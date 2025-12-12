“เท่าพิภพ” โพสต์อำลา จบเส้นทาง สส. 6 ปี ลั่นภูมิใจ มาจากคนธรรมดา

ข่าว

เผยแพร่: 12 ธ.ค. 2568 13:45 น.
นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กทม. พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ระบุว่าเป็นวันสุดท้าย ของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เจ้าตัวยอมรับว่าการยุติหน้าที่สส.ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเกินความคาดหมาย แต่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ พร้อมเปิดใจขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเดินทางตลอด 6 ปีที่ผ่านมา

เท่าพิภพ กล่าวเปิดใจว่า การโพสต์บอกลาไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพราะตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี เขาเต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณ โดยสิ่งแรกคือประชาชนในพื้นที่เขตคลองสาน ธนบุรี บางปะกอก และราษฎร์บูรณะ ที่มอบโอกาสให้ตนได้รับใช้ ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิต

ขอบคุณต้นสังกัดทางการเมือง ไล่เรียงตั้งแต่ พรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล มาจนถึงพรรคประชาชน เปรียบเสมือน “ลมใต้ปีก” ที่ช่วยพานาวาแห่งความฝันให้มาถึงฝั่ง ร่วมผลักดันประเด็น สุราก้าวหน้า และวงการคราฟท์เบียร์ได้สำเร็จไม่มากก็น้อย

เท่าพิภพยังได้กล่าวถึงทีมงานผู้ช่วย สส. ทุกรุ่น “พวกเราแชร์น้ำตามากกว่ารอยยิ้ม” แต่ทุกคนระลึกเสมอว่าทำงานเพื่อประชาชน รวมถึงขอบคุณข้าราชการสภา กล่าวถึงเพื่อนสมาชิกต่างพรรค ที่แม้จะเป็นคู่แข่งหรือมีดราม่ากันบ้าง แต่ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตนเติบโตในฐานะผู้แทนราษฎร

มรดกที่ล้ำค่ากว่า “สุราก้าวหน้า” ในช่วงท้าย เท่าพิภพได้สรุปสิ่งที่เขาภูมิใจที่สุดในการเป็น สส. ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ผลงานกฎหมายสุราก้าวหน้า หรือการแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่คือการเป็นแรงบันดาลใจ

“สิ่งที่ผมภูมิใจที่สุด… คือการที่มีคนเดินมาบอกกับผมว่า ‘เห็น สส.เท่า เป็น สส.ได้ ผมเองก็อยากเป็น สส.บ้าง'” เท่าพิภพระบุ

เขาปิดท้ายด้วยการฝากความหวังถึงคนรุ่นใหม่ว่า ตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้เป็นสิ่งที่ทุกคนมีสิทธิ์ฝันถึง และเมื่อได้อำนาจมาแล้ว จงใช้มันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประชาชนต่อไป

