ทัวร์ลงยับ มิสชาร์มกัมพูชา เคลมสโลแกนไทย เมืองแห่งรอยยิ้ม บนเวทีโลก

เผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 15:34 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 15:35 น.
56
เดท สเรย์เนียต Miss Charm Cambodia 2025 ใช้สโลแกนไทย

ดราม่าเกิด ‘เดท สเรย์เนียต’ Miss Charm Cambodia เปิดตัว VTR สุดปัง แต่ชาวเน็ตสะดุดหูใช้สโลแกน Land of Smiles หรือ เมืองแห่งรอยยิ้ม ทับไลน์ไทยแลนด์

เวทีการประกวดนางงามระดับนานาชาติ Miss Charm 2025 ที่กำลังเก็บตัวกันอย่างเข้มข้น ณ ประเทศเวียดนาม เริ่มระอุขึ้นมาทันที หลังกองประกวดปล่อยคลิปวิดีโอแนะนำตัว (Introduction Video) ของสาวงามจากประเทศกัมพูชา เดท สเรย์เนียต (Det Sreyneat) หรือชื่อที่แฟน ๆ ชาวไทยแปลว่า เดช ศรีเนตร

สาวงามวัย 24 ปีคนนี้ มาพร้อมกับความสวยคมเข้มและรอยยิ้มที่ทรงเสน่ห์สมชื่อตำแหน่ง แต่สิ่งที่กลายเป็นประเด็นไวรัลไม่ใช่แค่ความงามของเธอ หากแต่เป็นประโยคเปิดตัวในคลิปวิดีโอที่ทำเอาหลายคนตั้งคำถามว่านี่มันสโลแกนของใครกันแน่

ในคลิปวิดีโอ เดท สเรย์เนียต ปรากฏตัวด้วยความมั่นใจ พร้อมพาชมความงดงามสถานที่ต่าง ๆ ของประเทศกัมพูชา แต่ประโยคแรกที่เธอเอื้อนเอ่ยออกมาคือ “Welcome to Cambodia, the land of smiles…” (ยินดีต้อนรับสู่กัมพูชา ดินแดนแห่งรอยยิ้ม)

มิสชาร์มกัมพูชาเคลมสโลแกนไทย
ภาพจาก Youtube : Miss Charm Official

ประโยคนี้เองที่จุดชนวนความสงสัยให้กับแฟนนางงาม โดยเฉพาะชาวไทย เพราะคำว่า Land of Smiles หรือ “สยามเมืองยิ้ม” นั้น เป็นที่รู้กันดีว่าเป็นเอกลักษณ์และสโลแกนที่ชาวโลกใช้เรียกประเทศไทยมาอย่างยาวนาน การที่สาวงามกัมพูชาหยิบวลีนี้มาใช้เปิดตัวประเทศตนเองจึงกลายเป็นประเด็นที่น่าจับตามองถึงความตั้งใจของการสื่อสารในครั้งนี้

แม้จะมีดราม่าเรื่องสโลแกน แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า VTR ตัวนี้ถ่ายทอดความงดงามของกัมพูชาออกมาได้อย่างน่าสนใจ โดย เดท สเรย์เนียต ได้ทำหน้าที่เจ้าบ้านพาชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมาย เช่น นครวัด มรดกโลก UNESCO

เดท สเรย์เนียต Miss Charm กัมพูชา - 1
ภาพจาก Youtube : Miss Charm Official

เดท สเรย์เนียต กล่าวเปิดข้อความเป็นภาษาอังกฤษ สามารถแปลเป็นไทยได้ว่า “ยินดีต้อนรับสู่กัมพูชา ดินแดนแห่งรอยยิ้ม ประเทศที่เปี่ยมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมและอารยธรรมอันล้ำค่า ทุกรอยยิ้มสะท้อนถึงความเมตตาและความอบอุ่นของชาวกัมพูชา

ท่านจะได้พบกับ ‘นครวัด’ ที่มีชื่อเสียงก้องโลก แหล่งมรดกโลกของ UNESCO และหนึ่งในสถาปัตยกรรมชิ้นเอกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติ แต่นครวัดเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น กัมพูชายังเป็นดินแดนแห่งปราสาทนับพันองค์ ที่แต่ละแห่งล้วนบอกเล่าเรื่องราวแห่งศรัทธา ศิลปะ และความอัจฉริยะของบรรพบุรุษของเรา

‘ปราสาทตาพรหม’ ศาสนสถานแห่งความมหัศจรรย์ ที่ซึ่งผืนป่าทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีต, ‘ปปราสาทธมมานนท์’ อัญมณีล้ำค่าที่ซ่อนเร้น เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์แห่งความเก่าแก่และความงดงามทางจิตวิญญาณ, ‘ปราสาทพระวิหาร ‘ ที่ทอแสงระยิบระยับภายใต้ท้องฟ้าสีทอง สถานที่ซึ่งแสงเงาแปรเปลี่ยนและเต็มไปด้วยมนต์ขลังเหนือกาลเวลา, ‘ปราสาทบันทายสำเหร่’ ที่แผ่ซ่านความสงบและความงดงามแห่งอดีตกาล และ ‘ปราสาทเบ็งเมเลีย’ คือการเดินทางย้อนเวลา ซากปรักหักพังที่กระซิบเล่าเรื่องราวของอาณาจักรโบราณ

บนยอดเขาพนมดงรัก คือที่ตั้งของ ‘ปราสาทพระวิหาร’ เทวสถานขอมอันยิ่งใหญ่และมรดกโลกที่น่าภาคภูมิใจ และ ณ ใจกลางกัมพูชา คือ ‘พนมเปญ’ เมืองหลวงที่มีชีวิตชีวา จุดบรรจบของประเพณีและความก้าวหน้า

นอกเหนือจากตัวเมือง กัมพูชายังได้รับพรจากธรรมชาติด้วยน้ำตกที่สวยงามตระการตา ไหลผ่านผืนป่าลึกลับและดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ‘น้ำตกพนมกุเลน’ อันศักดิ์สิทธิ์ในเสียมราฐ คือสถานที่แห่งความสงบและความงามทางจิตวิญญาณ ที่ซึ่งธรรมชาติและประวัติศาสตร์หลอมรวมกันอย่างลงตัว

เรายังมีหาดทรายขาวและเกาะเขตร้อนอย่าง ‘เกาะรง’ (Koh Rong) ที่รายล้อมด้วยน้ำทะเลสีฟ้าใสราวคริสตัล สวรรค์ที่ธรรมชาติและวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว

นี่คือกัมพูชา ดินแดนแห่งความมหัศจรรย์ ความอบอุ่น และความงามที่เป็นนิรันดร์ ไม่ว่าท่านจะไปที่ใด ท่านจะได้รับการต้อนรับด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและรอยยิ้มที่จริงใจ

อีกครั้งนะคะ ดิฉัน เดท สเรย์เนียต มิสชาร์ม กัมพูชา ของคุณ ขอบคุณค่ะ”

เดท สเรย์เนียต Miss Charm กัมพูชา - 2
ภาพจาก Youtube : Miss Charm Official
เดท สเรย์เนียต Miss Charm กัมพูชา 2025 -7
ภาพจาก Facebook : Det Sreyneat
เดท สเรย์เนียต Miss Charm กัมพูชา 2025 -8
ภาพจาก Facebook : Det Sreyneat
เดท สเรย์เนียต Miss Charm กัมพูชา 2025 - 5
ภาพจาก Facebook : Det Sreyneat
เดท สเรย์เนียต Miss Charm กัมพูชา 2025 - 4
ภาพจาก Facebook : Det Sreyneat
เดท สเรย์เนียต Miss Charm Cambodia 2025 - 1
ภาพจาก Facebook : Det Sreyneat
เดท สเรย์เนียต Miss Charm กัมพูชา 2025
ภาพจาก Facebook : Det Sreyneat

เผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 15:34 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 15:35 น.
sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

