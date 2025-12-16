เปิดคลิปนาทีชีวิต คู่รักรัสเซียสู้มือปืนบอนได แย่งอาวุธปกป้องฝูงชนก่อนถูกยิงเสียชีวิต
บอริสและโซเฟีย กูร์มัน 2 สามีภรรยาสละชีวิต ! เข้าขัดขวางโศกนาฏกรรมนองเลือดสลด หาดบอนได ออสเตรเลีย หลังสองพ่อลูกมือปืนกราดยิงกลางงานฮานุกกะห์ เผยภาพวงจรปิดนาทีแย่งปืนก่อนจบชีวิต ยอดผู้เสียชีวิตรวม 15 ศพ ตำรวจเร่งสอบลูกชายผู้ก่อเหตุที่ฟื้นจากโคม่า
วันนี้ (16 ธ.ค.) สื่อต่างประเทศเผยภาพนาทีชีวิตจากกล้องหน้ารถ ซึ่งได้บันทึกวีรกรรมของคู่สามีภรรยาที่พยายามหยุดยั้งเหตุกราดยิงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 30 ปี บริเวณชายหาดบอนไดของออสเตรเลีย ทั้งสองเข้าต่อสู้และแย่งอาวุธจากคนร้ายเพื่อปกป้องผู้อื่น แต่ต้องแลกด้วยชีวิตของตนเอง
รายงานภาพเหตุการณ์สะเทือนขวัญ จากกรณีสองพ่อลูกตระกูลอัครามก่อเหตุกราดยิงในงานเทศกาลฮานุกกะห์ ย่านบอนได นครซิดนีย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (14 ธ.ค.) ล่าสุดมีการเปิดเผยคลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถ แสดงให้เห็นความกล้าหาญของ นายบอริส กูร์มัน วัย 69 ปี และนางโซเฟีย ภรรยาวัย 61 ปี คู่สามีภรรยาเชื้อสายรัสเซีย-ยิว ที่พยายามเข้าขัดขวางผู้ก่อเหตุ
ภาพจากกล้องหน้ารถเผยให้เห็นเหตุการณ์ขณะที่นายบอริส สวมเสื้อสีชมพู เข้าปล้ำสู้แย่งอาวุธปืนกับนายซาจิด อัคราม วัย 50 ปี (พ่อ) บริเวณริมถนน ทั้งคู่ล้มลุกคลุกคลานต่อสู้กันอย่างดุเดือด โดยมีนางโซเฟียวิ่งเข้ามาพยายามช่วยเหลือสามี ในที่สุดบอริสสามารถแย่งปืนมาถือไว้ได้ และพยายามใช้ปืนกระบอกดังกล่าวฟาดไปที่รถของคนร้ายเพื่อข่มขู่
ทว่าเหตุการณ์กลับจบลงด้วยความสูญเสีย เมื่อคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่สามีภรรยาคู่นี้จนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ แม้ทีมแพทย์พยายามเข้าช่วยเหลือแต่ก็ไม่ทันการ ครอบครัวและเพื่อนสนิทต่างยกย่องทั้งคู่ว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตา และความกล้าหาญของทั้งสองจะอยู่ในความทรงจำตลอดไป (ดูคลิป)
ขอบคุณคลิปจาก : X @therealrukshan
สรุปเหตุการณ์และความสูญเสีย
เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า นายซาจิด และนายนาวีด อัคราม วัย 24 ปี (ลูกชาย) ได้ร่วมกันก่อเหตุสังหารประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตรวม 15 ราย ผู้เสียชีวิตมีตั้งแต่วัย 10 ขวบ ไปจนถึง 87 ปี นอกจากคู่สามีภรรยากูร์มันแล้ว ยังมีพลเมืองดีอีกรายคือ นายอาห์เหม็ด อัล อาห์เหม็ด วัย 43 ปี ที่เข้าแย่งปืนจากคนร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกยิง 5 นัด
เจ้าหน้าที่ตำรวจยุติเหตุการณ์ด้วยการวิสามัญนายซาจิดเสียชีวิต ส่วนนายนาวีดถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกจับกุม ล่าสุดนายนาวีดรู้สึกตัวแล้วหลังผ่านพ้นขีดอันตราย และพนักงานสอบสวนกำลังเข้าสอบปากคำถึงแรงจูงใจ
เบื้องหลังแนวคิดสุดโต่ง
จากการตรวจสอบบ้านพักเช่าระยะสั้น (Airbnb) ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 12 ไมล์ เจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญเป็นคลิปวิดีโอที่สองพ่อลูกถ่ายคู่กับอาวุธปืนและพูดคุยถึงแนวคิดหัวรุนแรง โดยพบประวัติว่าทั้งคู่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มติดอาวุธ ก่อนจะกลับมาลงมือก่อเหตุโดยบอกครอบครัวเพียงว่าจะไปตกปลา.
อ่านข่าวต่างประเทศ สำรวจประเด็นเด่นรอบโลก
- ชาวเน็ตระดมทุน 41 ล้าน ให้ฮีโร่พุ่งชาร์จมือปืน ระงับเหตุกราดยิงบอนได
- เบื้องหลังเหตุสลด หาดบอนได ไลฟ์การ์ดช่วยนทท.จมน้ำ อาการฮีโร่แย่งปืนล่าสุด
- เผยมือปืน เป็นพ่อลูกกัน หลังกราดยิงหาดบอนได ยอดตายขยับเป็น 15 ศพ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: