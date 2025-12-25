คลิปไวรัล “คนหน้าลิง” หมอเฉลย ไม่ใช่ฟิลเตอร์ โรคหายาก ทำหน้าเหี่ยวเหมือนคนแก่

ข่าว

เผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 23:30 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 12:34 น.
ไม่ใช่ฟิลเตอร์ “หมอสุรัตน์” เฉลยคลิปไวรัล “คนหน้าลิง” คือโรคพันธุกรรมหายาก ทิ้งท้ายเจ็บจี๊ดถึงนักการเมือง

จากกรณีที่มีการแชร์คลิปวิดีโอจาก TikTok เผยภาพกลุ่มคนที่มีลักษณะใบหน้าคล้ายลิงจนกลายเป็นไวรัล สร้างความสงสัยให้แก่ผู้พบเห็นจำนวนมากว่า เป็นเพียงการใช้ฟิลเตอร์แต่งรูปหรือเป็นเรื่องจริง ล่าสุด ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช เจ้าของเพจ สาระสมองกับ อจ.หมอสุรัตน์ ได้ออกมาให้ความรู้และไขคำตอบเรื่องนี้อย่างชัดเจนแล้ว

คุณหมอสุรัตน์ยืนยันว่า ภาพที่เห็น ไม่ใช่การใช้ฟิลเตอร์ แต่เป็นลักษณะทางกายภาพจริงของสมาชิกครอบครัว Manurung จากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งป่วยเป็นโรคทางพันธุกรรมที่หาได้ยากมาก เรียกว่า Cutis Laxa (คิวทิส แลกซา)

รู้จักโรค Cutis Laxa เกิดจากความผิดปกติของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Connective Tissue) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่างกาย ดังนี้

ผิวหนังหย่อนคล้อย ร่างกายขาดความยืดหยุ่นเนื่องจากความผิดปกติของเส้นใยอีลาสติน (Elastin) ทำให้ผิวหนังดูหย่อนยานและพับย่นผิดปกติ

ผู้ป่วยมักมีลักษณะใบหน้าคล้ายผู้สูงอายุ (Gerodermia) แม้ว่าจะมีอายุน้อยก็ตาม

โรคนี้สามารถส่งต่อผ่านทางสายเลือดได้ ซึ่งกรณีของครอบครัว Manurung พี่น้องหลายคนได้รับถ่ายทอดลักษณะนี้มาจากคุณพ่อ

คุณหมอสุรัตน์ระบุว่า แม้ครอบครัวนี้จะมีรูปลักษณ์ภายนอกที่แตกต่างจากคนทั่วไป แต่พวกเขาก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ดีกว่าคนหน้าตาดีบางกลุ่ม ก่อนจะทิ้งท้ายประโยคเด็ดเสียดสีสถานการณ์บ้านเมืองช่วงใกล้เลือกตั้งไว้อย่างเจ็บแสบว่า

“พวก สส. ใกล้เลือกตั้ง หน้าตาไม่ลิง แต่ใจลิง ชอบกินกล้วย”

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

