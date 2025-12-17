FirstOne โปรเพลเยอร์ RoV ชี้ ดราม่าโกงซีเกมส์ สะท้อนนิสัย ชอบซุกปัญหาใต้พรม
FirstOne โปรเพลเยอร์ระดับตำนาน เตือนสติ ปมดราม่าโกงซีเกมส์ ชี้สะท้อนปัญหาสังคมไทย ชอบเก็บปัญหาไว้ใต้พรม ใช้ความเกรงใจในทางที่ผิด
จากกระแสข่าวร้อนแรงกรณี Tokyogurl หรือ นางสาวณภัทร วราสินธ์ นักกีฬา RoV หญิงทีมชาติไทย ถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันซีเกมส์ 2025 เซ่นปมโกงการแข่งขัน จนส่งผลให้ทีมชาติไทยต้องถอนตัว ล่าสุด “เนส” สรรเพชร มารัตน์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ FirstOne โปรเพลเยอร์ระดับตำนานผู้เคยคว้าเหรียญทองซีเกมส์ ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กว่า
“จากกรณีข่าวการโกงในการแข่งขัน SEA Games (ทีมหญิง) จากที่ผมกับพี่ทีมงานที่เคยได้เหรียญทองกันมา ครั้งนึง ซึ่งใน Esports เด็กไทยมีความสามารถและเก่ง แต่เหตุการณ์นี้ บอกถึงปัญหาโครงสร้างวัฒนธรรมแบบผิด ๆ ที่กำลังถดถอย และโดนทำลาย ในสังคมไทย และโอกาสในการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กำลังจะเสียไป
สำหรับผม มันไม่ได้สอนแค่เรื่องการแข่งขันหรือกติกา แต่มันสะท้อน รากลึกของปัญหาทางวัฒนธรรม ที่เราคุ้นชินกันมานาน นั่นคือการเอาตัวรอด การเอาเปรียบ การมีผลประโยชน์ร่วม ที่ถูกปลูกฝังมาในทางผิด ๆ และการเลือก “เก็บปัญหาไว้ใต้พรม” มากกว่าการเผชิญหน้าและแก้ไขมันจริง ๆ
หลายครั้งสิ่งเหล่านี้ถูกอธิบายด้วยคำสวย ๆ เช่น ความเกรงใจ ความเห็นอกเห็นใจ หรือความรักพวกพ้อง แต่เมื่อถูกใช้ผิดทาง มันกลับกลายเป็นเหตุผลในการ ละเลยปัญหา เพราะกลัวความเปลี่ยนแปลง กลัวปัญหาจะย้อนมาหาตัวเองและกลุ่ม และสุดท้ายในระยะยาว ก็สร้างผลเสียที่ใหญ่กว่าเดิม
ผมพูดเรื่องนี้ได้ เพราะผมเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มาก่อน เคยคิด เคยทำ และเคยเลือกความอยู่รอดระยะสั้นในการละเลยปัญหาเหมือนกัน ในความที่ไม่รู้ ซึ่งมันสร้างความเสียหายทั้งกับตัวผมเองและคนรอบข้าง
เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งที่ดูเหมือน “การช่วยกันเงียบ” มักจะพัฒนาไปสู่การหักหลังและการเอาตัวรอดของแต่ละคน เมื่อความจริงถูกเปิดเผย เหมือนกับสิ่งที่เราเห็นจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ผมเชื่อว่านี่ไม่ใช่ปัญหาของใครคนเดียว แต่มันคือสิ่งที่หลายคนกำลังเผชิญในทุก ๆ อุตสาหกรรม และเลือกจะเงียบ เพราะมันง่ายกว่า
ถ้าเราต้องการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริง การเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากข้างใน จากการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา สร้างสรรค์ และรับผิดชอบ ไม่ใช่จากการซ้ำเติม ระบายอารมณ์ หรือสนุกกับดราม่า นี่คือมุมมองส่วนตัวของผม อาจตรงไปบ้าง แต่ผมเชื่อว่ามันคือเรื่องจริงที่ควรถูกพูดถึง ถ้าเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนจริง”
