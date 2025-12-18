ข่าวกีฬาซีเกมส์

“กู๊ดวิว” ชวัลวัฒน์ จันทผดาวัลย์ นักกระโดดน้ำชายไทย คว้าเหรียญทอง ซีเกมส์ ครั้งแรกรอบ 22 ปี

เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 17:32 น.
55

เรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์ก็คงไม่ผิด เมื่อ “กู๊ดวิว” สิบเอก ชวัลวัฒน์ จันทผดาวัลย์ คว้าเหรียญทอง กระโดดน้ำ ซีเกมส์ 2025 และเป็นเหรียญทองแรกในรอบ 22 ปีในกีฬานี้

วันนี้ 18 ธันวาคม 2568 ความเคลื่อนไหวล่าสุดของทัพนักกีฬาไทย ในการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในการแข่งขันกีฬากระโดดน้ำ รายการสปริงบอร์ด 3 เมตร ชาย “กู๊ดวิว” สิบเอก ชวัลวัฒน์ จันทผดาวัลย์ นักกีฬากระโดดน้ำทีมชาติไทย สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ทำคะแนนรวมได้ 378.30 คะแนน คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จ

Credit : Thailand Aquatics Association

ทั้งนี้ เหรียญทองนี้ของ “กู๊ดวิว” ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะนับเป็นการคว้าเหรียญทองในรายการดังกล่าวของประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ 22 ปี และนับเป็นเหรียญทองที่ 10 ของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย

 

