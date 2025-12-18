เงินเดือนข้าราชการธันวาคม 2568 เข้าวันไหน? ปฏิทินเงินบำนาญ-ทหารกองเกิน

เช็กเลย! กรมบัญชีกลางเผยวันจ่ายเงินเดือนข้าราชการธันวาคม 2568 รอบ 2 เข้า 25 ธ.ค.นี้ แนะวางแผนใช้จ่ายฉลองหยุดยาว
กลิ่นอายแห่งการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เริ่มอบอวลเข้ามาทุกที ช่วงเวลานี้ถือเป็นนาทีทองของพี่น้องข้าราชการและลูกจ้างประจำที่กำลังวางแผนเดินทางท่องเที่ยว สังสรรค์ หรือจัดเตรียมของขวัญให้กับคนพิเศษ ควรบริหารจัดการสภาพคล่องในกระเป๋าสตางค์ให้ลื่นไหลตลอดเทศกาล
เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือนธันวาคม 2568
ล่าสุด กรมบัญชีกลาง เผยกำหนดการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินบำนาญ ประจำเดือนธันวาคม 2568 สำหรับผู้ที่เลือกรับเงินเดือนแบบแบ่งจ่าย 2 รอบ เดือนนี้ถือว่าเงินเข้าตรงจังหวะเวลาแห่งความสุขพอดี
- รอบที่ 1 จ่ายแล้วเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568
- รอบที่ 2 รับเงินเข้าบัญชีในวันที่ 25 ธันวาคม 2568
เช็กวันจ่ายเงินบำนาญรายเดือนสำหรับผู้รับบำนาญ
สำหรับผู้รับบำนาญรายเดือน กลุ่มผู้เกษียณอายุราชการ เตรียมตัวกดเงินมาจับจ่ายใช้สอยก่อนปีใหม่ได้เลย โดยกรมบัญชีกลางมีกำหนดจ่ายเงินบำนาญประจำเดือนธันวาคม ตรงกับวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2568
เงินทหารกองประจำการ เดือนธันวาคม 68
สำหรับทหารกองเกินมีกำหนดการจ่ายเงินเดือนของเดือนธันวาคม 2568 จะข้ามไปจ่ายในช่วงหลังปีใหม่ คือ วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569
รู้กำหนดการแบบนี้แล้ว อย่าลืมวางแผนการเงินให้รอบคอบ แบ่งส่วนสำหรับเก็บออมและส่วนสำหรับสังสรรค์ เพื่อให้การเริ่มต้นปี 2569 ของทุกคนเต็มไปด้วยความสุขและสุขภาพทางการเงินที่ดี
