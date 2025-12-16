ข่าว
กัมพูชากุเรื่อง จับทหารไทยหนีทหารได้ 2 นาย พบที่แท้เป็นทหารเขมร
กัมพูชากุเรื่อง จับทหารไทยหนีทหารได้ 2 นาย ก่อนที่ผู้บัญชาการทหารเขมรจะออกมาแก้ข่าว เป็นทหารตัวเองหลงทางขณะหาอะไรกิน
กลายเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์กัมพูชา หลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งอ้างว่า สามารถจับกุมทหารหนีทัพจากไทยได้สองนาย เมื่อช่วงวันที่ 15 ธ.ค. 68 ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาเพจเฟซบุ๊ก Chhean Sothy ซึ่งเป็นผู้บัญชาการของทหารทั้งสองนายออกมาโพสต์ข้อความว่าทั้งคู่ไม่ใช่ทหารไทย แต่เป็นทหารของกัมพูชาเอง และไม่ได้หนีทหารด้วย
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้ระบุว่า “ฝากแฟนคลับทุกคนอย่าสับสน ไม่ใช่เสียม แถมไม่หนีสายด้วย ทั้งคู่เป็นทหารของฉัน เพิ่งมาถึงที่ใหม่ หาของกิน ไม่รู้ภูมิศาสตร์ หลงทาง ตอนนี้อยู่กับฉันและขอให้เพจอื่นอย่าโพสต์หรือแชร์อีกต่อไป ขอบใจนะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “มหาดไทยกัมพูชา” อ้าง “ไทย” ใช้ควันพิษ โพสต์คลิปทหารไทยฉีดยากันยุง
- ทบ. สวน กัมพูชา สร้างข่าวปลอม ใช้กลไกรัฐสนับสนุนเรื่องราวเท็จ
- เขมร ปั่นเฟคนิวส์ ตัดต่อภาพเครื่องบิน ยุคสงครามโลก แถม แซะไทยจัดซีเกมส์ไม่ดี
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ
รวบสาวนิวซีแลนด์ขโมยของเล่นผู้ใหญ่-ขโมย “ขาแกะ” มาใช้ขู่พนักงานขนส่ง ก่อนฉกเงินในรถ
21 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ระทึก! เครื่องบินเจ็ตบลูหวิดชนเครื่องบินทหารสหรัฐฯ กลางอากาศ เผยเครื่องบินทหารปิดเครื่องระบุตำแหน่ง
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ลูกชาย “อองซานซูจี” หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
อันดับกองทัพโลก 2025 เช็ก Top 10 ครองแชมป์เหนียวแน่น ส่องสถานะไทยไม่น้อยหน้า
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
เปิดคลิปนาทีชีวิต คู่รักรัสเซียสู้มือปืนบอนได แย่งอาวุธปกป้องฝูงชนก่อนถูกยิงเสียชีวิต
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด
เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส 8 ใบ 48 ล้าน หนุ่มชลบุรี รับเละคนเดียว 30 ล้าน
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
เชตวัน งงตาแตก จิรัฏฐ์ คุก 2 ปี คดีใบ สด.43 ปลอม แต่เอกสารออกโดยกองทัพ
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
กัปตัน RoV หญิงทีมชาติ เปิดใจเคยสงสัย Tokyogurl ก่อนแข่ง แต่ทำอะไรไม่ได้ ซ้ำถูกโมโหกลบเกลื่อน
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ด่วน! ประกันสังคมเปิดให้ ผู้ประกันตน เปลี่ยนรพ. ประจำปี 69 แบบออนไลน์-ยื่นเองแล้ววันนี้
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม
คลิปมัดชายกลัดมัน อนาจารพนง.ขายไอติมวัย 18 ปี ทุกวัน เจ้าทุกข์สุดทนแจ้งสีกากีมารีบจับ
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
‘พระราชินีฯ’ ทรงนำทัพนักกีฬาเรือใบไทย คว้าชัย 2 เรซติด ขึ้นเป็นที่ 1 ของตาราง “ซีเกมส์ ครั้งที่ 33”
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย
ดวงเศรษฐีพุ่ง เป๋าตังรางวัลที่ 1 แตก 28 ใบ คนเดียวรับเละ 30 ล้าน สลากดิจิทัล 16/12/68
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค
เดือด! เปิดคลิปแฉ 3 บิ๊กข้าราชการเบ่งใส่พนง.สูงวัย เหตุไม่พอใจไม่ได้ของแถม “สาหร่ายหางกระรอก”
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
เปิดแชตลับ! เพื่อนร่วมทีม RoV หญิงทีมชาติ เผย เคยจับได้ว่าโกงตอนซ้อม แต่ไม่ยอมรับ
5 ชั่วโมง ที่แล้ว