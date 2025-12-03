ข่าว

ผู้ช่วย สส.เพื่อไทย โดนจับโป๊ะ ใช้ AI ทำภาพยืนอยู่กลางน้ำท่วมหาดใหญ่

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 13:38 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 13:38 น.
59

cofact ตรวจสอบคลิปผู้ช่วย สส.เพื่อไทย ยืนอยู่กลางน้ำท่วมหาดใหญ่ พบเป็นคลิปที่ใช้ AI ทำ หลังพบว่ามีความผิดปกติหลายจุด

เพจเฟซบุ๊ก cofact ซึ่งเป็นเพจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ออกมาโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เนื้อหาที่ตรวจสอบ: คลิปผู้ช่วย สส. ยืนแช่น้ำท่วมที่หาดใหญ่เรียกร้องพรรคประชาชนตรวจสอบรัฐบาลอนุทิน

ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง: **เป็นคลิปที่สร้างจากเอไอ โดยมีบางส่วนที่เป็นภาพจริง**

เนื้อหาโดยสรุป: คลิป “น้ำท่วมหาดใหญ่ น้ําท่วมภาคใต้ พรรคประชาชนตรวจสอบรัฐบาลอนุทิน หรือยัง ” ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 68 บนบัญชีเฟซบุ๊กและ X ของนายชีพธรรม คำวิเศษณ์ ซึ่งระบุในโปรไฟล์ของตัวเองว่าเป็นผู้ช่วยนายสุธรรม แสงประทุม สส. บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.)

ในคลิปความยาว 15 วินาที มีภาพนายชีพธรรมพูดว่า “ผมยืนอยู่กลางน้ำท่วมกลางเมืองหาดใหญ่เลยครับ น้ำสูงเกือบถึงเอว บ้านร้านค้าปิดกันหมด คนต้องอพยพขึ้นเรือแบบนี้กันทั้งเมือง พี่น้องประชาชนเดือดร้อนขนาดไหน ภาพมันชัดหมดแล้ว” และถามหาความรับผิดชอบจากพรรคประชาชนว่าได้ตรวจสอบรัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูล เกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยอย่างไรบ้าง

โคแฟคตรวจสอบ: ภาพเกือบทั้งหมดในคลิปนี้สร้างจาก Sora ซึ่งเป็นโมเดลเอไอของ OpenAI เจ้าของเดียวกันกับ ChatGPT สังเกตได้จากโลโกและชื่อแอปพลิเคชันที่ปรากฏอย่างชัดเจนตลอดทั้งคลิป รวมถึงยังพบความผิดปกติหลายจุด เช่น ป้ายชื่อร้านค้าในเมืองเป็นกลุ่มคำที่ไม่มีความหมาย ป้ายกระทรวงสาธารณสุขที่สะกดผิดทั้งภาษาอังกฤษและไทย ครุฑสีทองหน้าอาคารที่มีลักษณะต่างกับตราครุฑของจริง และระดับน้ำท่วมที่ไม่สอดคล้องกันโดยเปรียบเทียบจากคำบรรยายว่า “น้ำท่วมเกือบถึงเอว” แต่บริเวณพื้นหลังน้ำท่วมสูงแค่ระดับข้อเท้า

อย่างไรก็ตามมีบางส่วนของคลิปที่ใช้ภาพจริง เช่น ช่วงที่นายชีพธรรมนั่งพูดอยู่ในห้อง

สำหรับประเด็นที่เสียงในคลิปตั้งคำถามพรรคประชาชน (ปชน.) ว่าได้ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอนุทินเกี่ยวกับการจัดการน้ำท่วมหรือยัง รายการ “กรรมกรข่าว คุยนอกจอ” ออกอากาศสดบนช่องยูทูบ “สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว” ในวันที่ 2 ธ.ค. สัมภาษณ์นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้า ปชน. ขณะลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในประเด็นว่าความโกลาหลในการรับมือวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ร้ายแรงพอที่พรรคประชาชนจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่ นายณัฐพงษ์กล่าวว่าทั้ง ปชน. และ พท. มีคะแนนเสียงเพียงพอที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่ตนมองว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดขณะนี้คือความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา จึงไม่อยากนำเงื่อนไขทางการเมืองอย่างเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาเป็นตัวกำหนด และอยากให้วาระเร่งด่วนอย่างวิกฤตน้ำท่วมได้รับการแก้ไขก่อน”

พร้อมอธิบายสาเหตุที่สามารถสังเกตได้ว่าคลิปนี้เป็นคลิป AI โดยระบุว่า “จุดสังเกตว่าบางส่วนของคลิปนี้สร้างจาก AI เช่น ป้ายชื่อร้านค้าในเมืองเป็นกลุ่มคำที่ไม่มีความหมาย ป้ายกระทรวงสาธารณสุขที่สะกดผิดทั้งภาษาอังกฤษและไทย ครุฑสีทองหน้าอาคารที่มีลักษณะต่างกับตราครุฑของจริง ระดับน้ำท่วมที่ไม่สอดคล้องกันโดยเปรียบเทียบจากคำบรรยายว่า “น้ำท่วมเกือบถึงเอว” แต่บริเวณพื้นหลังน้ำท่วมสูงแค่ระดับข้อเท้า และโลโก “Sora” โมเดล AI ของ OpenAI”

อย่างไรก็ตามหลังจากโคแฟคเผยแพร่โพสต์นี้ นายชีพธรรมชี้แจงเป็นข้อความในช่องคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่า ภาพทั้งหมดในคลิปสร้างจาก AI รวมทั้งภาพที่เขานั่งพูดหน้ากล้องในห้องด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

