สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 17 ธ.ค. 68 ไทยมีลุ้นโกยทองทะลุ 200

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 (อัปเดตข้อมูลล่าสุด เวลา 17:40 น.) ทัพนักกีฬาทีมชาติไทย โกยเหรียญทองไม่มีหยุด มีลุ้นเตะ 200 เหรียญ
ทัพนักกีฬา “ทีมชาติไทย” ยังคงรักษามาตรฐานได้อย่างคงเส้นคงวา ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และนั่นทำให้ ส่งผลให้ ทีมชาติไทย คว้าเหรียญรางวัลเพิ่มเป็น 175 เหรียญทอง 115 เหรียญเงิน 73 เหรียญทองแดง
ขณะที่อันดับที่ 2 อย่าง อินโดนีเซีย ที่เก็บเพิ่มเป็น 70 เหรียญทอง ตามมาด้วยอันดับที่ 3 อย่าง เวียดนาม ที่คว้าเหรียญทองเพิ่มเป็น 59 เหรียญ ไล่จี้ทัพอิเหนาเหลือแค่ 11 เหรียญเท่านั้น
อันดับที่ 4 เป็นของ สิงคโปร์ ที่ 42 เหรียญทอง ส่วนอันดับที่ 5 มีการเปลี่ยนมือเป็น ฟิลิปปินส์ ที่คว้าไป 36 เหรียญทอง แซงหน้า มาเลเซีย ที่ทำไป 34 เหรียญทอง
ขณะที่ เมียนมา มี 3 เหรียญทอง ลาว มี 2 เหรียญทองในขณะที่ บรูไน มี 1 เหรียญทอง และ ติมอร์-เลสเต มี 3 เหรียญทองแดง
วิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุด ภาพรวมซีเกมส์ 2025
เจ้าภาพอย่าง ไทย แทบจะการันตีตำแหน่งเจ้าเหรียญทองในการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 แต่อีกหนึ่งไมล์สโตนที่น่าลุ้นตามก็คือ การโกยเหรียญทองให้แตะ 200 เหรียญให้ได้ กับเวลาที่เหลืออีก 3 วัน
ส่วนอันดับที่ 2 ที่ อินโดนีเซีย กับ เวียดนาม คาดว่าก็ยังคงขับเคี่ยวกันไปจนถึงวันสุดท้าย ขณะที่ ฟิลิปปินส์ ก็สามารถแซงหน้า มาเลเซีย ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 5 ได้สำเร็จ แถมพวกเขายังมีลุ้นคว้าเหรียญในชนิดกีฬาที่เหลืออีกด้วย ไม่แน่ว่าเป้าหมายของทัพนักกีฬาตากาล็อกคือการแซงหน้า สิงคโปร์ ก็เป็นไปได้
อ้างอิง : wrs.gmsmate.com
