การเงินเศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการธันวาคม 2568 เข้าวันไหน? ปฏิทินเงินบำนาญ-ทหารกองเกิน

เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 17:12 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 17:35 น.
วันโอนเงินเดือนข้าราชการธันวาคม 2568

เช็กเลย! กรมบัญชีกลางเผยวันจ่ายเงินเดือนข้าราชการธันวาคม 2568 รอบ 2 เข้า 25 ธ.ค.นี้ แนะวางแผนใช้จ่ายฉลองหยุดยาว

กลิ่นอายแห่งการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เริ่มอบอวลเข้ามาทุกที ช่วงเวลานี้ถือเป็นนาทีทองของพี่น้องข้าราชการและลูกจ้างประจำที่กำลังวางแผนเดินทางท่องเที่ยว สังสรรค์ หรือจัดเตรียมของขวัญให้กับคนพิเศษ ควรบริหารจัดการสภาพคล่องในกระเป๋าสตางค์ให้ลื่นไหลตลอดเทศกาล

เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือนธันวาคม 2568

ล่าสุด กรมบัญชีกลาง เผยกำหนดการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินบำนาญ ประจำเดือนธันวาคม 2568 สำหรับผู้ที่เลือกรับเงินเดือนแบบแบ่งจ่าย 2 รอบ เดือนนี้ถือว่าเงินเข้าตรงจังหวะเวลาแห่งความสุขพอดี

  • รอบที่ 1 จ่ายแล้วเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568
  • รอบที่ 2 รับเงินเข้าบัญชีในวันที่ 25 ธันวาคม 2568
ปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2568
ภาพจาก Facebook : กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ

เช็กวันจ่ายเงินบำนาญรายเดือนสำหรับผู้รับบำนาญ

สำหรับผู้รับบำนาญรายเดือน กลุ่มผู้เกษียณอายุราชการ เตรียมตัวกดเงินมาจับจ่ายใช้สอยก่อนปีใหม่ได้เลย โดยกรมบัญชีกลางมีกำหนดจ่ายเงินบำนาญประจำเดือนธันวาคม ตรงกับวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2568

วันจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ 2568
ภาพจาก Facebook : กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ

เงินทหารกองประจำการ เดือนธันวาคม 68

สำหรับทหารกองเกินมีกำหนดการจ่ายเงินเดือนของเดือนธันวาคม 2568 จะข้ามไปจ่ายในช่วงหลังปีใหม่ คือ วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569

รู้กำหนดการแบบนี้แล้ว อย่าลืมวางแผนการเงินให้รอบคอบ แบ่งส่วนสำหรับเก็บออมและส่วนสำหรับสังสรรค์ เพื่อให้การเริ่มต้นปี 2569 ของทุกคนเต็มไปด้วยความสุขและสุขภาพทางการเงินที่ดี

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการ
ภาพจาก Facebook : กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

