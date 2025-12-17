แมนซิตี้ พบ เบรนท์ฟอร์ด ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 17 ธ.ค. 68

17 ธันวาคม 2568 เวลา 02.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล คาราบาว คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ที่สนาม เอติฮัด สเตเดี้ยม แมนซิตี้ พบ เบรนท์ฟอร์ด The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด คาราบาวคัพ แมนซิตี้ VS เบรนท์ฟอร์ด ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : คาราบาว คัพ 2025/26 รอบ 5 (รอบ 8 ทีมสุดท้าย)
- แมตช์การแข่งขัน : แมนซิตี้ VS เบรนท์ฟอร์ด
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2568 เวลา 02.30 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : เอติฮัด สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล แมนซิตี้ – เบรนท์ฟอร์ด
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
แมนฯ ซิตี้
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเรือใบสีฟ้า ของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ มาเตโอ โควาซิช, จอห์น สโตนส์ และ โรดรี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โอมาร์ มาร์มูช กับ รายาน ไอต์-นูริ ที่ติดภารกิจทีมชาติ นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ เจเรมี่ โดกู
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น เจมส์ แทรฟฟอร์ด พร้อมกองหลัง 4 คน ริโก้ ลูอิส, อับดูโกดีร์ คูซานอฟ, นาธาน อาเก้, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล โดยมี นิโก้ กอนซาเลซ เป็นกองกลางตัวรับ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ออสการ์ บ็อบบ์, แบร์นาร์โด้ ซิลวา, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, ซาวินโญ่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
เบรนท์ฟอร์ด
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพผึ้งน้อย ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ คีธ แอนดรูว์ส จะไม่มีชื่อของ ฟาบิโอ คาร์วัลโญ่, โจชัว ดาซิลวา และ อันโตนี่ มิลัมโบ้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ดางโก้ อ็อตตาร่า กับ แฟรงค์ ออนเยก้า ที่ติดภารกิจทีมชาติ
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 3-5-2 ผู้รักษาประตูเป็น ควีมิน เคลเลเฮอร์ พร้อมแนวรับ 3 คน คริสตอฟเฟอร์ อาเยอร์, นาธาน คอลลินส์, เซปป์ ฟาน เดน เบิร์ก แดนกลางเป็น ไมเคิล คาโยเด้, เยกอร์ ยาร์โมลยุก, จอร์แดน เฮนเดอร์สัน, มิคเกล ดามส์การ์ด, คีน ลูอิส-พอตเตอร์ ส่วนแนวรักนำทัพมาโดย อิกอร์ ธิอาโก้ และ เควิน ชาเด้
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนซิตี้ VS เบรนท์ฟอร์ด
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 05/10/25 เบรนท์ฟอร์ด 0-1 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 14/01/25 เบรนท์ฟอร์ด 2-2 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 14/09/24 แมนซิตี้ 2-1 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
- 20/02/24 แมนซิตี้ 1-0 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
- 05/02/24 เบรนท์ฟอร์ด 1-3 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
แมนซิตี้
- 14/12/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 10/12/25 ชนะ เรอัล มาดริด 2-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 06/12/25 ชนะ ซันเดอร์แลนด์ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 02/12/25 ชนะ ฟูแล่ม 5-4 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/11/25 ชนะ ลีดส์ 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
เบรนท์ฟอร์ด
- 14/12/25 เสมอ ลีดส์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 06/12/25 แพ้ สเปอร์ส 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/12/25 แพ้ อาร์เซนอล 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/11/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 22/11/25 แพ้ ไบรท์ตัน 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
แมนซิตี้ (4-1-4-1) : เจมส์ แทรฟฟอร์ด (GK) – ริโก้ ลูอิส, อับดูโกดีร์ คูซานอฟ, นาธาน อาเก้, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล – นิโก้ กอนซาเลซ – ออสการ์ บ็อบบ์, แบร์นาร์โด้ ซิลวา, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, ซาวินโญ่ – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
เบรนท์ฟอร์ด (3-5-2) : ควีมิน เคลเลเฮอร์ (GK) – คริสตอฟเฟอร์ อาเยอร์, นาธาน คอลลินส์, เซปป์ ฟาน เดน เบิร์ก – ไมเคิล คาโยเด้, เยกอร์ ยาร์โมลยุก, จอร์แดน เฮนเดอร์สัน, มิคเกล ดามส์การ์ด, คีน ลูอิส-พอตเตอร์ – อิกอร์ ธิอาโก้, เควิน ชาเด้
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล คาราบาว คัพ
แมนซิตี้ 3-1 เบรนท์ฟอร์ด
