมื่อปี 2556 ระหว่าง น.ส.ชยาภา วงศ์สวัสดิ์ หรือ “เชอรี่” น้องสาวของ ดร.ยศชนัน (บุตรสาวคนเล็กของนางเยาวภา และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) กับ นายนัม ลินัล เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะรัฐมนตรีกัมพูชา ซึ่งเป็นบุตรชายของ นายเลียง นัม ส.ส.เสียมราฐ ผู้มีความใกล้ชิดกับสมเด็จฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา
ภาพดังกล่าว ซึ่งมี ดร.ยศชนัน ร่วมเฟรมอยู่ด้วย ถูกนำมาเชื่อมโยง ตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์และผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างตระกูลการเมืองไทยกับผู้นำกัมพูชา ท่ามกลางสถานการณ์ความอ่อนไหวระหว่างประเทศในปัจจุบัน
ล่าสุด น.ส.ชยาภา วงศ์สวัสดิ์ ได้ออกมาเปิดใจชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าว ว่าความสัมพันธ์ระหว่างตนกับนายนัม ลินัล ได้สิ้นสุดลงโดยสมบูรณ์จากการหย่าร้างมานานกว่า 5 ปีแล้ว เนื่องจากทัศนคติที่ไม่ตรงกัน
น.ส.ชยาภา มองว่าการนำเรื่องราวในอดีตที่จบไปแล้วมาเชื่อมโยงเพื่อโจมตีทางการเมืองใส่ร้าย ดร.ยศชนัน ผู้เป็นพี่ชาย เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง พร้อมยืนยันด้วยเกียรติว่า ครอบครัวของตนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์ใดๆ ทางการเมืองจากการแต่งงานในครั้งนั้น และย้ำจุดยืนในฐานะคนไทยที่รักชาติ
“อย่าเอาความเจ็บปวดผู้หญิงมาเล่นการเมือง” น.ส.ชยาภา กล่าวทิ้งท้ายด้วยถ้อยคำที่สะเทือนใจว่า ตนไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้ แต่ขอวอนสังคมให้หยุดบิดเบือนข้อมูล
“อย่าเอาความบอบช้ำของผู้หญิงคนหนึ่งในอดีต มาใช้โจมตีในทางการเมือง เพราะเพียงแค่ความรู้สึกเสียใจจากเหตุการณ์ดังกล่าว ที่เคยคิดผิดในอดีตไปก็แย่พอแล้ว”
เธอขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร และอย่าหลงเชื่อผู้ไม่หวังดีที่พยายามดิสเครดิตพี่ชายด้วยเรื่องส่วนตัวที่เปราะบางนี้
