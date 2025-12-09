ศาลเกาหลีสั่งจำคุก 4 ปี สาวแบล็คเมล์ “ซน ฮึง-มิน” อ้างภาพอัลตราซาวด์ลูก เรียกเงิน 300 ล้าน
ศาลกรุงโซลตัดสินจำคุกหญิงสาวชาวเกาหลีใต้ 4 ปี ในข้อหาแบล็คเมล์ ซน ฮึง-มิน ซูเปอร์สตาร์ลูกหนัง ด้วยการส่งภาพอัลตราซาวด์ทารก เรียกค่าปิดปากเป็นเงิน 300 ล้านวอน
ศาลในกรุงโซลได้พิพากษาจำคุกหญิงสาวรายหนึ่งเป็นเวลา 4 ปี ในความผิดฐานแบล็คเมล์ ซน ฮึง-มิน (Son Heung-Min) ซูเปอร์สตาร์นักฟุตบอลชาวเกาหลีใต้
หญิงสาวรายนี้ถูกระบุตัวตนเพียงชื่อสกุลว่า ยาง (Yang) ถูกตั้งข้อหาว่าพยายามรีดไถเงินจาก ซน ฮึง-มิน จำนวน 300 ล้านวอน (ราว 6.5 ล้านบาท) ในปี 2024 โดยเธอก่อเหตุด้วยการส่งภาพอัลตราซาวด์ของทารก และอ้างว่าทารกในภาพเป็นลูกของดาวเตะคนดัง พร้อมเรียกเงินเพื่อแลกกับการปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ
ต่อมา เธอได้สมคบคิดกับชายคนหนึ่งชื่อ ยง (Yong) เพื่อพยายามรีดไถเงินจากนักฟุตบอลรายนี้เพิ่มเติมอีก
ศาลแขวงกลางกรุงโซลแถลงเมื่อวันจันทร์ว่า นางยางโกหก ซน ฮึง-มิน ทั้งที่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเด็กที่เธอตั้งครรภ์เป็นลูกของใครกันแน่ และแม้ว่า นางยาง จะปฏิเสธข้อหาการกรรโชกทรัพย์และพยายามกรรโชกทรัพย์ แต่ฝ่าย ยง กลับรับสารภาพ ทำให้ถูกศาลพิพากษาจำคุก 2 ปี
ซน ฮึง-มิน ในวัย 33 ปี ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชีย หลังจากประสบความสำเร็จนานนับทศวรรษกับสโมสรท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ ยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ก่อนที่เขาจะย้ายไปร่วมทีม ลอสแองเจลิส เอฟซี ในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ (MLS) ด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติของลีกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และสามารถทำได้ 12 ประตูจากการลงเล่น 13 นัดให้กับสโมสรใหม่ในสหรัฐอเมริกา
อ้างอิง : www.theguardian.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: