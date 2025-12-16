โอ้แม่เจ้า! มิค บรมวุฒิ อวดหุ่นแซ่บ เบนซ์ พรชิตา อดใจไม่ไหว โผล่คอมเมนต์ทันที

หล่อแซ่บมาก! มิค บรมวุฒิ อวดร่างทองในวัย 45 ปี หลังพยายามปั้นหุ่นมานาน เบนซ์ พรชิตา ถึงกับอดใจไม่ไหว โผล่คอมเมนต์ทันที
อย่างที่ทราบกันดีว่าช่วงหลัง ๆ มานี้ มิค บรมวุฒิ และภรรยา เบนซ์ พรชิตา ควงแขนกันหันมาดูแลร่างกายอย่างจริงจัง เพื่อสุขภาพที่ดี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้งที่ทั้งสองปรากฎตัวก็ผิดหูผิดตาขึ้นเรื่อย ๆ
ล่าสุดทำเอาชาวเน็ตรวมถึงแฟนคลับตาลุกวาวกันยกใหญ่ เมื่อคุณพ่อลูกสามอย่าง มิค บรมวุฒิ ได้โพสต์ภาพโชว์ร่างทอง อวดซิกซ์แพ็คและกล้ามแขนแน่น ๆ ในวัย 45 ปี พร้อมระบุแคปชั่นในความภาคภูมิใจครั้งนี้ว่า “มึงทำได้นะมิค มันไม่มีอะไรที่เกินความสามารถ ถ้าเราตั้งใจกับมันอย่างจริงจัง ท่องมาทุกวันว่าต้องทำให้ได้ สุดท้ายก็ได้จริง !!! และนี่คือของขวัญวันเกิดบวกปีใหม่ให้กับตัวเองและครอบครัวคร๊าบ”
บอกเลยว่างานดีสุด ๆ จนหัวใจของภรรยาคนสวย เบนซ์ พรชิตา ถึงกับสั่นระรัว หลงในความหล่อเหลากล้ามแน่นของสามีสุด ๆ ถึงขั้นต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่า “มาจีบใหม่เลยพ่อออออออ” อีกทั้งเสียงของคนบันเทิงรวมถึงแฟนคลับส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันว่า มิค บรมวุฒิ หล่อขึ้น แถมเด็กลงมาก ๆ เรียกได้ว่ากลายเป็นไอดอลสายสุขภาพคนใหม่ของวงการไปเป็นที่เรียบร้อย
