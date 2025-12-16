เตะบอลหรือไปรบ “แดน เบิร์น” กองหลังนิวคาสเซิล ซี่โครงหัก-ปอดทะลุ ส่อแววพักยาว
แฟนบอลช็อก เมื่อมีรายงานว่า แดน เบิร์น กองหลังของนิวคาสเซิล ซี่โครงหัก และปอดทะลุ อาจต้องพักรักษาตัวยาว หลังบาดเจ็บจากเกมล่าสุด
แนวรับวัย 33 ปีชาวอังกฤษ เพิ่งลงสนามเป็นตัวจริงให้กับ นิวคาสเซิล ในเกมที่บุกไปแพ้ให้กับ ซันเดอร์แลนด์ 0-1 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ก่อนที่ในช่วงท้ายครึ่งแรก เขาจะถูก นอร์ดี้ มูคิเอเล่ แนวรับของทัพแมวดำ เข้าปะทะหนักบริเวณสีข้าง จากจังหวะที่ทั้งสองคนพุ่งสไลด์เข้าหาบอล
แม้ว่าจะได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและลงเล่นต่อได้ แต่สุดท้าย เบิร์น ก็ถูกเปลี่ยนตัวออกก่อนจะเป็น ฟาเบียน แชร์ ที่ถูกส่งลงสนามแทนในนาทีที่ 42
หลังจบเกม เอ็ดดี้ ฮาว เทรนเนอร์ชาวอังกฤษของนิวคาสเซิล ได้เปิดเผยว่า เบิร์น ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาล เนื่องจากนักเตะมีอาการหายใจลำบาก ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าเซ็นเตอร์แบ็คชาวอังกฤษรายนี้ซี่โครงหัก มีอาการปอดทะลุ และมีรอยรั่วระหว่างปอดกับนผนังทรวงอก และคาดว่าจะไม่สามารถลงสนามในเกมที่เหลือของปี 2025
