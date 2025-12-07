เจาะ 5 ราศี ดวงได้เงินคืน! ลูกหนี้ที่หายไปจะติดต่อกลับมา
หมอดูฟันธง 5 ราศี (พิจิก, พฤษภ, กันย์, มังกร, กุมภ์) เตรียมรับข่าวดี กฎแห่งกรรมทำงาน ลูกหนี้สำนึกผิด หรือมีเหตุให้ต้องนำเงินมาคืน
ใครที่กำลังกลุ้มใจเรื่องหนี้สูญ หรือทำใจไปแล้วว่าคงไม่ได้เงินคืน ขอให้กลับมามีความหวังอีกครั้ง เพราะช่วงนี้ดวงดาวแห่งการ หมุนเวียน หนี้สิน กำลังโคจรในมุมที่เป็นคุณอย่างมาก
สำหรับ 5 ราศี ที่ดวงเจ้าหนี้ขาขึ้น ได้แก่
1. ราศีพิจิก
ชาวราศีพิจิกมีพลังจิตที่เข้มแข็ง ช่วงนี้ดูเหมือนกระแสจิตของคุณจะส่งไปถึงลูกหนี้ ทำให้พวกเขารู้สึกร้อนรนอยู่ไม่สุข หรืออาจเพราะดวงของคุณกำลังมีอำนาจเหนือคู่กรณี ทำให้ลูกหนี้เกรงกลัวและรีบหาเงินมาคืนเพื่อตัดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นหนี้ก้อนเล็กหรือใหญ่ มีโอกาสได้คืนสูงมาก
2. ราศีพฤษภ
เป็นราศีที่การเงินเริ่มกลับมาขยับตัวดีขึ้น เงินที่เคยติดขัด หรือถูกดึงไปอยู่ที่คนอื่นจะไหลย้อนกลับมาหาเจ้าของ ลูกหนี้ที่เคยบ่ายเบี่ยงอ้างโน่นอ้างนี่ จะเริ่มมีสภาพคล่องและทยอยนำเงินมาใช้คืน หรืออย่างน้อยก็จะมีการติดต่อมาเพื่อเจรจาขอผ่อนชำระ ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี
3. ราศีกันย์
ความละเอียดรอบคอบของชาวราศีกันย์จะส่งผลดี ช่วงนี้หากคุณลองทวงถาม หรือส่งข้อความไปเตือนความจำลูกหนี้อีกสักครั้ง ด้วยวาจาที่นุ่มนวลแต่จริงจัง จะได้รับการตอบรับที่ดีผิดคาด ลูกหนี้จะรู้สึกเกรงใจและพยายามหาทางชดใช้ให้ อาจได้คืนเป็นเงินก้อน หรือได้ทรัพย์สินมาขัดดอก
4. ราศีมังกร
ดวงแห่งความยุติธรรมกำลังทำงาน หนี้เก่าที่ค้างคามานานจนเกือบลืมไปแล้ว จะมีเหตุให้ได้คืน อาจมีคนกลางเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย หรือลูกหนี้ประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างจนมีเงินก้อนมาคืนคุณ ถือเป็นลาภลอยจากการรอคอยที่คุ้มค่า
5. ราศีกุมภ์
ชาวราศีกุมภ์มักเจอเรื่องเซอร์ไพรส์ ช่วงนี้ลูกหนี้ที่หายสาบสูญไปนาน ชนิดที่หาตัวไม่เจอ จะโผล่มาให้เห็นในโลกออนไลน์ หรือติดต่อกลับมาเองแบบงงๆ เขาอาจจะทักมาขอโทษและเริ่มทยอยคืนเงินให้ เป็นจังหวะดีที่เงินก้อนที่คิดว่าเป็นหนี้สูญจะกลายเป็นกำไรชีวิต
