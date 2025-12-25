ดูดวง

5 ราศี มีเกณฑ์โดนเร่งงานสุด ๆ แต่อย่าเร่งกลับ เดี๋ยวพัง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ธ.ค. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 15:12 น.
57
ดูดวงวันนี้ 26 12 68

หมอดูทักแรง ดวงการงานวันนี้เจอศึกหนัก! ลูกค้าทวงงาน-เจ้านายตามจิก ยิ่งรีบยิ่งพัง แนะดึงสติ “ช้าแต่ชัวร์” ดีกว่าต้องรื้อทำใหม่ทั้งระบบ

อิทธิพลของดาวอังคาร (เทพเจ้าแห่งความวุ่นวาย) โคจรมาเจอกับดาวพุธ (การสื่อสารและเอกสาร) ส่งผลให้บรรยากาศการทำงานเต็มไปด้วยความเร่งรีบ กดดัน โดยเฉพาะ 5 ราศี ต่อไปนี้ ที่จะถูกเร่งยิก ๆ เหมือนโลกจะแตก แต่หมอดูขอเตือนตัวแดง ๆ ว่า “ห้ามลนลาน” เด็ดขาด เพราะเกณฑ์ความผิดพลาดสูงมาก หากรีบส่งงานไป รับรองว่าได้ตีกลับมาแก้ใหม่ยาวเป็นหางว่าวแน่นอน

1. ราศีเมษ

ด้วยนิสัยใจร้อนเป็นทุนเดิม พอเจอคนมาจี้ให้ส่งงาน “เดี๋ยวนี้” หรือ “ขอภายใน 1 ชั่วโมง” คุณจะเครื่องร้อนและรีบปั่นทันที “ตกม้าตายตอนจบ” คุณมีเกณฑ์จะส่งเมลผิดคน, ลืมแนบไฟล์สำคัญ, หรือคำนวณตัวเลขผิดในจุดที่ง่ายที่สุด ความเร็วของคุณวันนี้คือศัตรูตัวฉกาจ

ควรหายใจลึก ๆ แล้วบอกอีกฝ่ายว่า “ขอเวลาตรวจสอบ 10 นาทีครับ/ค่ะ” เพื่อซื้อเวลาเช็กความเรียบร้อย

2. ราศีสิงห์

ถูกกดดันด้วยคำว่า “ศักดิ์ศรี” หรือ “ความเป็นมืออาชีพ” เช่น “งานแค่นี้คุณน่าจะทำเสร็จเร็วนะ” ทำให้คุณต้องเร่งมือเพื่อโชว์พาว “คุณภาพตกฮวบ” งานที่ออกมาจะดูรู้เลยว่าเป็นงานเผา รายละเอียดที่เคยสวยงามจะหายไป กลายเป็นงานหยาบที่เสียเครดิตคุณเปล่า ๆ

อย่าบ้าจี้ตามคำยุ ยืนยันไปเลยว่า “งานคุณภาพต้องใช้เวลา” ดีกว่าส่งงานไวแต่โดนตำหนิทีหลัง

3. ราศีกันย์

งานงอกซ้อนกันหลายเลเยอร์! งานเก่ายังไม่จบ งานใหม่แทรกเข้ามาแถมขอแบบด่วนที่สุดจนคุณจัดลำดับความสำคัญไม่ถูก “ระบบรวน” ด้วยความอยากทำให้สมบูรณ์แบบทุกงาน พอเวลาน้อย คุณจะแพนิคจนทำอะไรไม่ถูกสักอย่าง หรือเผลอลบข้อมูลสำคัญทิ้งด้วยความมือไว

ทางแก้ คือ กล้าที่จะปฏิเสธ หรือเจรจาต่อรองเดดไลน์ใหม่ อย่าแบกทุกอย่างไว้คนเดียวในเวลาที่จำกัด

4. ราศีพิจิก

เจอแรงกดดันจาก “ลูกค้า” หรือบุคคลภายนอกที่เอาแต่ใจ เปลี่ยนโจทย์วินาทีสุดท้ายแต่จะเอากำหนดส่งเดิม “หลุดรายละเอียดสำคัญ” หากคุณรีบแก้ตามสั่งโดยไม่อ่านเงื่อนไขให้ดี คุณอาจจะเผลอรับปากในสิ่งที่ทำไม่ได้ หรือแก้เนื้องานจนผิดเพี้ยนไปจากสัญญา

ตั้งสติและยึดหลักฐานเป็นหลัก อ่านทวนคำสั่ง 2 รอบก่อนลงมือทำ อย่าใช้สัญชาตญาณนำเหตุผลในวันนี้

5. ราศีกุมภ์

ปัญหาทางเทคนิคจะเล่นตลก! เน็ตช้า คอมค้าง โปรแกรมรวน ในขณะที่เดดไลน์กระชั้นเข้ามาทุกที “หายนะทางเทคโนโลยี” ยิ่งรีบกด Save หรือรีบ Export ไฟล์ เครื่องอาจจะแฮงค์ไปดื้อ ๆ หรือไฟล์เสียกู้คืนไม่ได้ เพราะความใจร้อนไปกดย้ำ ๆ รัว ๆ

วันนี้เทคโนโลยีไม่เป็นใจ ให้ทำไปเซฟไป (Save as บ่อย ๆ) และเผื่อเวลาสำหรับเหตุขัดข้องทางเทคนิคไว้เสมอ อย่าไปหวังน้ำบ่อหน้า

คำแนะนำส่งท้าย

ทั้งนี้ 5 ราศีที่กำลังหน้าดำคร่ำเครียด ให้ท่องคาถา “ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ” เข้าไว้

1. เจรจาขอเวลา : การขอเลื่อนส่งงาน 30 นาที เพื่อแลกกับงานที่ถูกต้อง 100% ดีกว่าส่งตรงเวลาแต่ผิด 50% เจ้านายส่วนใหญ่ยอมรับเหตุผลนี้ได้

2. ทำ Check-list : ก่อนกดส่ง (Send) ให้ทำเช็กลิสต์ 3 ข้อ: 1.ไฟล์ถูกไหม 2.ผู้รับถูกไหม 3.เนื้อหาครบไหม ถ้าผ่านค่อยกด

3. ดื่มน้ำเย็น : ฟังดูธรรมดาแต่ช่วยได้จริง เมื่อโดนเร่งจนหัวร้อน การจิบน้ำเย็นจะช่วยลดอุณหภูมิร่างกายและดึงสติกลับมาได้ไวที่สุด

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์

