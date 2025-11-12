ข่าวอาชญากรรม

เปิดปม ฆาตกรรม 5 ศพ ครอบครัวขายขนมจีน ผู้ลงมือคือคนใกล้ชิด

เผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 12:03 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 12:03 น.
69
ภาพของบ้านที่เกิดเหตุฆาตกรรม 5 ศพ ครอบครัวขายขนมจีนในชลบุรี

ตร. สภ.หนองขาม เข้าตรวจสอบหลังบ้านปิดเงียบ 2 วัน พบ 5 ศพ ครอบครัวขายขนมจีน เบื้องต้นพบ “ครกหินเปื้อนเลือด” เป็นวัตถุพยาน ชี้ ปมหนี้สิน-สุขภาพจิต คนก่อเหตุที่แท้เป็นคนใกล้ตัว

เกิดเหตุสลดใจเมื่อค่ำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ที่บ้านหลังหนึ่งใน ม.5 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองขาม เข้าตรวจสอบ หลังเพื่อนบ้านสงสัยว่าบ้านปิดเงียบมา 2 วัน และมีกลิ่นเหม็นผิดปกติ ตำรวจพบผู้เสียชีวิตรวม 5 ราย ภายในบ้าน ประกอบด้วย ชาย 1 ราย หญิง 3 ราย และเด็กหญิง 1 ราย สภาพศพขึ้นอืด คาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว 2–3 วัน

จากการตรวจสอบหลักฐาน ตำรวจได้ประเมินและยืนยันแล้วว่า ผู้ลงมือเป็นคนใกล้ชิดในครอบครัว และเป็น 1 ในผู้เสียชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับพยานหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุ โดยเบื้องต้นเชื่อว่า หัวหน้าครอบครัวใช้ครกหินทุบบุคคลอื่นในบ้าน ก่อนที่จะผูกคอตัวเองเสียชีวิต

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เก็บ “ครกหินเปื้อนเลือด” เป็นวัตถุพยานสำคัญในที่เกิดเหตุ เพื่อนำไปตรวจสอบคราบเลือดและดีเอ็นเอต่อไป

การตรวจสอบสุขภาพจิตของหัวหน้าครอบครัวที่ก่อเหตุฆาตกรรม
ที่นี่ชลบุรี

ตำรวจมุ่งเน้นสอบสวนปมแรงจูงใจไปที่ ปัญหาหนี้สิน และ ประวัติอาการป่วยทางจิต ของหัวหน้าครอบครัว หลังสืบทราบว่าผู้เสียชีวิตมีภาระทางการเงินและเคยมีปัญหาสุขภาพจิตมาก่อน เบื้องต้นจึงตั้งสมมติฐานว่า ความเครียดสะสมอาจเป็นชนวนเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้

ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ได้ส่งศพทั้งหมดไปชันสูตร เพื่อยืนยันสาเหตุและเวลาการตายที่แม่นยำ ก่อนจะสรุปสำนวนคดีอย่างเป็นทางการต่อไป

หมายเหตุ : ข้อมูลด้านสุขภาพจิตยังเป็นเพียงสมมติฐานสอบสวน โปรดติดต่อ สายด่วนสุขภาพจิต 1323 เพื่อขอความช่วยเหลือทันที หากมีภาวะเครียดรุนแรง

ข้อมูลจาก

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

