ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 16 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

โปรแกรมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน หรือ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยครั้งนี้จัดแข่งทั้งหมด 50 ชนิดกีฬา มีการชิงชัดเหรียญรางวัลรวม 574 เหรียญทอง กีฬาสาธิต 3 ชนิด ซึ่งจะมีบางชนิดกีฬาเริ่มแข่งขันตั้งแต่ 3 ธันวาคม
โดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ผ่านทางการถ่ายทอดสดทาง NBT 2HD , T Sports 7 , PPTV HD36 , ONE 31 HD , T Sports 7 , ThairathTV HD
ตารางแข่งซีเกมส์ ประจำวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2568
โปโลน้ำ
สนาม : ศูนย์กีฬาทางน้ำธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
ทีมชาย แข่งแบบพบกันหมด
- เวลา 11.00 น. สิงคโปร์ พบ ไทย
ทีมหญิง ทีมชาย แข่งแบบพบกันหมด
- เวลา 16.00 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย
ยิงธนู
สนาม : สนามฟุตบอล 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย
- เวลา 09.15-11.10 น. 1/8 Individuals Recurve, 1/8 Individuals Recurve,1/4 Individuals Recurve ชายและหญิง รอบแรก
- เวลา 13.15-15.35 น. 1/4 Team Recurve, 1/2 Team Recurve ชายและหญิง รอบแรก 1/4 Recurve Mixed Team,1/2 Recurve Mixed Team ทีมผสม รอบแรก
กรีฑา
สนาม : สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ
- เวลา 09.00 น. กระโดดไกล สัตตกรีฑา หญิง
- เวลา 09.50 น. พุ่งแหลน สัตตกรีฑา หญิง
- เวลา 16.30 น. กระโดดสูง หญิง รอบชิงฯ
- เวลา 16.40 น. กระโดดค้ำ ชาย รอบชิงฯ
- เวลา 16.55 น. ขว้างจักร ชาย รอบชิงฯ
- เวลา 17.00 น. วิ่งวิบาก 3,000 ม. หญิง รอบชิงฯ
- เวลา 17.10 น. กระโดดไกล หญิง รอบชิงฯ
- เวลา 17.20 น. วิ่ง 10,000 ม. ชาย รอบชิงฯ
- เวลา 18.10 น. วิ่ง 800 ม. สัตตกรีฑา หญิง
- เวลา 18.25 น. วิ่งผลัด 4×400 ม. ชาย รอบชิงฯ
- เวลา 18.40 น. วิ่งผลัด 4×400 ม. หญิง รอบชิงฯ
เบสบอล
สนาม : สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา จ.ปทุมธานี
ซอฟท์บอล
- เวลา 09.30 น. ทีมหญิง : มาเลเซีย – สิงคโปร์
- เวลา 10.00 น. ทีมชาย : มาเลเซีย – สิงคโปร์
- เวลา 11.30 น. ทีมหญิง : อินโดนีเซีย – ฟิลิปปินส์
- เวลา 14.00 น. ทีมชาย : ฟิลิปปินส์ – ไทย
- เวลา 14.30 น. ทีมหญิง : มาเลเซีย – ไทย
บิลเลียดและสนุกเกอร์
สนาม : ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี
- เวลา 10.00 น. สนุกเกอร์ บุคคลชาย รอบแรก
- เวลา 14.00 น. สนุกเกอร์ บุคคลหญิง รอบก่อนรองฯ
- เวลา 18.00 น. สนุกเกอร์ บุคคลชาย รอบรองฯ
โบว์ลิ่ง
สนาม : Blu-O Rhythm & Bowl, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน กรุงเทพฯ
- เวลา 10.00 น. ชายคู่ รอบแรก
- เวลา 14.30 น. ชายคู่ รอบก่อนรองฯ – รอบชิงฯ
แคนูและเรือพาย
สนาม : ศูนย์ฝึกเรือพาย กองทัพเรือ จ.ระยอง
เวลา 09.00 – 15.00 น.
- เรือพายคลาสสิค รอบชิงชนะเลิศ
- เรือพายกรรเชียงชายเดี่ยว
- เรือกรรเชียงหญิงคู่
- เรือกรรเชียง 4 คนชาย
- เรือพาย 4 คนหญิง
หมากรุก
สนาม : โรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก
รอบแรก (รอยืนยันเวลา)
- หมากรุกไทย ทีมชาย รอบแรก
- หมากรุกทีมเอเชียหญิง รอบชิงชนะเลิศ
- หมากรุกทีมเอเชียชาย รอบชิงชนะเลิศ
คริกเก็ต
สนาม : สนามคริกเก็ตสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ประเภท T10 ชาย
- เวลา 09.00 น. ไทย – มาเลเซีย
- เวลา 11.00 น. อินโดนีเซีย – ฟิลิปปินส์
- เวลา 13.30 น. มาเลเซีย – สิงคโปร์
สนาม : สนามคริกเก็ตเทิดไท
ประเภท T20i หญิง
- เวลา 09.00 น. กลุ่ม บี : อินโดนีเซีย – ฟิลิปปินส์
- เวลา 13.30 น. กลุ่ม เอ : ไทย – สิงคโปร์
จักรยาน
สนาม : Kamol Sports Park กรุงเทพฯ
ประเภทถนน รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 09.00-12.00 น. Road Race เดี่ยวชาย
- เวลา 09.00-12.00 น. Road Race ทีมชาย
ขี่ม้า
สนาม : Thai Polo & Equestrian Club Pattaya จ.ชลบุรี
ศิลปะบังคับม้า
- เวลา 08.30 น. เดี่ยวผสม รอบชิงชนะเลิศ
อีสปอร์ตส์
สนาม : ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบชิงชนะเลิศ
- ยังไม่ยืนยันเวลา : Arena of Valor หญิง
รอบรองชนะเลิศ
- ยังไม่ยืนยันเวลา : Mobile Legends : Bang Bang หญิง
เอ็กซ์ตรีม
สนาม : ESC Thai Wake Park รังสิต จ.ปทุมธานี
เวคบอร์ด
Cable Wakeboard Team
- เวลา 09.00-17.00 น.ประเภททีมผสม (Reserve Day)
ฟันดาบ
สนาม : Island Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ
รอบรองชนะเลิศ
- เวลา 15.00 -18.00 น. ฟอยล์ เดี่ยวชาย / เอเป้ เดี่ยวหญิง / เซเบอร์ เดี่ยวหญิง
ฟลอร์บอล
สนาม : มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จ.ชลบุรี
ทีมหญิง รอบแรก
- เวลา 15.00 น. ไทย พบ ฟิลิปปินส์
ทีมชาย รอบแรก
- เวลา 18.00 น. มาเลเซีย พบ ไทย
ฟุตซอล
สนาม : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพฯ
ทีมชาย รอบแบ่งกลุ่ม
- เวลา 16.00 น. มาเลเซีย – เวียดนาม
- เวลา 19.00 น. เมียนมา – ไทย
ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ
- เวลา 13.30 น. เวียดนาม – ฟิลิปปินส์
- เวลา 16.30 น. ไทย – อินโดนีเซีย
ยิมนาสติก
สนาม : ยิมเนเซียม 5 ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี
เวลา 14.30 – 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ ประเภทหญิง
- Group Final – 1 type of Apparatus (5) / ทุกอุปกรณ์ / Group Final – 2 type of Apparatus (3+2)
ฮอกกี้
สนาม : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
อินเดอร์ รอบแรก
ทีมชาย
- เวลา 19.00 น. ไทย พบ สิงคโปร์
ฮอกกี้สนาม
- เวลา 12.45 น. ทีมชาย ไทย พบ มาเลเซีย
- เวลา 15.00 น. ทีมหญิง ไทย พบ มาเลเซีย
ฮ็อกกี้น้ำแข็ง
สนาม : Thailand International Ice Hockey Arena กรุงเทพฯ
ทีมชาย แข่งแบบพบกันหมด
- เวลา 19.30 น. ไทย พบ ฟิลิปปินส์
คาบัดดี้
สนาม : อาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 17.30 น. Super 5 หญิง
- เวลา 18.00 น. Super 5 ชาย
คิกบ็อกซิ่ง
สนาม : จอห์น พอล II มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- เวลา 15.00 – 18.00 น. ชายและหญิง ทุกอีเวนต์ รอบชิงชนะเลิศ
มวย
สนาม : สนามมวยลุมพินี
- เวลา 13.00 น. ไหว้ครู หญิง รอบรองชนะเลิศ
- เวลา 14.00 น. คอมแบตทุกอีเวนต์ ชายและหญิง รอบรองชนะเลิศ
- เวลา 15.00 น. คอมแบต ชาย รอบรองชนะเลิศ
เนตบอล
สนาม : สนามจันทนยิ่งยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทีมหญิง รอบแรก
- เวลา 15.00 น. มาเลเซีย พบ ไทย
ปัญจสีลัต
สนาม : อิมแพค อารีน่า เมืองทอง
รอบรองชนะเลิศ
- เวลา 10.00 -17.00 น.
- ต่ำกว่า 45 กก.ชาย
- คลาส A (45 – 50 กก.) ชาย
- คลาส B (50 – 55 กก.) หญิง
- คลาส C (55 – 60 กก.) ชาย
- คลาส C (55 – 60 กก.) หญิง
- คลาส D (60 – 65 กก.) ชาย
- คลาส D (65 – 70 กก.) ชาย
- คลาส F (70 – 75 กก.) ชาย
- คลาส F (75 – 80 กก.) ชาย
- คลาส G (75 – 80 กก.) ชาย
- คลาส I (85 – 90 กก.) ชาย
ไคท์บอร์ดดิ้ง
สนาม : หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี
รอบแรก
- เวลา 10.00 -17.00 น. Formula Kite ชาย
วินด์เซิร์ฟ
สนาม : หาดลานทราย จ.ชลบุรี
- เวลา 10.00-17.00 น. Men Formula Kite / Men’s iQFOiL open / Men’s U19 iQFOiL / Techno 293 Plus Men ชาย รอบแรก Women’s iQFOiL open หญิง รอบแรก
เรือใบ
สนาม : Ocean Marina Yacht club จ.ชลบุรี
SSL 47
- เวลา 10.00 -17.00 น. ทีมผสม รอบแรก
เซปัคตะกร้อ
สนาม : ยิมเนเซียม จ.นครปฐม
เซปัคตะกร้อ 4 คน ทีมผสม
- เวลา 11.00 น. รอบชิงชนะเลิศ
เซปัคตะกร้อ 4 คน ชาย รอบแรก
- เวลา 15.00 น. เมียนมา พบ ไทย
- เวลา 19.00 น. ไทย พบ ฟิลิปปินส์
เซปัคตะกร้อ 4 คน หญิง รอบแรก
- เวลา 16.00 น. เมียนมา พบ ไทย
ยิงปืน
สนาม : สนามยิงปืน การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
ลูกซอง แทรป รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 14.30 น. หญิง
- เวลา 16.30 น. ชาย
สควอช
สนาม : วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ
- เวลา 10.00 – 16.00 น. คู่ผสม / ชายคู่ รอบรองชนะเลิศ
เทเบิลเทนนิส
สนาม : Westgate Hall ชั้น 4 เซ็นทรัล เวสต์เกต จ.นนทบุรี
- เวลา 10.00 – 22.00 น. ชายคู่ / หญิงคู่ / คู่ผสม รอบแรกถึงรอบก่อนรองชนะเลิศ
เทนนิส
สนาม : ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ จ.นนทบุรี
- เวลา 09.00 น. รอบรองชนะเลิศ เดี่ยวหญิง / ชายคู่ และ หญิงคู่ รอบก่อนรองชนะเลิศ
ไตรกีฬา
สนาม : แหลมแม่พิมพ์ อ.แกลง ระยอง
รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 07.00 -17.30 น. Aquathlon Team Relay ชาย หญิง และ ทีมผสม
สนาม : อินดอร์ สเตเดี้ยม
ทีมชาย รอบแบ่งกลุ่ม
- เวลา 10.00 น. เมียนมา – กัมพูชา
- เวลา 12.30 น. ฟิลิปปินส์ – อินโดนีเซีย
- เวลา 15.00 น. ลาว – สิงคโปร์
- เวลา 17.30 น. เวียดนาม – ไทย
ยกน้ำหนัก
สนาม : โรงเรียนกีฬาชลบุรี
รุ่น 88 กก. ชาย
- เวลา 13.00 -15.00 น. รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ
รุ่น 94 กก. ชาย
- เวลา 15.00 -17.00 น. รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ
กีฬาทางอากาศ
พาราไกลดิ้ง
- เวลา 06.00-18.00 น. Team Combined ทีมผสม รอบแรก
จานร่อน
- เวลา 09.30 -10.40 น. Ultimate Division ทีมผสม ไทย พบ มาเลเซีย
- เวลา 17.00 -18.10 น. Ultimate Division ทีมผสม ไทย พบ ฟิลิปปินส์
ชักเย่อ
สนาม : การกีฬาแห่งประเทศไทย
รอบรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 11.40-12.00 น. ประเภททีมชาย 8 คน น้ำหนักรวมไม่เกิน 600 กิโลกรัม
รอบรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 11.40-12.00 น. ประเภททีมหญิง 8 คน น้ำหนักรวมไม่เกิน 500 กิโลกรัม
รอบรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 15.30-12.00 น. ประเภททีมชาย 4 คน น้ำหนักรวมไม่เกิน 300 กิโลกรัม
รอบรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 15.30-12.00 น. ประเภททีมหญิง 4 คน น้ำหนักรวมไม่เกิน 250 กิโลกรัม
รอบรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 17.30-17.40 น. ประเภททีมผสาย 4 คน หญิง 4 คน น้ำหนักรวมไม่เกิน 560 กิโลกรัม
**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
