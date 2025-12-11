ดูดวง

3 ราศี ดวงจะได้โชคจาก “คนแปลกหน้า” หรือ “โลกออนไลน์”

เผยแพร่: 12 ธ.ค. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 10 ธ.ค. 2568 16:45 น.
86
ดูดวงวันนี้ 12/12/68

หมอดูชี้ 3 ราศี (มิถุน, ธนู, กุมภ์) ดวงเศรษฐีจับ โชคหล่นทับจากโลกออนไลน์ คนแปลกหน้าพารวย รับทรัพย์แบบงง ๆ

ในยุคที่ “โลกกลม ๆ ใบนี้แคบลงถนัดตา” อิทธิพลของดวงดาวแห่งการสื่อสารและดาวมฤตยูที่โคจรมาทำมุมสัมพันธ์กันอย่างลงตัว ส่งผลให้กระแสการเงินและโชคลาภไม่ได้จำกัดอยู่แค่คนใกล้ตัวอีกต่อไป ช่วงนี้บางราศีมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีหรือโอกาสทางการเงินจากช่องทางที่ไม่คาดคิด โดยเฉพาะจาก “โลกออนไลน์” หรือ “คนแปลกหน้า” ที่ไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อน

สำหรับ 3 ราศี ที่ดวงกำลังขึ้นหม้อ เตรียมรับโชคจากแดนไกลหรือโลกโซเชียล ได้แก่

1. ราศีมิถุน

ชาวราศีมิถุนเป็นเทพแห่งการสื่อสารอยู่แล้ว แต่ช่วงนี้วาจาจะเป็นทรัพย์เป็นพิเศษ ใครที่ทำอาชีพค้าขายออนไลน์ อินฟลูเอนเซอร์ หรือนายหน้า เตรียมตัวรับความปังได้เลย โพสต์อะไรไปก็มีคนสนใจ ยอดไลก์ยอดแชร์จะเปลี่ยนเป็นยอดเงินได้อย่างน่าอัศจรรย์ “คนแปลกหน้า” ในโลกโซเชียลจะกลายมาเป็นลูกค้ากระเป๋าหนัก หรือแฟนคลับสายเปย์ ที่พร้อมโอนไวแบบไม่ต้องพูดเยอะ บทจะรวยก็รวยง่ายๆ แค่ปลายนิ้วสัมผัส

2. ราศีธนู

ชีพจรลงเท้า(ออนไลน์) ชาวราศีธนูมีเกณฑ์ได้โชคจาก “คนไกล” หรือ “ชาวต่างชาติ” สูงมาก หากคุณกำลังมองหาโอกาสใหม่ๆ ให้ลองเปิดใจคุยกับคนในแอปพลิเคชันต่างประเทศ หรือเว็บไซต์หางาน จะมีคนแปลกหน้ายื่นข้อเสนอดีๆ หรือช่องทางทำเงินใหม่ๆ มาให้ บางคนอาจได้เพื่อนใหม่ทางออนไลน์ที่นำพาโชคลาภมาให้แบบฟลุคๆ หรืออยู่ดีๆ ก็มีคนทักมาซื้อของ หรือจ้างงานในราคาที่สูงกว่าปกติ เรียกว่าเป็นช่วงกอบโกยจากคอนเนกชันใหม่ๆ อย่างแท้จริง

3. ราศีกุมภ์

เจ้าแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี ช่วงนี้ดวงชะตาผูกพันกับ “แพลตฟอร์ม” ใหม่ๆ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคผ่านแอปฯ หรือลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล มีโอกาสจะได้รับข่าวดีแบบไม่ทันตั้งตัว “ความบังเอิญ” จะนำพาความโชคดีมาให้ เช่น กดผิดไปเจอช่องทางทำเงิน หรือมีคนแปลกหน้าแนะนำทริกดีๆ ให้ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นบ่อเงินบ่อทองของคุณ ใครที่คิดจะเริ่มทำคอนเทนต์ หรือเปิดร้านค้าออนไลน์ อย่ารอช้า เพราะดวงดาวกำลังส่งเสริมให้คุณเป็นที่รู้จักในวงกว้าง

คำแนะนำส่งท้าย

เมื่อโอกาสลอยมาอยู่ตรงหน้า โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ที่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็ว ขอให้ทั้ง 3 ราศี “มีสติและเปิดใจ” รับสิ่งใหม่ๆ เสมอ เพื่อเสริมดวงด้านการติดต่อสื่อสารให้ราบรื่นยิ่งขึ้น แนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับ แสงสว่าง เช่น ถวายหลอดไฟ เติมน้ำมันตะเกียง หรือบริจาคค่าไฟให้วัด จะช่วยส่องนำทางให้โชคลาภพุ่งเข้าหาคุณได้ชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้น

เผยแพร่: 12 ธ.ค. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 10 ธ.ค. 2568 16:45 น.
86
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

