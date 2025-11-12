เปิดปม ฆาตกรรม 5 ศพ ครอบครัวขายขนมจีน ผู้ลงมือคือคนใกล้ชิด
ตร. สภ.หนองขาม เข้าตรวจสอบหลังบ้านปิดเงียบ 2 วัน พบ 5 ศพ ครอบครัวขายขนมจีน เบื้องต้นพบ “ครกหินเปื้อนเลือด” เป็นวัตถุพยาน ชี้ ปมหนี้สิน-สุขภาพจิต คนก่อเหตุที่แท้เป็นคนใกล้ตัว
เกิดเหตุสลดใจเมื่อค่ำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ที่บ้านหลังหนึ่งใน ม.5 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองขาม เข้าตรวจสอบ หลังเพื่อนบ้านสงสัยว่าบ้านปิดเงียบมา 2 วัน และมีกลิ่นเหม็นผิดปกติ ตำรวจพบผู้เสียชีวิตรวม 5 ราย ภายในบ้าน ประกอบด้วย ชาย 1 ราย หญิง 3 ราย และเด็กหญิง 1 ราย สภาพศพขึ้นอืด คาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว 2–3 วัน
จากการตรวจสอบหลักฐาน ตำรวจได้ประเมินและยืนยันแล้วว่า ผู้ลงมือเป็นคนใกล้ชิดในครอบครัว และเป็น 1 ในผู้เสียชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับพยานหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุ โดยเบื้องต้นเชื่อว่า หัวหน้าครอบครัวใช้ครกหินทุบบุคคลอื่นในบ้าน ก่อนที่จะผูกคอตัวเองเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เก็บ “ครกหินเปื้อนเลือด” เป็นวัตถุพยานสำคัญในที่เกิดเหตุ เพื่อนำไปตรวจสอบคราบเลือดและดีเอ็นเอต่อไป
ตำรวจมุ่งเน้นสอบสวนปมแรงจูงใจไปที่ ปัญหาหนี้สิน และ ประวัติอาการป่วยทางจิต ของหัวหน้าครอบครัว หลังสืบทราบว่าผู้เสียชีวิตมีภาระทางการเงินและเคยมีปัญหาสุขภาพจิตมาก่อน เบื้องต้นจึงตั้งสมมติฐานว่า ความเครียดสะสมอาจเป็นชนวนเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ได้ส่งศพทั้งหมดไปชันสูตร เพื่อยืนยันสาเหตุและเวลาการตายที่แม่นยำ ก่อนจะสรุปสำนวนคดีอย่างเป็นทางการต่อไป
หมายเหตุ : ข้อมูลด้านสุขภาพจิตยังเป็นเพียงสมมติฐานสอบสวน โปรดติดต่อ สายด่วนสุขภาพจิต 1323 เพื่อขอความช่วยเหลือทันที หากมีภาวะเครียดรุนแรง
