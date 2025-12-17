ข่าวกีฬาฟุตบอล

แมนซิตี้ พบ เบรนท์ฟอร์ด ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 17 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 16:30 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 14:19 น.
65

17 ธันวาคม 2568 เวลา 02.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล คาราบาว คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ที่สนาม เอติฮัด สเตเดี้ยม แมนซิตี้ พบ เบรนท์ฟอร์ด The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด คาราบาวคัพ แมนซิตี้ VS เบรนท์ฟอร์ด ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : คาราบาว คัพ 2025/26 รอบ 5 (รอบ 8 ทีมสุดท้าย)
  • แมตช์การแข่งขัน : แมนซิตี้ VS เบรนท์ฟอร์ด
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2568 เวลา 02.30 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : เอติฮัด สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Manchester City

วิเคราะห์บอล แมนซิตี้ – เบรนท์ฟอร์ด

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แมนฯ ซิตี้

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเรือใบสีฟ้า ของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ มาเตโอ โควาซิช, จอห์น สโตนส์ และ โรดรี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โอมาร์ มาร์มูช กับ รายาน ไอต์-นูริ ที่ติดภารกิจทีมชาติ นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ เจเรมี่ โดกู

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น เจมส์ แทรฟฟอร์ด พร้อมกองหลัง 4 คน ริโก้ ลูอิส, อับดูโกดีร์ คูซานอฟ, นาธาน อาเก้, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล โดยมี นิโก้ กอนซาเลซ เป็นกองกลางตัวรับ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ออสการ์ บ็อบบ์, แบร์นาร์โด้ ซิลวา, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, ซาวินโญ่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

Credit : Manchester City

เบรนท์ฟอร์ด

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพผึ้งน้อย ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ คีธ แอนดรูว์ส จะไม่มีชื่อของ ฟาบิโอ คาร์วัลโญ่, โจชัว ดาซิลวา และ อันโตนี่ มิลัมโบ้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ดางโก้ อ็อตตาร่า กับ แฟรงค์ ออนเยก้า ที่ติดภารกิจทีมชาติ

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 3-5-2 ผู้รักษาประตูเป็น ควีมิน เคลเลเฮอร์ พร้อมแนวรับ 3 คน คริสตอฟเฟอร์ อาเยอร์, นาธาน คอลลินส์, เซปป์ ฟาน เดน เบิร์ก แดนกลางเป็น ไมเคิล คาโยเด้, เยกอร์ ยาร์โมลยุก, จอร์แดน เฮนเดอร์สัน, มิคเกล ดามส์การ์ด, คีน ลูอิส-พอตเตอร์ ส่วนแนวรักนำทัพมาโดย อิกอร์ ธิอาโก้ และ เควิน ชาเด้

Credit : Brentford FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนซิตี้ VS เบรนท์ฟอร์ด

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 05/10/25 เบรนท์ฟอร์ด 0-1 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 14/01/25 เบรนท์ฟอร์ด 2-2 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 14/09/24 แมนซิตี้ 2-1 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/02/24 แมนซิตี้ 1-0 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/02/24 เบรนท์ฟอร์ด 1-3 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

แมนซิตี้

  • 14/12/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 10/12/25 ชนะ เรอัล มาดริด 2-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 06/12/25 ชนะ ซันเดอร์แลนด์ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/12/25 ชนะ ฟูแล่ม 5-4 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/11/25 ชนะ ลีดส์ 3-2 (พรีเมียร์ลีก)

เบรนท์ฟอร์ด

  • 14/12/25 เสมอ ลีดส์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 06/12/25 แพ้ สเปอร์ส 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/12/25 แพ้ อาร์เซนอล 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/11/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 22/11/25 แพ้ ไบรท์ตัน 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Manchester City

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

แมนซิตี้ (4-1-4-1) : เจมส์ แทรฟฟอร์ด (GK) – ริโก้ ลูอิส, อับดูโกดีร์ คูซานอฟ, นาธาน อาเก้, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล – นิโก้ กอนซาเลซ – ออสการ์ บ็อบบ์, แบร์นาร์โด้ ซิลวา, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, ซาวินโญ่ – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

เบรนท์ฟอร์ด (3-5-2) : ควีมิน เคลเลเฮอร์ (GK) – คริสตอฟเฟอร์ อาเยอร์, นาธาน คอลลินส์, เซปป์ ฟาน เดน เบิร์ก – ไมเคิล คาโยเด้, เยกอร์ ยาร์โมลยุก, จอร์แดน เฮนเดอร์สัน, มิคเกล ดามส์การ์ด, คีน ลูอิส-พอตเตอร์ – อิกอร์ ธิอาโก้, เควิน ชาเด้

Credit : Brentford FC

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล คาราบาว คัพ

แมนซิตี้ 3-1 เบรนท์ฟอร์ด

 

เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 16:30 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 14:19 น.
65
