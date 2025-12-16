ถ่ายทอดสด RoV ซีเกมส์ 2025 รอบชิงสายล่าง ‘ไทย พบ ลาว’ ทีมหญิง 16 ธันวาคม 2568

ถ่ายทอดสด RoV ซีเกมส์ 2025 รอบชิงสายล่าง ‘ไทย พบ ลาว’ 16 ธันวาคม 2568 10.00 น. เป็นต้นไป ใครชนะเจอเวียดนามรอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขันอีสปอร์ตเกม RoV หรือ AOV (Arena of Valor) ประเภททีมหญิง ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025 กำลังเข้าสู่รอบสำคัญ โดยวันนี้เป็นคิวของรอบชิงสายล่าง ที่ทีมชาติไทยต้องลงสนามพบกับทีมชาติลาว โดยการแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งทีมที่คว้าชัยชนะในนัดนี้ไปได้ จะได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ไปพบกับทีมชาติเวียดนามต่อไป
การแข่งขันนัดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความสนใจของแฟนอีสปอร์ต เนื่องจากเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา มีนักกีฬาอีสปอร์ตหญิงทีมชาติไทยรายหนึ่งถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน แม้ว่าทีมไทยจะสามารถเอาชนะทีมชาติลาวมาได้ 2-0 เกม ก่อนจะไปพ่ายให้กับทีมชาติเวียดนาม 0-3 เกม จนต้องลงมาเล่นในรอบชิงสายล่างในวันนี้
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน AOV ประเภททีมหญิง รอบชิงสายล่าง วันที่ 16 ธันวาคม 2568
- PARICHAT BOONMUNG – ตำแหน่งเลน Dark Slayer
- PATITTA BANJONGKLIANG – ตำแหน่งซัพพอร์ต/โรมมิ่ง
- JORMKON PUMSEENIL – ตำแหน่งเลนกลาง
- WITHANI WITHOON ANUWATR – ตำแหน่งซัพพอร์ต/โรมมิ่ง
- SULILA AIAMSUWAN – ตำแหน่งฟาร์มป่า
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ เวียดนาม’ วันนี้ 16 ธ.ค. 68
- ภาพจากจากจอกรรมการ แต้มสุดท้ายส่ง “วอลเลย์บอลหญิงไทย” เฉือนเวียดนาม คว้าทองซีเกมส์ 2025 ลงบนเส้น
- ด่วน! RoV ประกาศแบน Tokyogurl ตลอดชีวิต เซ่นปมผิดกฎร้ายแรง ซีเกมส์ 2025
ติดตาม The Thaiger บน Google News: