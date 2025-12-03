กกต. ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2568
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2568 เดินตามแนวทางพัฒนาองค์กรคุณธรรรม 9 ประการ
ร.ต.อ. มนูญ วิเชียรนิตย์ ผู้แทนผู้ตรวจการ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้ารับมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม สังกัดองค์กรอิสระ หน่วยราชการอิสระ และองค์กรภาคเอกชนในส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา ในระดับ “คุณธรรมต้นแบบ”
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้ประเมินตามผลการประเมินและแนวทางการยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงานในสังกัด ได้รับการประเมินและประกาศยกย่องในระดับ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” จำนวน 26 องค์กร
ซึ่งผลการตัดสินครั้งนี้สืบเนื่องจากที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามแนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรรม 9 ประการ ครอบคลุมครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน 9 ขั้นตอน จนสามารถบรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติ วิธีคิด และประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีเหมาะสมกับสังคมไทยมากยิ่งขึ้น
