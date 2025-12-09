ข่าวกีฬา

ศาลเกาหลีสั่งจำคุก 4 ปี สาวแบล็คเมล์ “ซน ฮึง-มิน” อ้างภาพอัลตราซาวด์ลูก เรียกเงิน 300 ล้าน

Photo of Bas Basเผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 09:32 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 09:33 น.
67

ศาลกรุงโซลตัดสินจำคุกหญิงสาวชาวเกาหลีใต้ 4 ปี ในข้อหาแบล็คเมล์ ซน ฮึง-มิน ซูเปอร์สตาร์ลูกหนัง ด้วยการส่งภาพอัลตราซาวด์ทารก เรียกค่าปิดปากเป็นเงิน 300 ล้านวอน

ศาลในกรุงโซลได้พิพากษาจำคุกหญิงสาวรายหนึ่งเป็นเวลา 4 ปี ในความผิดฐานแบล็คเมล์ ซน ฮึง-มิน (Son Heung-Min) ซูเปอร์สตาร์นักฟุตบอลชาวเกาหลีใต้

หญิงสาวรายนี้ถูกระบุตัวตนเพียงชื่อสกุลว่า ยาง (Yang) ถูกตั้งข้อหาว่าพยายามรีดไถเงินจาก ซน ฮึง-มิน จำนวน 300 ล้านวอน (ราว 6.5 ล้านบาท) ในปี 2024 โดยเธอก่อเหตุด้วยการส่งภาพอัลตราซาวด์ของทารก และอ้างว่าทารกในภาพเป็นลูกของดาวเตะคนดัง พร้อมเรียกเงินเพื่อแลกกับการปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ

ต่อมา เธอได้สมคบคิดกับชายคนหนึ่งชื่อ ยง (Yong) เพื่อพยายามรีดไถเงินจากนักฟุตบอลรายนี้เพิ่มเติมอีก

ศาลแขวงกลางกรุงโซลแถลงเมื่อวันจันทร์ว่า นางยางโกหก ซน ฮึง-มิน ทั้งที่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเด็กที่เธอตั้งครรภ์เป็นลูกของใครกันแน่ และแม้ว่า นางยาง จะปฏิเสธข้อหาการกรรโชกทรัพย์และพยายามกรรโชกทรัพย์ แต่ฝ่าย ยง กลับรับสารภาพ ทำให้ถูกศาลพิพากษาจำคุก 2 ปี

Credit : Instagram @hm_son7

ซน ฮึง-มิน ในวัย 33 ปี ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชีย หลังจากประสบความสำเร็จนานนับทศวรรษกับสโมสรท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ ยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ก่อนที่เขาจะย้ายไปร่วมทีม ลอสแองเจลิส เอฟซี ในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ (MLS) ด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติของลีกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และสามารถทำได้ 12 ประตูจากการลงเล่น 13 นัดให้กับสโมสรใหม่ในสหรัฐอเมริกา

อ้างอิง : www.theguardian.com

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

เปิดภาพนาที ทหารไทยใช้โดรน ทำลายเสารบกวนสัญญาณ บนดาดฟ้ากาสิโน

52 วินาที ที่แล้ว
ซีเกมส์

ชื่นมื่น ส.วอลเลย์บอลไทย จัดงานบายศรีรับน้อง ก่อนลุยศึกซีเกมส์ 2025

17 นาที ที่แล้ว
ครูอังกฤษถูกไล่ออก เหตุเตือนเด็กมุสลิมล้างเท้าในอ่างล้างหน้า &quot;ที่นี่คือเมืองคริสต์&quot; ข่าวต่างประเทศ

ครูอังกฤษถูกไล่ออก เหตุเตือนเด็กมุสลิมล้างเท้าในอ่างล้างหน้า “ที่นี่คือเมืองคริสต์”

25 นาที ที่แล้ว
10 ธันวาคม เอกชนหยุดไหม วันรัฐธรรมนูญ ทำไมบางบริษัทไม่ได้หยุด เศรษฐกิจ

10 ธันวาคม เอกชนหยุดไหม วันรัฐธรรมนูญ ทำไมบางบริษัทไม่ได้หยุด

38 นาที ที่แล้ว
&quot;กิตติ&quot; เปิดใจเครียด ลั่น ไม่ได้เอายาไซยาไนด์กรอกปาก &quot;นัทปง&quot; ยันบริสุทธิ์ ข่าว

“กิตติ” เปิดใจเครียด ลั่น ไม่ได้เอายาไซยาไนด์กรอกปาก “นัทปง” ยันบริสุทธิ์

52 นาที ที่แล้ว
สาวไดกิ้นอมตะชลบุรี โหมดกลับทำงาน ข่าวภูมิภาค

สาวไดกิ้น เปิดโหมดทำงาน อัดคลิปหลังรู้ข่าวดี แอบสวน “คนรอสมน้ำหน้า”

59 นาที ที่แล้ว
สิ้นแล้ว &quot;สมนึก สุขวิมล&quot; แม่บิ๊กต่อ สิริอายุ 101 ปี ข่าว

สิ้นแล้ว “สมนึก สุขวิมล” แม่บิ๊กต่อ สิริอายุ 101 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แบมแบม&quot; อ้อนแฟนคลับ งดเปิดแท่งไฟเชียร์ พิธีเปิดซีเกมส์ ลั่นจะทำให้ไทยภูมิใจ บันเทิง

“แบมแบม” อ้อนแฟนคลับ งดเปิดแท่งไฟเชียร์ พิธีเปิดซีเกมส์ ลั่นจะทำให้ไทยภูมิใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบงค์ ศุภณัฐ อัปเดตชีวิต ตปท. เซลฟี่ไร้เสื้อทำโซเชียลไฟลุก ข่าว

ชาวเน็ตแห่ซูม แบงค์ ศุภณัฐ เซลฟี่ไร้เสื้อ-โชว์กล้ามแน่น เจอแซว เห็นแล้วหนาวแทน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโปง นักร้องนางฟ้า ฆ่าลูกสาวในไส้ ปล่อยทิ้งทรมาน 25 ชั่วโมง บันเทิงเกาหลี

เปิดโปง นักร้องนางฟ้า ฆ่าลูกสาวในไส้ ปล่อยทิ้งทรมาน 25 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“ธรรมนัส” ลั่นพิธีเปิดซีเกมส์วันนี้ พร้อม 100% มั่นใจตนและรัฐบาลทำดีสุดแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฮุน เซน อวดภาพตัวเองบัญชาการรบ สั่งให้ตอบโต้ ไม่ปล่อยไทยทำตามใจชอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟน ๆ ใจสลาย เคน F4 ร่ำไห้ หลังถูกค่ายปลดจากวง เหตุไม่รับข้อเสนอ บันเทิง

แฟน ๆ ใจสลาย เคน F4 ร่ำไห้ หลังถูกค่ายปลดจากวง เหตุไม่รับข้อเสนอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Jan Jahanzeb Israr Niazal ข่าวต่างประเทศ

คลิปมัดตัว 2 วัยรุ่นอัฟกันลี้ภัย รุมโทรมเด็กสาวอังกฤษ 15 เสียงร้องเหยื่อน่าสงสารมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาติอาเซียนรุมโวย ซีเกมส์ นักกีฬา รอรถนาน 6 ชม.-อาหารไม่ฮาลาล ต้องเปลี่ยนเป็นบุฟเฟ่ต์ ข่าว

ไทยเร่งแก้ด่วน อาเซียนรุมโวย ซีเกมส์ นักกีฬารอรถนาน 6 ชม.-อาหารไม่ฮาลาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กวันหยุดธนาคาร 10 ธ.ค. 68 เศรษฐกิจ

วันที่ 10 ธันวาคม 2568 ธนาคารหยุดไหม สาขาในห้าง-นอกห้าง รู้ไว้ก่อนไป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สดุดี “พลทหารวายุ” อีกหนึ่งทหารกล้า เสียชีวิตถูกสะเก็ดระเบิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมวิธีเดินทาง ร่วมชมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 ทั้ง รถเมล์-รถไฟฟ้า-เรือ เช็กเลย ข่าว

วิธีเดินทาง ร่วมชมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 ทั้ง รถเมล์-รถไฟฟ้า-เรือ เช็กเลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ร่วมให้กำลังใจ “ข้าวปุ้น กมลลักษณ์” นักว่ายน้ำทีมชาติไทย ถอนตัวแข่งซีเกมส์ 2025 หลังตรวจเจอมะเร็ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ โต้ เขมร ไทยไม่ได้ใช้อาวุธต้องห้าม หลังถูกกล่าวหาใช้อาวุธเคมี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารเขม คลิป reel ข่าว

ทหารเขมร สวนกองทัพห้ามเล่นโซเชียล ย้ำรักชาติ แต่ปากท้องก็สำคัญ!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตุ๊ก เดือนเต็ม โพสต์เดือด หลังเหตุปะทะไทย-กัมพูชา ระลอกใหม่ ลั่น จัดการให้มันจบ ๆ สักที

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ชาวเน็ตตาดี ชุดวอร์มนักกีฬากัมพูชา ซีเกมส์ 2025 แปะโฆษณาเว็บพนันโจ๋งครึ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จักที่มา เอ็ม ออนิวรังสิต สกิน ข่าว

เจาะที่มา เอ็มออนิว สกิน ผู้นำเทรนด์กระบะแต่ง สู่เจ้าของมีมดังทะลุจักรวาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดคลิป ไทยยิงถล่มปราสาทตาควาย ที่ตั้งฐานทัพเขมร โดนเต็มๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 09:32 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 09:33 น.
67
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดภาพนาที ทหารไทยใช้โดรน ทำลายเสารบกวนสัญญาณ บนดาดฟ้ากาสิโน

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568

ชื่นมื่น ส.วอลเลย์บอลไทย จัดงานบายศรีรับน้อง ก่อนลุยศึกซีเกมส์ 2025

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568
ครูอังกฤษถูกไล่ออก เหตุเตือนเด็กมุสลิมล้างเท้าในอ่างล้างหน้า &quot;ที่นี่คือเมืองคริสต์&quot;

ครูอังกฤษถูกไล่ออก เหตุเตือนเด็กมุสลิมล้างเท้าในอ่างล้างหน้า “ที่นี่คือเมืองคริสต์”

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568
10 ธันวาคม เอกชนหยุดไหม วันรัฐธรรมนูญ ทำไมบางบริษัทไม่ได้หยุด

10 ธันวาคม เอกชนหยุดไหม วันรัฐธรรมนูญ ทำไมบางบริษัทไม่ได้หยุด

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568
Back to top button