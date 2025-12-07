ดูดวง

เจาะ 5 ราศี ดวงได้เงินคืน! ลูกหนี้ที่หายไปจะติดต่อกลับมา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 16:02 น.
68
ดูดวงวันนี้ 8 ธันวาคม 2568

หมอดูฟันธง 5 ราศี (พิจิก, พฤษภ, กันย์, มังกร, กุมภ์) เตรียมรับข่าวดี กฎแห่งกรรมทำงาน ลูกหนี้สำนึกผิด หรือมีเหตุให้ต้องนำเงินมาคืน

ใครที่กำลังกลุ้มใจเรื่องหนี้สูญ หรือทำใจไปแล้วว่าคงไม่ได้เงินคืน ขอให้กลับมามีความหวังอีกครั้ง เพราะช่วงนี้ดวงดาวแห่งการ หมุนเวียน หนี้สิน กำลังโคจรในมุมที่เป็นคุณอย่างมาก

สำหรับ 5 ราศี ที่ดวงเจ้าหนี้ขาขึ้น ได้แก่

1. ราศีพิจิก

ชาวราศีพิจิกมีพลังจิตที่เข้มแข็ง ช่วงนี้ดูเหมือนกระแสจิตของคุณจะส่งไปถึงลูกหนี้ ทำให้พวกเขารู้สึกร้อนรนอยู่ไม่สุข หรืออาจเพราะดวงของคุณกำลังมีอำนาจเหนือคู่กรณี ทำให้ลูกหนี้เกรงกลัวและรีบหาเงินมาคืนเพื่อตัดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นหนี้ก้อนเล็กหรือใหญ่ มีโอกาสได้คืนสูงมาก

2. ราศีพฤษภ

เป็นราศีที่การเงินเริ่มกลับมาขยับตัวดีขึ้น เงินที่เคยติดขัด หรือถูกดึงไปอยู่ที่คนอื่นจะไหลย้อนกลับมาหาเจ้าของ ลูกหนี้ที่เคยบ่ายเบี่ยงอ้างโน่นอ้างนี่ จะเริ่มมีสภาพคล่องและทยอยนำเงินมาใช้คืน หรืออย่างน้อยก็จะมีการติดต่อมาเพื่อเจรจาขอผ่อนชำระ ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี

3. ราศีกันย์

ความละเอียดรอบคอบของชาวราศีกันย์จะส่งผลดี ช่วงนี้หากคุณลองทวงถาม หรือส่งข้อความไปเตือนความจำลูกหนี้อีกสักครั้ง ด้วยวาจาที่นุ่มนวลแต่จริงจัง จะได้รับการตอบรับที่ดีผิดคาด ลูกหนี้จะรู้สึกเกรงใจและพยายามหาทางชดใช้ให้ อาจได้คืนเป็นเงินก้อน หรือได้ทรัพย์สินมาขัดดอก

4. ราศีมังกร

ดวงแห่งความยุติธรรมกำลังทำงาน หนี้เก่าที่ค้างคามานานจนเกือบลืมไปแล้ว จะมีเหตุให้ได้คืน อาจมีคนกลางเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย หรือลูกหนี้ประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างจนมีเงินก้อนมาคืนคุณ ถือเป็นลาภลอยจากการรอคอยที่คุ้มค่า

5. ราศีกุมภ์

ชาวราศีกุมภ์มักเจอเรื่องเซอร์ไพรส์ ช่วงนี้ลูกหนี้ที่หายสาบสูญไปนาน ชนิดที่หาตัวไม่เจอ จะโผล่มาให้เห็นในโลกออนไลน์ หรือติดต่อกลับมาเองแบบงงๆ เขาอาจจะทักมาขอโทษและเริ่มทยอยคืนเงินให้ เป็นจังหวะดีที่เงินก้อนที่คิดว่าเป็นหนี้สูญจะกลายเป็นกำไรชีวิต

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

กองทัพไทยถูกโจมตีพื้นที่ช่องบก พลทหารเสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บ 4 นาย

8 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไฟไหม้สถานบันเทิงอินเดีย ตาย 25 ศพ คาดจุดพลุในอาคารเป็นเหตุ

12 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! กองทัพส่ง F-16 โจมตีเป้าปืนใหญ่กัมพูชา หลังยิงถล่มฐานอนุพงษ์

30 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ต๊ะ นารากร โพสต์ทวงคืนชีวิตส่วนตัว “นัทปง” วอนสื่ออย่านำมาเล่นเป็นข่าว

41 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาค 2 สรุปสถานการณ์ชายแดน เขมรพร้อมรบขั้นสูงสุด

58 นาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 8 ธันวาคม 2568 ดูดวง

เจาะ 5 ราศี ดวงได้เงินคืน! ลูกหนี้ที่หายไปจะติดต่อกลับมา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ เซลต้า บีโก้ ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 7 ธ.ค. 68

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตบอลชายซีเกมส์ แข่งวันไหน ตารางคะแนน ข่าวกีฬา

ตารางคะแนน บอลชายซีเกมส์ 2025 หลังผลช็อก! ติมอร์ทุบสิงคโปร์ 3-1

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไตรศุลี โพสต์ขอให้ ชาวกันทรลักษณ์ ออกจากพื้นที่ พร้อมเบอร์ติดต่อ ศูนย์อพยพ ข่าว

ไตรศุลี แจ้งด่วนขอให้ ชาวกันทรลักษณ์ ออกจากพื้นที่ พร้อมเบอร์ติดต่อ ศูนย์อพยพ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! จ่อเรียก “กิตติ” คนขายทอง ไขปมใครเอาไซยาไนด์ให้นัทปง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 16/12/68 จัดเต็ม 2 ตัวบน-ล่าง ฟันธงวิ่ง 3-0

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทัพภาค 2 เปิดภาพ ทหารถูกยิงเจ็บ หลังปะทะเขมร ชูนิ้วโป้ง ปลอดภัยแล้ว

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัพนักกีฬา กัมพูชา 140 ชีวิต เดินทางถึงไทยคืนนี้ เตรียมลุยศึกซีเกมส์ 2025 ข่าวกีฬา

ทัพนักกีฬา กัมพูชา 140 ชีวิต เดินทางถึงไทยคืนนี้ เตรียมลุยศึกซีเกมส์ 2025

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นดินไหว 7.0 แคนาดา ข่าวต่างประเทศ

แผ่นดินไหว 7.0 เขย่าพรมแดน “แคนาดา-อลาสก้า” สั่งปิดถนนเลี่ยงหิมะถล่ม

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ปะทะเดือด &quot;ภูผาเหล็ก&quot; กำลังพลบาดเจ็บ 1 นาย ฝ่ายไทยโต้กลับตามกฎ ข่าว

ด่วน! ปะทะเดือด “ภูผาเหล็ก” กำลังพลบาดเจ็บ 1 นาย ฝ่ายไทยโต้กลับตามกฎ

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไอซ์ รับเคยดูมือถือนัทปง ตร.เผยเพื่อน 3 คน ให้การมีประโยชน์ “ต้น” โผล่คนสุดท้าย

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจไซเบอร์ iphone 15 16 17 ข่าวอาชญากรรม

เตือนด่วน! คนใช้ iPhone 15, 16, 17 เช็กการตั้งค่าทันที เสี่ยงโดนแฮกผ่านสายชาร์จ!

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.ธนกฤต ไขปริศนา ตรวจไซยาไนด์ &quot;นัทปง&quot; รู้ผลภายใน 3 วัน ไม่ต้องรอเป็นเดือน ข่าว

ดร.ธนกฤต ไขปริศนา ตรวจไซยาไนด์ “นัทปง” รู้ผลภายใน 3 วัน ไม่ต้องรอเป็นเดือน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวนัทปง คลิปเสียงเพื่อนสนิท ข่าว

วอนหยุด แห่ไล่ขุดข่าว “นัทปง” เลยเถิด ย้ำเห็นใจครอบครัว

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

สมุทรปราการ ยังแย่ น้ำหนุนสูงเป็นสถิติรอบหลายปี “ตลาดปากน้ำ” อ่วม!

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เม็กซิโก สั่งอายัดบัญชี &quot;ราอูล&quot; เจ้าของร่วม Miss Universe เอี่ยวค้ายา-ค้าอาวุธ บันเทิง

เม็กซิโก สั่งอายัดบัญชี “ราอูล” เจ้าของร่วม Miss Universe เอี่ยวค้ายา-ค้าอาวุธ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยงัดหลักฐาน ทหารกัมพูชาวางทุ่นระเบิด กลางที่ประชุมเจนีวา ด้านเขมรประท้วงวุ่น ข่าว

ไทยงัดหลักฐาน ทหารกัมพูชาวางทุ่นระเบิด กลางที่ประชุมเจนีวา ด้านเขมรประท้วงวุ่น

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กู้ภัยหน้าบ้านนัทปง เข้าให้ปากคำ ยันพูดเรื่อง “หงส์” ปัดเรียกรับเงิน

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พุทธ อภิวรรณ เปิดแชทเพื่อนสนิท “นัท” โยง “ไซยาไนด์”

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังวอน หยุดปั่นข่าว น้ำท่วมใต้ 13-17 ธ.ค. ยันไม่มีน้ำท่วมใหญ่ ฝนน้อยกว่าเก่า ข่าว

เพจดังวอน หยุดปั่นข่าว น้ำท่วมใต้ 13-17 ธ.ค. ยันไม่มีน้ำท่วมใหญ่ ฝนน้อยกว่าเก่า

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 16:02 น.
68
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กองทัพไทยถูกโจมตีพื้นที่ช่องบก พลทหารเสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บ 4 นาย

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568

ไฟไหม้สถานบันเทิงอินเดีย ตาย 25 ศพ คาดจุดพลุในอาคารเป็นเหตุ

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568

ด่วน! กองทัพส่ง F-16 โจมตีเป้าปืนใหญ่กัมพูชา หลังยิงถล่มฐานอนุพงษ์

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568

ต๊ะ นารากร โพสต์ทวงคืนชีวิตส่วนตัว “นัทปง” วอนสื่ออย่านำมาเล่นเป็นข่าว

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568
Back to top button