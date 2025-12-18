ข่าวกีฬาซีเกมส์

เปิดประวัติ “บอม” ศรัท สุ่มประดิษฐ นักยกน้ำหนักทีมชาติไทย คัมแบ็คคว้าเหรีญทองซีเกมส์ในรอบ 12 ปี

เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 10:49 น.
96

เปิดประวัติ “บอม” ศรัท สุ่มประดิษฐ นักยกน้ำหนักจอมเก๋าของทีมชาติไทย ขวัญใจกองเชียร์ข้างสนาม หลังคว้าเหรียญทองซีเกมส์ได้อีกครั้งในรอบ 12 ปี

ในการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ หนึ่งในกีฬาที่หลายคนให้ความสนใจก็คือ ยกน้ำหนัก ที่ในครั้งนี้ทีมชาติไทยได้ลงส่งนักกีฬาครบทั้ง 14 รุ่น ทั้งชาย-หญิง แบ่งเป็น 9 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง

Credit : Thailand TAWA สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

โดยหนึ่งในนักกีฬาที่ได้รับความสนใจก็คือ “บอม” ศรัท สุ่มประดิษฐ นักยกน้ำหนักจอมเก๋าขวัญใจกองเชียร์ ก่อนที่สุดท้ายจอมพลังวัย 31 ปีรายนี้จะสามารถค้วาเหรียญทองมาครองได้ในรุ่น 94 กิโลกรัม ด้วยสถิติน้ำหนักรวม 366 กิโลกรัม (ท่าสแนทช์ 165 กิโลกรัม / ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 201 กิโลกรัม) และเป็นการกลับมาคว้าเหรียญทองซีเกมส์ของเจ้าตัวอีกครั้งในรอบ 12 ปี

Credit : Thailand TAWA สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

สำหรับ “บอม” ได้รับจากจับตามองจากคนในแวดวงยกน้ำหนักและสร้างชื่อเสียงให้กับทัพจอมพลังไทยมาอย่างยาวนาน โดยผลงานแจ้งเกิดคงหนีไม่พ้นการคว้าเหรียญทองในการแข่งขัน ซีเกมส์ 2013 ที่ประเทศเมียนมา

หลังจากนั้นตัวของ ศรัท ก็กลายเป็นหนึ่งในความหวังของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันรายการต่างๆ ซึ่งถือว่าเจ้าตัวก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดี ด้วยกาคว้าเหรียญทองแดง เอเชี่ยนเกมส์ 2 สมัยติด นั่นก็คือในปี 2018 ที่ประเทศอินโดนีเซีย และ ในปี 2022 ที่ประเทศจีน

ต่อด้วยการจบอันดับที่ 4 ในรายการยกน้ำหนักชิงแชมป์โลก 2022 ที่ประเทศโคลอมเบีย ในปีถัดมา (ปี 2023) ศรัท ก็ยังทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง ด้วยการคว้าเหรียญทองแดง ในรายการชิงแชมป์เอเชีย 2023 ที่ไต้หวัน

Credit : tawa.or.th

และในปี 2025 ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 “บอม” เพิ่งลงแข่งขันในเวทียกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2025 ที่ประเทศจีน ก่อนที่เจ้าตัวจะคว้าอันดับ 4 ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก ก่อนที่จะกลับมาคว้าเหรียญทองซีเกมส์อีกครั้งในรอบ 12 ปี ในซีเกมส์หนนี้

Credit : Thailand TAWA สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

 

