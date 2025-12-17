เศร้า! โค้ชคาราเต้ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต หลังช่วยนักกีฬาคว้าเหรียญซีเกมส์
สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย แจ้งข่าวเศร้า โค้ชคาราเต้ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต หลังช่วยนักกีฬาคว้าเหรียญซีเกมส์ครั้งที่ 33
สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ได้แจ้งข่าวเศร้าว่า “ขอไว้อาลัย และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นางสาวกนกพร ดอนสำราญ ภรรยาเลขาธิการสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ด้วยรักและอาลัยยิ่ง”
สำหรับ น.ส.กนกพร ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หลังเดินทางกลับจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ เมื่อช่วงเวลา 00.16 น. ของวันที่ 16 ธันวาคม บริเวณ อ.วังสะพุง จ.เลย หลังรถของกนกพรชนท้ายรถบรรทุกอ้อย
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า รถของ น.ส.กนกพร กำลังขับมุ่งหน้าไปทางเมืองเลย เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้ชนท้ายรถบรรทุกอ้อยที่ขับอยู่ด้านหน้า ซึ่งท้ายรถบรรทุก มีอ้อยบังไฟท้าย ทำให้มองไม่เห็นในระยะกระชั้นชิด ประกอบกับบริเวณดังกล่าว ไฟส่องสว่างบนถนนชำรุด จนเกิดเหตุเศร้าในที่สุด
สำหรับ น.ส.กนกพร นั้นมีส่วนร่วมสำคัญกับซีเกมส์ครั้งที่ 33 นี้ โดยล่าสุดช่วยให้ทีมคาเต้ไทยสามารถคว้า 4 เหรียญทอง , 5 เหรียญเงิน , 2 เหรียญทองแดง
