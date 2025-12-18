ช้างป่ารุกบ้าน ทำร้าย “พระปราโมทย์” มรณภาพขณะบิณฑบาต ปีนี้สังเวยแล้ว 6 ศพ
ช้างป่าภูผาม่านทำร้าย “พระปราโมทย์” มรณภาพขณะบิณฑบาต กรมอุทยานฯ เร่งเยียวยา-เผยปีนี้สังเวยแล้ว 6 ศพ
โศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญชาวขอนแก่น พระภิกษุสงฆ์ต้องมาจบชีวิตลงจากการถูกช้างป่าทำร้ายมรณภาพขณะกำลังปฏิบัติกิจของสงฆ์ เมื่อเช้ามืดวันที่ 17 ธันวาคม ที่ผ่านมา ในพื้นที่บ้านสวนสวรรค์ ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น สร้างความหวาดผวาและความเสียใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก
นายธรรมศิษฐ์ ชารู หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งเหตุร้ายเมื่อเวลา 05.30 น. เจ้าหน้าที่ชุดผลักดันช้างเข้าตรวจสอบพบร่างของ “พระปราโมทย์ สำราญพิศ” มรณภาพอยู่บนเส้นทางที่ท่านใช้เดินรับบิณฑบาตเป็นประจำ
รายงานระบุว่า ในคืนก่อนเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่และจิตอาสาได้ออกลาดตระเวนเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงแล้วแต่ไม่พบความเคลื่อนไหวของช้างป่า จนกระทั่งมาเกิดเหตุสลดในช่วงเช้ามืด
ด้านกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยืนยันว่าจะรับเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ เร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตตามระเบียบราชการอย่างเร่งด่วน โดยร่างของพระปราโมทย์ได้ถูกนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดโพธิ์ธาตุ อ.ชุมแพ แล้ว
นายณัฐวัฒน์ นุ้ยศรีราม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการเข้มข้น โดยใช้โดรนบินสำรวจหาพิกัดช้างป่าเพื่อผลักดันกลับคืนสู่ธรรมชาติ หลังพบข้อมูลว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา มีช้างป่าอพยพออกนอกพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น พร้อมเตือนประชาชนให้งดการใช้รั้วไฟฟ้าเอง เพราะผิดกฎหมายและอาจเกิดอันตรายซ้ำซ้อน
สถิติน่าห่วง 2 เดือนครึ่ง คนตาย 6 ช้างตาย 11
ข้อมูลจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า เผยตัวเลขที่น่าตกใจ ในปีงบประมาณ 2569 (เริ่ม 1 ต.ค. – 17 ธ.ค. 2568) เพียงแค่ 2 เดือนกว่า มีประชาชนเสียชีวิตจากช้างป่าไปแล้วถึง 6 ราย และบาดเจ็บ 9 ราย ในขณะเดียวกันฝั่งช้างป่าเองก็มีความสูญเสีย โดยพบช้างตาย 11 ตัว และบาดเจ็บ 7 ตัว สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหาคนกับช้างที่ทวีความรุนแรงขึ้น
ที่มา: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
