ดูดวง

5 ราศี ห้ามค้ำประกัน! เสี่ยงโดนโกง หนี้งอกไม่รู้ตัว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 ธ.ค. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 15:41 น.
55
ดูดวงวันนี้ 5 ธันวาคม 2568

หมอดูเตือน 5 ราศี มีน, ตุลย์, สิงห์, กรกฎ, เมถุน ดวงการเงินเปราะบาง เอ็นดูเขาเอ็นเราขาด อย่าหาทำเซ็นค้ำให้ใคร เสี่ยงแบกหนี้ก้อนโตแทนคนอื่น

ความใจดีอาจกลายเป็นภัยมหันต์ โดยเฉพาะเรื่องเงินทองและเอกสารสัญญา ช่วงนี้ดวงดาวส่งผลให้เกิดความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์และการผิดคำพูด เตือน 5 ราศี ที่ต้องระวังตัวขั้นสูงสุด ห้ามจรดปากกาเซ็นค้ำประกันให้ใครเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นการกู้ซื้อรถ ซื้อบ้าน หรือกู้ยืมเงินก้อน เพราะดวงชะตามีเกณฑ์ “เอ็นดูเขา เอ็นเราขาด” สูงมาก คนที่มาขอความช่วยเหลือจะทิ้งภาระหนี้ก้อนโตไว้ให้คุณรับผิดชอบแทน

1. ราศีมีน

ชาวราศีมีนเป็นคนขี้สงสาร จิตใจอ่อนไหว ใครมาเล่าเรื่องดราม่า ร้องห่มร้องไห้ขอกู้ยืม หรือให้ช่วยค้ำประกัน คุณก็พร้อมจะช่วยเหลือทันที นี่คือจุดตายของคุณในช่วงนี้ คนเหล่านั้นจะใช้ความน่าสงสารมาเอาเปรียบ เมื่อคุณเซ็นค้ำให้ เขาจะหายตัวไป ทิ้งให้คุณเผชิญหน้ากับเจ้าหนี้เพียงลำพัง

2. ราศีตุลย์

ปัญหาของชาวราศีตุลย์คือความ “ขี้เกรงใจ” และปฏิเสธคนไม่เป็น โดยเฉพาะกับเพื่อนสนิทหรือคนใกล้ตัวที่เข้ามาขอร้อง คุณมักกลัวว่าจะเสียความสัมพันธ์ถ้าไม่ช่วย ความเกรงใจนี้จะนำหายนะมาให้ การเซ็นค้ำประกันครั้งนี้อาจแลกมาด้วยการสูญเสียทั้งเงินและมิตรภาพในคราวเดียว

3. ราศีสิงห์

ชาวราศีสิงห์รักศักดิ์ศรีและหน้าตาทางสังคม บางครั้งการช่วยเหลือคนอื่นก็เพื่อรักษาภาพลักษณ์ “พี่ใหญ่” ที่พึ่งพาได้ คนที่เข้ามาหาคุณรู้จุดอ่อนข้อนี้ดี เขาจะยกย่องเยินยอให้คุณตายใจก่อนจะเอ่ยปากขอให้ค้ำประกัน หากหลงเชื่อคำหวาน คุณอาจต้องเอาเงินเก็บทั้งชีวิตมาใช้หนี้แทนคนอื่น

4. ราศีกรกฎ

สำหรับชาวราศีกรกฎ ภัยมักมาจาก “คนในครอบครัว” หรือญาติพี่น้อง คุณให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นที่หนึ่ง ทำให้ไม่กล้าปฏิเสธคำขอร้องจากญาติที่เดือดร้อน แต่ช่วงนี้ดวงเครือญาติให้โทษ การเอาชื่อตัวเองไปผูกมัดกับหนี้สินของญาติ จะนำความเดือดร้อนวุ่นวายมาสู่ครอบครัวของคุณเองในระยะยาว

5. ราศีเมถุน

ชาวราศีเมถุนต้องระวังเล่ห์เหลี่ยมทางวาจา คนที่จะมาหลอกให้คุณค้ำประกันจะมาพร้อมข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือ เอกสารที่ดูรัดกุม หรือข้อเสนอที่ดูเหมือนคุณจะไม่ได้เสียเปรียบ แต่อย่าประมาท ความสามารถในการเจรจาของพวกเขาเหนือชั้นกว่าที่คุณคิด อย่าหลงเชื่อคำพูดสวยหรู ตรวจสอบเอกสารให้ดี หรือทางที่ดีที่สุดคือ “อย่าเซ็น”

คำแนะนำส่งท้าย

สำหรับ 5 ราศีนี้ คาถาป้องกันตัวที่ดีที่สุดคือคำว่า “ไม่” การปฏิเสธในวันนี้อาจทำให้ขัดใจกันบ้าง แต่ดีกว่าต้องมานั่งเสียใจใช้หนี้ก้อนโตในวันหน้า หากเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ให้หาข้ออ้างที่นุ่มนวล แต่ต้องยืนกรานเจตนารมณ์เดิมว่า “ไม่สะดวกค้ำประกัน”

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 5 ธันวาคม 2568 ดูดวง

5 ราศี ห้ามค้ำประกัน! เสี่ยงโดนโกง หนี้งอกไม่รู้ตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีโหด หญิงอินเดีย ฆ่าเด็ก 4 ศพ อิจฉาหน้าตาดีกว่า ลูกตัวเองมาเห็น โดนฆ่าปิดปากด้วย ข่าวต่างประเทศ

คดีโหด หญิงอินเดีย ฆ่าเด็ก 4 ศพ อิจฉาหน้าตาดีกว่า ลูกตัวเองมาเห็น โดนฆ่าปิดปากด้วย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงการหนังเศร้า &#039;สก็อตต์ ฟินน์&#039; ดาวรุ่งวัย 27 เสียชีวิตกะทันหัน บันเทิง

วงการหนังเศร้า ‘สก็อตต์ ฟินน์’ ดาวรุ่งวัย 27 เสียชีวิตกะทันหัน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดา เอ็นโดรฟิน แพ้ฝุ่น PM 2.5 เสียงหาย-ติดเชื้อในคอ บันเทิง

ห่วงหนัก ดา เอ็นโดรฟิน เข้ารพ. ด่วน แพ้ฝุ่นพิษ PM 2.5 เสียงแหบ-คอติดเชื้อ จำใจเลื่อนงาน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เคสสุดแปลก นักประดาน้ำเปรูตัวบวมฉึ่งนาน 10 ปี หลังดำน้ำพลาด แพทย์ชี้ยังไม่มีทางรักษา

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ธ.ค. 68

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ถ่ายทอดสด แบมแบม-มาร์ค-เตนล์ งาน Spotify Wrapped Live Thailand 2025 วันนี้!

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ออแกไนซ์จอ LED ซีเกมส์ 2025 โพสต์ยกเลิกสัญญากับฝ่ายจัดฯ หลังไม่ได้ค่าจ้าง-สัญญาไม่ชัดเจน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจ ปอศ.จ่อเรียก &quot;เวย์&quot; สอบปากคำคดี &quot;นานา&quot; พบแก้สลิป-มั่วเอกสารหุ้น ข่าว

ตำรวจ ปอศ.จ่อเรียก “เวย์” สอบปากคำคดี “นานา” พบแก้สลิป-มั่วเอกสารหุ้น

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไดกิ้น งัดไม้แข็ง ปิดงานงดจ้าง สหภาพแรงงานรวม เจรจายอดโบนัสไม่เป็นผล เศรษฐกิจ

ไดกิ้น งัดไม้แข็ง ปิดงานงดจ้าง สหภาพแรงงาน เจรจายอดโบนัสไม่เป็นผล

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทักษิณ โดดขึ้นเวที ควงไมค์ร้องเพลงใจสั่งมา ประกบ เสก โลโซ ข่าว

ทักษิณ โดดขึ้นเวที ควงไมค์ร้องเพลงใจสั่งมา ประกบ เสก โลโซ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีใช้ StopNCII.org ลบรูปหลุดได้ด้วยตนเอง ข่าว

วิธีใช้ StopNCII แจ้งลบรูปหลุดทุกแพลตฟอร์ม ไม่ต้องอัปไฟล์จริง ปลอดภัย 100%

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เพจ “ซีเกมส์ 2025” โพสต์ชี้แจง ‘ข้อมูลคลาดเคลื่อน’ ยันเร่งตรวจสอบเพื่อสื่อสารที่แม่นยำมากขึ้น

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอดเงิน แก๊งนางฟ้า โดน นานา หลอกยืมเงิน เจน สุดา เจ็บหนักสุด บันเทิง

เปิดยอดเงิน แก๊งนางฟ้า โดน นานา หลอกยืมเงิน-ลวงลงทุน ช็อก! เจนสุดา เจ็บหนักสุด

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
สว.พิบูลอัฑฒ์ ขอโทษกู้ภัย ยอมรับปากไวกล่าวหา ขี่เจ็ตสกีเล่น ทำคลื่นซัดกระจกแตก ข่าวการเมือง

สว.พิบูลอัฑฒ์ ขอโทษกู้ภัย ยอมรับปากไวกล่าวหา ขี่เจ็ตสกีเล่น ทำคลื่นซัดกระจกแตก

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่น้องแพดเม่ ยืนยันจับมือแน่นแล้วแต่ต้านกระแสน้ำไม่ไหว ข่าว

แม่น้องเพดเม่ ใจสลาย เล่าเรื่องวันเรือคว่ำ ยันไม่เคยปล่อยมือลูก แต่น้ำซัดแรง-ชูชีพหลุด

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนดังเมืองแพร่ออกประกาศไฟเขียวให้ใส่กางเกงวอร์ม-เสื้อกันหนาวได้แต่ต้อง &quot;โทนสีสุภาพ&quot; ชาวเน็ตเสียงแตกหวั่นกลายเป็นการสร้างภาระใหม่ ข่าว

รร.ดังแพร่ ประกาศ ยอมให้ใส่เสื้อหนาว แต่บังคับ “โทนสีสุภาพ” ชาวเน็ตซัด เพิ่มภาระ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย สายตรงหา เวย์ ถามเหตุผลไม่มาเยี่ยม นานา เจ้าตัวลั่น &quot;ยังพูดตอนนี้ไม่ได้&quot; บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย สายตรงหา เวย์ ถามเหตุผลไม่มาเยี่ยม นานา เจ้าตัวลั่น “ยังพูดตอนนี้ไม่ได้”

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ศาลให้ประกัน “นานา ไรบีนา” วงเงิน 1 ล้านบาท ห้ามออกนอกประเทศ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

‘แนน’ น้องสาว ‘นานา ไรบีนา’ หอบเงินสด 1 ล้านบาท ยื่นขอประกันตัวพี่สาว

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดท สเรย์เนียต Miss Charm Cambodia 2025 ใช้สโลแกนไทย บันเทิง

ทัวร์ลงยับ มิสชาร์มกัมพูชา เคลมสโลแกนไทย เมืองแห่งรอยยิ้ม บนเวทีโลก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่ม กรรชัย เปิดหลักฐาน นานา ไรบีนา ปลอมแปลงสลิปโอนเงิน? หวังตบตาผู้เสียหาย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพลง

Spotify Wrapped 2025 เช็ก ‘อายุรสนิยมเพลง’ แข่งขันอันดับแฟนพันธุ์แท้

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;ข้าวโพด&#039; ฝากถึง &#039;นานา ไรบีนา&#039; กลางโหนกระแส ให้ยอมรับความจริง อย่าโกหกอีก บันเทิง

‘ข้าวโพด’ ฝากถึง ‘นานา ไรบีนา’ กลางโหนกระแส ให้ยอมรับความจริง อย่าโกหกอีก

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีนานาเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนยังไม่เข้าข่ายตามกฎหมาย ข่าวอาชญากรรม

คดี “นานา” ยังไม่เข้าข่าย ฉ้อโกงประชาชน เส้นเงินไม่ถึง “เวย์” แม้หย่าก็ไม่มีผล

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 ธ.ค. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 15:41 น.
55
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เครื่อง pos คืออะไร ทำไมร้านโชห่วยในปัจจุบันถึงใช้ระบบ POS

ระบบ POS สำหรับร้านโชห่วย ทำไมต้องใช้ Makro POS

เผยแพร่: 5 ธันวาคม 2568
คดีโหด หญิงอินเดีย ฆ่าเด็ก 4 ศพ อิจฉาหน้าตาดีกว่า ลูกตัวเองมาเห็น โดนฆ่าปิดปากด้วย

คดีโหด หญิงอินเดีย ฆ่าเด็ก 4 ศพ อิจฉาหน้าตาดีกว่า ลูกตัวเองมาเห็น โดนฆ่าปิดปากด้วย

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
วงการหนังเศร้า &#039;สก็อตต์ ฟินน์&#039; ดาวรุ่งวัย 27 เสียชีวิตกะทันหัน

วงการหนังเศร้า ‘สก็อตต์ ฟินน์’ ดาวรุ่งวัย 27 เสียชีวิตกะทันหัน

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
ดา เอ็นโดรฟิน แพ้ฝุ่น PM 2.5 เสียงหาย-ติดเชื้อในคอ

ห่วงหนัก ดา เอ็นโดรฟิน เข้ารพ. ด่วน แพ้ฝุ่นพิษ PM 2.5 เสียงแหบ-คอติดเชื้อ จำใจเลื่อนงาน

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
Back to top button