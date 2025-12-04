5 ราศี ห้ามค้ำประกัน! เสี่ยงโดนโกง หนี้งอกไม่รู้ตัว
หมอดูเตือน 5 ราศี มีน, ตุลย์, สิงห์, กรกฎ, เมถุน ดวงการเงินเปราะบาง เอ็นดูเขาเอ็นเราขาด อย่าหาทำเซ็นค้ำให้ใคร เสี่ยงแบกหนี้ก้อนโตแทนคนอื่น
ความใจดีอาจกลายเป็นภัยมหันต์ โดยเฉพาะเรื่องเงินทองและเอกสารสัญญา ช่วงนี้ดวงดาวส่งผลให้เกิดความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์และการผิดคำพูด เตือน 5 ราศี ที่ต้องระวังตัวขั้นสูงสุด ห้ามจรดปากกาเซ็นค้ำประกันให้ใครเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นการกู้ซื้อรถ ซื้อบ้าน หรือกู้ยืมเงินก้อน เพราะดวงชะตามีเกณฑ์ “เอ็นดูเขา เอ็นเราขาด” สูงมาก คนที่มาขอความช่วยเหลือจะทิ้งภาระหนี้ก้อนโตไว้ให้คุณรับผิดชอบแทน
1. ราศีมีน
ชาวราศีมีนเป็นคนขี้สงสาร จิตใจอ่อนไหว ใครมาเล่าเรื่องดราม่า ร้องห่มร้องไห้ขอกู้ยืม หรือให้ช่วยค้ำประกัน คุณก็พร้อมจะช่วยเหลือทันที นี่คือจุดตายของคุณในช่วงนี้ คนเหล่านั้นจะใช้ความน่าสงสารมาเอาเปรียบ เมื่อคุณเซ็นค้ำให้ เขาจะหายตัวไป ทิ้งให้คุณเผชิญหน้ากับเจ้าหนี้เพียงลำพัง
2. ราศีตุลย์
ปัญหาของชาวราศีตุลย์คือความ “ขี้เกรงใจ” และปฏิเสธคนไม่เป็น โดยเฉพาะกับเพื่อนสนิทหรือคนใกล้ตัวที่เข้ามาขอร้อง คุณมักกลัวว่าจะเสียความสัมพันธ์ถ้าไม่ช่วย ความเกรงใจนี้จะนำหายนะมาให้ การเซ็นค้ำประกันครั้งนี้อาจแลกมาด้วยการสูญเสียทั้งเงินและมิตรภาพในคราวเดียว
3. ราศีสิงห์
ชาวราศีสิงห์รักศักดิ์ศรีและหน้าตาทางสังคม บางครั้งการช่วยเหลือคนอื่นก็เพื่อรักษาภาพลักษณ์ “พี่ใหญ่” ที่พึ่งพาได้ คนที่เข้ามาหาคุณรู้จุดอ่อนข้อนี้ดี เขาจะยกย่องเยินยอให้คุณตายใจก่อนจะเอ่ยปากขอให้ค้ำประกัน หากหลงเชื่อคำหวาน คุณอาจต้องเอาเงินเก็บทั้งชีวิตมาใช้หนี้แทนคนอื่น
4. ราศีกรกฎ
สำหรับชาวราศีกรกฎ ภัยมักมาจาก “คนในครอบครัว” หรือญาติพี่น้อง คุณให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นที่หนึ่ง ทำให้ไม่กล้าปฏิเสธคำขอร้องจากญาติที่เดือดร้อน แต่ช่วงนี้ดวงเครือญาติให้โทษ การเอาชื่อตัวเองไปผูกมัดกับหนี้สินของญาติ จะนำความเดือดร้อนวุ่นวายมาสู่ครอบครัวของคุณเองในระยะยาว
5. ราศีเมถุน
ชาวราศีเมถุนต้องระวังเล่ห์เหลี่ยมทางวาจา คนที่จะมาหลอกให้คุณค้ำประกันจะมาพร้อมข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือ เอกสารที่ดูรัดกุม หรือข้อเสนอที่ดูเหมือนคุณจะไม่ได้เสียเปรียบ แต่อย่าประมาท ความสามารถในการเจรจาของพวกเขาเหนือชั้นกว่าที่คุณคิด อย่าหลงเชื่อคำพูดสวยหรู ตรวจสอบเอกสารให้ดี หรือทางที่ดีที่สุดคือ “อย่าเซ็น”
คำแนะนำส่งท้าย
สำหรับ 5 ราศีนี้ คาถาป้องกันตัวที่ดีที่สุดคือคำว่า “ไม่” การปฏิเสธในวันนี้อาจทำให้ขัดใจกันบ้าง แต่ดีกว่าต้องมานั่งเสียใจใช้หนี้ก้อนโตในวันหน้า หากเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ให้หาข้ออ้างที่นุ่มนวล แต่ต้องยืนกรานเจตนารมณ์เดิมว่า “ไม่สะดวกค้ำประกัน”
อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
- เปิด 3 ราศี ดวงเปลี่ยนงานแล้วปัง! เงินเดือนอัป 2 เท่า
- ระวังปากเสียง! 6 ราศี มีเกณฑ์ทะเลาะกับคนในครอบครัวเรื่องเงิน
- ชีพจรลงเท้า 4 ราศี ยิ่งเดินทางยิ่งรวย ดวงเดินทางไกลแล้วได้งานใหญ่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: