เช็กด่วน! เงื่อนไขการเข้าชม ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 รอบชิงชนะเลิศ ไทย-เวียดนาม

เช็กด่วน! กฎเข้าชมฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 รอบชิงชนะเลิศ “ไทย-เวียดนาม” 18 ธ.ค.นี้ ปิดประตู 19.30 น. มาช้าอดเข้า พร้อมจุด Walk-in และจอเชียร์สด
เพจ SEA GAMES Thailand 2025 ได้ประกาศกำหนดการและเงื่อนไขการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 18 ธันวาคม 2568 คู่แข่งขันระหว่างไทย-เวียดนาม
ทางฝ่ายจัดการแข่งขันขอแจ้งกำหนดการและระเบียบการเข้าชม เพื่อความเรียบร้อยและความสะดวกของแฟนบอลทุกท่าน ดังนี้
1. สำหรับผู้ที่มีบัตรเข้าชม
- 18.00 น.: ประตูเปิดอนุญาตให้แฟนบอลเข้าสู่สนาม
- 19.30 น.: ระบบตัดสิทธิ์การลงทะเบียนและปิดประตูเข้าสนามทันที
ข้อควรระวัง: หากท่านมาถึงหลังเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติ ท่านจะไม่สามารถสแกนบัตรหรือเข้าสู่สนามได้ในทุกกรณี
2. สำหรับผู้ไม่มีบัตรที่ต้องการลงทะเบียนหน้างาน (Walk-in)
- กรุณาลงทะเบียน Walk-in ก่อนเวลา 19.00 น. (30 นาทีก่อนการแข่งขันเริ่ม)
- เงื่อนไข: มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน (First Come, First Served) เนื่องจากบัตรมีจำนวนจำกัด
- เอกสาร: โปรดเตรียมบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
3. จุดบริการจอรับชมสด (สำหรับผู้ไม่มีบัตร)
หากท่านไม่มีบัตร หรือเข้าสนามไม่ทัน ทางเราได้จัดเตรียม จอ LCD ขนาดใหญ่ 2 จอ ไว้ให้บริการ ณ บริเวณ Entrance 1 เพื่อให้ท่านได้ร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติไทยไปด้วยกัน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการรักษาเวลาอย่างเคร่งครัด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
