ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปนาทีชีวิต คู่รักรัสเซียสู้มือปืนบอนได แย่งอาวุธปกป้องฝูงชนก่อนถูกยิงเสียชีวิต

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 17:56 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 17:56 น.
88
คู่รักแย่งปืน กราดยิงบอนไดล่าสุด
แฟ้มภาพ

บอริสและโซเฟีย กูร์มัน 2 สามีภรรยาสละชีวิต ! เข้าขัดขวางโศกนาฏกรรมนองเลือดสลด หาดบอนได ออสเตรเลีย หลังสองพ่อลูกมือปืนกราดยิงกลางงานฮานุกกะห์ เผยภาพวงจรปิดนาทีแย่งปืนก่อนจบชีวิต ยอดผู้เสียชีวิตรวม 15 ศพ ตำรวจเร่งสอบลูกชายผู้ก่อเหตุที่ฟื้นจากโคม่า

วันนี้ (16 ธ.ค.) สื่อต่างประเทศเผยภาพนาทีชีวิตจากกล้องหน้ารถ ซึ่งได้บันทึกวีรกรรมของคู่สามีภรรยาที่พยายามหยุดยั้งเหตุกราดยิงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 30 ปี บริเวณชายหาดบอนไดของออสเตรเลีย ทั้งสองเข้าต่อสู้และแย่งอาวุธจากคนร้ายเพื่อปกป้องผู้อื่น แต่ต้องแลกด้วยชีวิตของตนเอง

รายงานภาพเหตุการณ์สะเทือนขวัญ จากกรณีสองพ่อลูกตระกูลอัครามก่อเหตุกราดยิงในงานเทศกาลฮานุกกะห์ ย่านบอนได นครซิดนีย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (14 ธ.ค.) ล่าสุดมีการเปิดเผยคลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถ แสดงให้เห็นความกล้าหาญของ นายบอริส กูร์มัน วัย 69 ปี และนางโซเฟีย ภรรยาวัย 61 ปี คู่สามีภรรยาเชื้อสายรัสเซีย-ยิว ที่พยายามเข้าขัดขวางผู้ก่อเหตุ

ภาพจากกล้องหน้ารถเผยให้เห็นเหตุการณ์ขณะที่นายบอริส สวมเสื้อสีชมพู เข้าปล้ำสู้แย่งอาวุธปืนกับนายซาจิด อัคราม วัย 50 ปี (พ่อ) บริเวณริมถนน ทั้งคู่ล้มลุกคลุกคลานต่อสู้กันอย่างดุเดือด โดยมีนางโซเฟียวิ่งเข้ามาพยายามช่วยเหลือสามี ในที่สุดบอริสสามารถแย่งปืนมาถือไว้ได้ และพยายามใช้ปืนกระบอกดังกล่าวฟาดไปที่รถของคนร้ายเพื่อข่มขู่

ทว่าเหตุการณ์กลับจบลงด้วยความสูญเสีย เมื่อคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่สามีภรรยาคู่นี้จนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ แม้ทีมแพทย์พยายามเข้าช่วยเหลือแต่ก็ไม่ทันการ ครอบครัวและเพื่อนสนิทต่างยกย่องทั้งคู่ว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตา และความกล้าหาญของทั้งสองจะอยู่ในความทรงจำตลอดไป (ดูคลิป)

จังหวะสองสามีภรรยารัสเซียแย่งปืน
ภาพ @X

ขอบคุณคลิปจาก : X @therealrukshan

สรุปเหตุการณ์และความสูญเสีย

เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า นายซาจิด และนายนาวีด อัคราม วัย 24 ปี (ลูกชาย) ได้ร่วมกันก่อเหตุสังหารประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตรวม 15 ราย ผู้เสียชีวิตมีตั้งแต่วัย 10 ขวบ ไปจนถึง 87 ปี นอกจากคู่สามีภรรยากูร์มันแล้ว ยังมีพลเมืองดีอีกรายคือ นายอาห์เหม็ด อัล อาห์เหม็ด วัย 43 ปี ที่เข้าแย่งปืนจากคนร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกยิง 5 นัด

เจ้าหน้าที่ตำรวจยุติเหตุการณ์ด้วยการวิสามัญนายซาจิดเสียชีวิต ส่วนนายนาวีดถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกจับกุม ล่าสุดนายนาวีดรู้สึกตัวแล้วหลังผ่านพ้นขีดอันตราย และพนักงานสอบสวนกำลังเข้าสอบปากคำถึงแรงจูงใจ

ครอบครัวผู้เสียชีวิต ร่วมไว้อาลัย ณ อนุสรณ์จัดทำขึ้นหลังเหตุกราดยิง ณ บอนได พาวิลเลียน หาดบอนได ณ เมืองซิดนีย์ ออสเตรเลีย 16 ธ.ค. 2025 (AP Photo/Mark Baker)
Israeli Ambassador to Australia Amir Maimon, pauses to pay his respects at a floral memorial at the Bondi Pavilion at Bondi Beach on Tuesday, Dec. 16, 2025, following Sunday’s shooting in Sydney, Australia. (AP Photo/Mark Baker)

เบื้องหลังแนวคิดสุดโต่ง

จากการตรวจสอบบ้านพักเช่าระยะสั้น (Airbnb) ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 12 ไมล์ เจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญเป็นคลิปวิดีโอที่สองพ่อลูกถ่ายคู่กับอาวุธปืนและพูดคุยถึงแนวคิดหัวรุนแรง โดยพบประวัติว่าทั้งคู่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มติดอาวุธ ก่อนจะกลับมาลงมือก่อเหตุโดยบอกครอบครัวเพียงว่าจะไปตกปลา.

Sofia and boris
ภาพ @X
โซเฟีย ภรรยาชาวรัสเซียพยายามแย่งปืนจากมือปืนกราดยิงบอนได ออสเตรเลีย
ภาพ @Facebook
brave boris bondi
ภาพ @Facebook
ภาพตำรวจออกลาดตระเวนช่วงเช้ามืด หลังเกิดเหตุกราดยิง หาดบอนได ซิดนีย์ 15 ธ.ค. 2025 (AP Photo/Mark Baker)
ประชาชนร่วมไว้อาลัยที่จัตุรัสรัฐสภาในกรุงลอนดอน (AP Photo/Thomas Krych)
(AP Photo/Mark Baker)
(AP Photo/Mark Baker)
(AP Photo/Thomas Krych)
(AP Photo/Thomas Krych)
(AP Photo/Mark Baker)
(AP Photo/Mark Baker)
(AP Photo/Mark Baker)
(AP Photo/Mark Baker)
(AP Photo/Mark Baker)
(AP Photo/Mark Baker)
(AP Photo/Mark Baker)
คู่รักคู่หนึ่งกอดกันหนึ่งวันหลังจากเกิดเหตุกราดยิง ณ หาดบอนไดในซิดนีย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2025 (AP Photo/Mark Baker)

อ่านข่าวต่างประเทศ สำรวจประเด็นเด่นรอบโลก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

รวบสาวนิวซีแลนด์ขโมยของเล่นผู้ใหญ่-ขโมย “ขาแกะ” มาใช้ขู่พนักงานขนส่ง ก่อนฉกเงินในรถ

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! เครื่องบินเจ็ตบลูหวิดชนเครื่องบินทหารสหรัฐฯ กลางอากาศ เผยเครื่องบินทหารปิดเครื่องระบุตำแหน่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชาย &quot;อองซานซูจี&quot; หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว ข่าวต่างประเทศ

ลูกชาย “อองซานซูจี” หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน บันเทิง

ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันดับกองทัพโลกปี 2025 เศรษฐกิจ

อันดับกองทัพโลก 2025 เช็ก Top 10 ครองแชมป์เหนียวแน่น ส่องสถานะไทยไม่น้อยหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 16 ธ.ค. 68 ไทยฟอร์มร้อนแรงไม่มีแผ่ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักแย่งปืน กราดยิงบอนไดล่าสุด ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปนาทีชีวิต คู่รักรัสเซียสู้มือปืนบอนได แย่งอาวุธปกป้องฝูงชนก่อนถูกยิงเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย ข่าวต่างประเทศ

ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อมูลรายได้ของบริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 แสดงรายได้ 14.8 ล้าน. เศรษฐกิจ

เปิดรายได้ บริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 โกย 14.8 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส 8 ใบ 48 ล้าน หนุ่มชลบุรี รับเละคนเดียว 30 ล้าน เลขเด็ด

เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส 8 ใบ 48 ล้าน หนุ่มชลบุรี รับเละคนเดียว 30 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เชตวัน งงตาแตก จิรัฏฐ์ คุก 2 ปี คดีใบ สด.43 ปลอม แต่เอกสารออกโดยกองทัพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Netflix ยุติการสร้าง Boots หลังจบซีซั่นแรก บันเทิง

Boots ซีซั่น 2 ไม่ได้ไปต่อ แม้เปิดตัวติดชาร์ต Netflix ตัดจบซีรีส์ทหารเกย์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัปตัน RoV หญิงทีมชาติ เปิดใจ เคยสงสัยก่อนแข่ง แต่ทำอะไรไม่ได้ ซ้ำถูกโมโหกลบเกลื่อน ข่าวกีฬา

กัปตัน RoV หญิงทีมชาติ เปิดใจเคยสงสัย Tokyogurl ก่อนแข่ง แต่ทำอะไรไม่ได้ ซ้ำถูกโมโหกลบเกลื่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ประกันสังคมเปิดให้ ผู้ประกันตน เปลี่ยนรพ. ประจำปี 69 แบบออนไลน์-ยื่นเองแล้ววันนี้ ข่าว

ด่วน! ประกันสังคมเปิดให้ ผู้ประกันตน เปลี่ยนรพ. ประจำปี 69 แบบออนไลน์-ยื่นเองแล้ววันนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชมคลิป TokyoGurl โชว์ฝีมือเทพ การันตีอดีตแรงก์ 1 หญิงระดับประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คาร์ดิฟฟ์ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 16 ธ.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานขายไอติมนครนายก ข่าวอาชญากรรม

คลิปมัดชายกลัดมัน อนาจารพนง.ขายไอติมวัย 18 ปี ทุกวัน เจ้าทุกข์สุดทนแจ้งสีกากีมารีบจับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกศุกร์ ตรวจหวย

สถิติหวยออก 30 ธันวาคม ย้อนหลัง 10 ปี ก่อนหวยออก งวดสุดท้ายของปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

‘พระราชินีฯ’ ทรงนำทัพนักกีฬาเรือใบไทย คว้าชัย 2 เรซติด ขึ้นเป็นที่ 1 ของตาราง “ซีเกมส์ ครั้งที่ 33”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลรางวัลสลากดิจิทัลเป่าตัง งวด 16 ธ.ค. 68 ตรวจหวย

ดวงเศรษฐีพุ่ง เป๋าตังรางวัลที่ 1 แตก 28 ใบ คนเดียวรับเละ 30 ล้าน สลากดิจิทัล 16/12/68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารบุกรวบ ผู้ใหญ่บ้านโคกสูง สระแก้ว จับสัญญาณโทรหาเขมร สงสัยเป็นไส้ศึก ข่าว

ทหารบุกรวบ ผู้ใหญ่บ้านโคกสูง สระแก้ว จับสัญญาณโทรหาเขมร สงสัยเป็นไส้ศึก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการนครนายก สาหร่ายหางกระรอก ข่าวภูมิภาค

เดือด! เปิดคลิปแฉ 3 บิ๊กข้าราชการเบ่งใส่พนง.สูงวัย เหตุไม่พอใจไม่ได้ของแถม “สาหร่ายหางกระรอก”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์ เป็นหนี้ Shopee 3 แสน โดนฟ้องจริง แนะอย่าหนี-ไปศาลขอไกล่เกลี่ย เศรษฐกิจ

อุทาหรณ์ เป็นหนี้ Shopee 3 แสน โดนฟ้องจริง แนะอย่าหนี-ไปศาลขอไกล่เกลี่ย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดแชตลับ! เพื่อนร่วมทีม RoV หญิงทีมชาติ เผย เคยจับได้ว่าโกงตอนซ้อม แต่ไม่ยอมรับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทาทา ยัง โพสต์อาลัยเอ็ดดี้ จิณณวัตร เสียชีวิต บันเทิง

ทาทา ยัง ใจสลาย สูญเสียคนสำคัญในชีวิต กราบลาส่งด้วยรักจากหัวใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 17:56 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 17:56 น.
88
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
อันดับกองทัพโลกปี 2025

อันดับกองทัพโลก 2025 เช็ก Top 10 ครองแชมป์เหนียวแน่น ส่องสถานะไทยไม่น้อยหน้า

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 16 ธ.ค. 68 ไทยฟอร์มร้อนแรงไม่มีแผ่ว

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
ข้อมูลรายได้ของบริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 แสดงรายได้ 14.8 ล้าน.

เปิดรายได้ บริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 โกย 14.8 ล้าน

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
Back to top button