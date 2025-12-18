ถ่ายทอดสด ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ เวียดนาม’ นัดชิงชนะเลิศ ดูบอลสด วันนี้ 18 ธ.ค. 68

ถ่ายทอดสด ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 รอบชิงชนะเลิศ คู่ระหว่าง ไทย พบ เวียดนาม แข่ง 19.30 น. ช่องถ่ายทอดสด ดูได้ทาง ช่อง PPTV HD 36
วันนี้ 18 ธ.ค. 2568 หนึ่งในกีฬาไฮไลท์ของการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 อย่าง ฟุตบอลชาย ได้เดินมาถึงการแข่งขันวันสุดท้ายแล้ว โดยในวันนี้แฟนบอลชายไทยเตรียมตัวให้พร้อม ส่งเสียงเชียร์ให้สุดเสียง เพราะวันนี้ ทีมชาติไทย จะลงสนามในรอบชิงชนะเลิศ พบกับ ทีมชาติเวียดนาม ทีมคู่รักคู่แค้น ใครชนะจะคว้าเหรียญทองทันที
แฟนกีฬาชาวไทย ดูถ่ายทอดสดฟุตบอลชายไทยเวียดนามวันนี้ได้ผ่านช่อง PPTV HD 36 และสามารถรับชมผ่านทางออนไลน์ได้ทาง TrueVisions Now
ถ่ายทอดสดฟุตบอลชายไทย เวียดนาม ซีเกมส์ 2025 รอบชิงชนะเลิศ วันนี้ สด
- คู่แข่งขัน : ไทย VS เวียดนาม
- เวลาแข่ง : 19.30 น.
- สนาม : ราชมังคลากีฬาสถาน
- ช่องถ่ายทอดสด : ช่อง PPTV HD 36 และ True Visions NOW
