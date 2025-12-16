“สีหศักดิ์” เผย “จีน” ยืนยันว่าเป็นอาวุธเก่า ไม่ได้ส่งอาวุธใหม่ให้เขมร
สีหศักดิ์ เผยคุยกับ จีน ยืนยันว่าเป็นอาวุธเก่า ไม่ได้ส่งอาวุธใหม่ให้เขมร อาจได้มาด้วยวิธีอื่น ส่วนเรื่องภาษีทรัมป์ ยังไม่ได้บอกว่าระงับเจรจา
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาว่า การที่กระทรวงการต่างประเทศของไทย ส่งหนังสือถึงองค์การสหประชาชาติ เนื่องจากทางกัมพูชาได้ส่งหนังสือไปก่อน แต่ก็ยังไม่มีการเรียกประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ในวันที่ 22 ธ.ค.นี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน จะมีการประชุมสมัยพิเศษ เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
เมื่อถามถึงท่าทีของจีนต่อเรื่องนี้ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้พูดคุยกับเอกอัครราชทูตจีนเมื่อสันที่ 15 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยบอกว่า จีนอยากเห็นทั้งสองฝ่ายเดินหน้าสู่สันติภาพ และพยายามแก้ไขปัญหาระหว่างกันด้วยสันติวิธี ฝ่ายไทยพร้อมอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม การหยุดยิงเป็นสิ่งที่ต้องทำทั้งสองฝ่าย การพูดว่าหยุดยิงใครก็พูดได้ แต่จากที่เห็นคือ บอกว่าหยุดยิง แต่วันรุ่งขึ้นกัมพูชาก็ยิงเข้ามาอีก ซึ่งในเรื่องนี้ไทยมีความชัดเจนอยู่แล้ว หากต้องการหยุดยิง กัมพูชาต้องยุติก่อน แล้วค่อยมาพูดกัน
ส่วนกรณีที่กองทัพไทยสามารถยึดอาวุธหนักของจีน จากทหารกัมพูชานั้น รมว.ต่างประเทศ กล่าวว่า จีนยืนยันว่าอาวุธดังกล่าวเป็นอาวุธเก่า และทางการจีนไม่ได้ส่งมอบอาวุธใหม่ให้กัมพูชา ดังนั้นอาจมีหลายวิธีการทำให้ได้มาซึ่งอาวุธต่างๆ เหล่านี้ การที่กัมพูชาใช้อาวุธจากจีนซึ่งถือเป็นอาวุธหนัก และยังโจมตีมายังฝั่งไทยทำให้ได้รับความเสียหาย เราต้องติดตามและพูดคุยกับฝ่ายจีนด้วย ส่วนประเด็นทหารรับจ้างของทางฝั่งกัมพูชาที่ปรากฏในข่าว ตนก็ได้รับทราบข่าวมา แต่ไม่ได้รับการยืนยัน
สำหรับการพูดคุยระหว่างนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นายสีหศักดิ์ ยืนยันว่าวันนั้นไม่มีการพูดคุยเรื่องหยุดยิง ไทยได้ย้ำจุดยืนว่ากัมพูชาต้องหยุดก่อน ดังนั้น กรณีที่สหรัฐฯ ประกาศว่าจะมีการหยุดยิง ทั้งที่ฝ่ายไทยยังไม่ได้พูด จึงเป็นไปไม่ได้ แม้หากต้องการหยุดยิงจะต้องพูดคุยกัน แต่ขณะนี้ยังไม่ถึงจุดนั้น
ส่วนเรื่องภาษี ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่าเรื่องนี้ให้มีการเจรจาให้คืบหน้าต่อไป ไม่ได้มีสิ่งใดที่บอกว่าจะระงับการเจรจาภาษี
