ตรวจหวย
ตรวจหวย ผลสลาก N3 งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ครบทุกรางวัลที่นี่
ประกาศผลสลากเลขสามหลักหวย N3 งวด 16 ธ.ค. 68 เช็กเลข 3 ตัวตรง 2 ตัวตรง รางวัลพิเศษ และ 3 ตัวสลับหลัก ที่นี่
ติดตามการประกาศผลรางวัล สลากเลขสามหลัก (N3) ประจำงวด วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นสลากรูปแบบใหม่จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่กำลังได้รับความสนใจจากคอหวยเป็นอย่างมาก โดยผลรางวัลในงวดนี้ 16/12/68 มีดังนี้
ตรวจผลสลาก N3 งวด 16 ธันวาคม 2568
- รางวัล 3 ตัวตรง คือ รอผล
- รางวัล 2 ตัวตรง คือ รอผล
- รางวัล 3 ตัวสลับหลัก คือ รอผล
- รางวัลพิเศษ คือ รอผล
ตรวจผลสลาก N3 งวดย้อนหลัง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2568
- รางวัล 3 ตัวตรง คือ 145 เงินรางวัล : 3,686 บาท/ใบ
- รางวัล 2 ตัวตรง คือ 37 เงินรางวัล : 531 บาท/ใบ
- รางวัล 3 ตัวสลับหลัก คือ 154 415 451 514 541 เงินรางวัล : 749 บาท/ใบ
- รางวัลพิเศษ คือ 145 000 000 855 มูลค่า 252,116 บาท
ตรวจผลสลาก N3 งวดย้อนหลัง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568
- รางวัล 3 ตัวตรง คือ 898 เงินรางวัล : 3,686 บาท/ใบ
- รางวัล 2 ตัวตรง คือ 87 เงินรางวัล : 531 บาท/ใบ
- รางวัล 3 ตัวสลับหลัก คือ 889 988 เงินรางวัล : 749 บาท/ใบ
- รางวัลพิเศษ คือ 898 000 001 942 มูลค่า 252,116 บาท
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจหวย 16 ธันวาคม 2568 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล
- ถ่ายทอดสดหวย 16 ธันวาคม 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล
- มาแล้ว หวยออมสิน 16/12/68 ตรวจสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ทุกรางวัลที่นี่
