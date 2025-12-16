หวานไม่พัก! เชียร์ ฑิฆัมพร ควง หมิว รังสินี ร่วมยินดีงานแต่ง ออร่าอินเลิฟพุ่งกระจาย

เชียร์ ฑิฆัมพร ควงแฟนสาว หมิว รังสินี ร่วมงานวิวาห์ พร้อมเผยภาพสุดหวานฉ่ำที่ทำเอาคนโสดอิจฉา แฟนคลับแห่คอมเมนต์ชื่นชมความน่ารัก
ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ออกมาเปิดตัวคบหากันอย่างเป็นทางการ ความหวานของคู่รักคนดังระหว่าง เชียร์ ฑิฆัมพร กับแฟนสาวนอกวงการ หมิว รังสินี ก็ไม่เคยแผ่วลงเลย ล่าสุดทั้งคู่ควงกันไปร่วมงานมงคลของเพื่อน และปล่อยโมเมนต์ที่หวานฉ่ำจนเกือบจะกลบรัศมีคู่บ่าวสาวกันเลยทีเดียว
โดยเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 68 ที่ผ่านมา หมิว รังสินี โพสต์ภาพคู่กับ เชียร์ ฑิฆัมพร ขณะไปร่วมแสดงความยินดีในงานแต่งงานเพื่อน ภาพที่ออกมาเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขของทั้งคู่ที่ล้นออกมาทั้งทางสีหน้าและแววตา
ยิ่งไปกว่านั้น เชียร์ ฑิฆัมพร ยังได้เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของแฟนสาวด้วยข้อความสั้น ๆ แต่หวานจับใจว่า “น่ารักจัง” ท่ามกลางแฟนคลับและชาวเน็ตที่แห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความน่ารักของคู่รักคู่นี้ หลายคนยังทักเป็นเสียงเดียวกันว่า เชียร์ และ หมิว มีใบหน้าและรอยยิ้มที่คล้ายกันมาก จนแทบจะเหมือนเป็นคู่แฝดกันเลยทีเดียว
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เชียร์ ฑิฆัมพร เปิดใจ คุยสาวนอกวงการ มองข้ามเรื่องเพศ ขอแค่คนซัพพอร์ตใจ
- ลุคใหม่ ‘เชียร์ ฑิฆัมพร’ หั่นผมสั้น มาดเท่ห์ ชวนคิดถึงสมัยเป็นเบอร์หนึ่ง นางเอกช่อง 7
- เชียร์ ฑิฆัมพร เผยสเปคในฝัน คบได้ทุกเพศ ขอแค่ขยัน แต่ไม่อยากมีลูก
อ้างอิงจาก : IG mewpie
ติดตาม The Thaiger บน Google News: