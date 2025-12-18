กองทัพภาค 2 ยึดเงินสด 11 ล้าน โกดังตรงข้ามกาสิโน คาดใช้สนับสนุนทัพเขมร
กองทัพภาค 2 ยึดเงินสด 11 ล้าน และทอง 33 รายการ บริเวณโกดังตรงข้ามกาสิโน คาดใช้สนับสนุนทัพเขมรในการซื้ออาวุธและกระสุน
เพจ กองทัพภาคที่ 2 โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “กองทัพภาคที่ 2 ดำเนินการอายัดทรัพย์สิน หลังตรวจพบเงินสดกว่า “11 ล้านบาท และทองรูปพรรณ” บริเวณโกดังตรงข้ามคาสิโนช่องสะงำ โดยคาดว่ามีความเชื่อมโยงกับ “ทุนเทา” ที่อาจนำไปสนับสนุนการตั้งฐานปฏิบัติการ อาวุธ – กระสุน เทคโนโลยีโดรน และเครือข่ายแสกมเมอร์ โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียด”
ทั้งนี้ข้อความในรูประบุว่า “กองทัพภาคที่ 2 ตรวจพบเงินสด 11,031,150 บาท และทองรูปพรรณ 33 รายการ ในโกดังตรงข้ามคาสิโนรีสอร์ทแอนด์สปาช่องสะงำ
คาดเชื่อมโยง “เงินทุนนวา” ที่อาจถูกนำไปสนับสนุน การตั้งฐานปฏิบัติการ อาวุร-กระสุน เทคโนโลยีโดรน และเครือข่ายสแกมเมอร์
เจ้าหน้าที่ได้ทําการอายัดเงินเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มา และให้ผู้ครอบครองนำหลักฐานการค้าขายมาแสดง อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียด”
