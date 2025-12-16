ข่าวกีฬาซีเกมส์

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 16 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 16 ธ.ค. 68 วันนี้มีกีฬาอะไรแข่งบ้าง พร้อมช่องทางถ่ายทอดสดถูกลิขสิทธิ์

โปรแกรมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน หรือ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยครั้งนี้จัดแข่งทั้งหมด 50 ชนิดกีฬา มีการชิงชัดเหรียญรางวัลรวม 574 เหรียญทอง กีฬาสาธิต 3 ชนิด ซึ่งจะมีบางชนิดกีฬาเริ่มแข่งขันตั้งแต่ 3 ธันวาคม

โดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ผ่านทางการถ่ายทอดสดทาง NBT 2HD , T Sports 7 , PPTV HD36 , ONE 31 HD , T Sports 7 , ThairathTV HD

ตารางแข่งซีเกมส์ ประจำวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2568

โปโลน้ำ

สนาม : ศูนย์กีฬาทางน้ำธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

ทีมชาย แข่งแบบพบกันหมด

  • เวลา 11.00 น. สิงคโปร์ พบ ไทย

ทีมหญิง ทีมชาย แข่งแบบพบกันหมด

  • เวลา 16.00 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย

ยิงธนู

สนาม : สนามฟุตบอล 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย

  • เวลา 09.15-11.10 น. 1/8 Individuals Recurve, 1/8 Individuals Recurve,1/4 Individuals Recurve ชายและหญิง รอบแรก
  • เวลา 13.15-15.35 น. 1/4 Team Recurve, 1/2 Team Recurve ชายและหญิง รอบแรก 1/4 Recurve Mixed Team,1/2 Recurve Mixed Team ทีมผสม รอบแรก

กรีฑา

สนาม : สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ

  • เวลา 09.00 น. กระโดดไกล สัตตกรีฑา หญิง
  • เวลา 09.50 น. พุ่งแหลน สัตตกรีฑา หญิง
  • เวลา 16.30 น. กระโดดสูง หญิง รอบชิงฯ
  • เวลา 16.40 น. กระโดดค้ำ ชาย รอบชิงฯ
  • เวลา 16.55 น. ขว้างจักร ชาย รอบชิงฯ
  • เวลา 17.00 น. วิ่งวิบาก 3,000 ม. หญิง รอบชิงฯ
  • เวลา 17.10 น. กระโดดไกล หญิง รอบชิงฯ
  • เวลา 17.20 น. วิ่ง 10,000 ม. ชาย รอบชิงฯ
  • เวลา 18.10 น. วิ่ง 800 ม. สัตตกรีฑา หญิง
  • เวลา 18.25 น. วิ่งผลัด 4×400 ม. ชาย รอบชิงฯ
  • เวลา 18.40 น. วิ่งผลัด 4×400 ม. หญิง รอบชิงฯ

เบสบอล

สนาม : สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา จ.ปทุมธานี

ซอฟท์บอล

  • เวลา 09.30 น. ทีมหญิง : มาเลเซีย – สิงคโปร์
  • เวลา 10.00 น. ทีมชาย : มาเลเซีย – สิงคโปร์
  • เวลา 11.30 น. ทีมหญิง : อินโดนีเซีย – ฟิลิปปินส์
  • เวลา 14.00 น. ทีมชาย : ฟิลิปปินส์ – ไทย
  • เวลา 14.30 น. ทีมหญิง : มาเลเซีย – ไทย

บิลเลียดและสนุกเกอร์

สนาม : ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

  • เวลา 10.00 น. สนุกเกอร์ บุคคลชาย รอบแรก
  • เวลา 14.00 น. สนุกเกอร์ บุคคลหญิง รอบก่อนรองฯ
  • เวลา 18.00 น. สนุกเกอร์ บุคคลชาย รอบรองฯ

โบว์ลิ่ง

สนาม : Blu-O Rhythm & Bowl, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน กรุงเทพฯ

  • เวลา 10.00 น. ชายคู่ รอบแรก
  • เวลา 14.30 น. ชายคู่ รอบก่อนรองฯ – รอบชิงฯ

แคนูและเรือพาย

สนาม : ศูนย์ฝึกเรือพาย กองทัพเรือ จ.ระยอง

เวลา 09.00 – 15.00 น.

  • เรือพายคลาสสิค รอบชิงชนะเลิศ
  • เรือพายกรรเชียงชายเดี่ยว
  • เรือกรรเชียงหญิงคู่
  • เรือกรรเชียง 4 คนชาย
  • เรือพาย 4 คนหญิง

หมากรุก

สนาม : โรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก

รอบแรก (รอยืนยันเวลา)

  • หมากรุกไทย ทีมชาย รอบแรก
  • หมากรุกทีมเอเชียหญิง รอบชิงชนะเลิศ
  • หมากรุกทีมเอเชียชาย รอบชิงชนะเลิศ

คริกเก็ต

สนาม : สนามคริกเก็ตสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ประเภท T10 ชาย

  • เวลา 09.00 น. ไทย – มาเลเซีย
  • เวลา 11.00 น. อินโดนีเซีย – ฟิลิปปินส์
  • เวลา 13.30 น. มาเลเซีย – สิงคโปร์

สนาม : สนามคริกเก็ตเทิดไท

ประเภท T20i หญิง

  • เวลา 09.00 น. กลุ่ม บี : อินโดนีเซีย – ฟิลิปปินส์
  • เวลา 13.30 น. กลุ่ม เอ : ไทย – สิงคโปร์

จักรยาน

สนาม : Kamol Sports Park กรุงเทพฯ

ประเภทถนน รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 09.00-12.00 น. Road Race เดี่ยวชาย
  • เวลา 09.00-12.00 น. Road Race ทีมชาย

ขี่ม้า

สนาม : Thai Polo & Equestrian Club Pattaya จ.ชลบุรี

ศิลปะบังคับม้า

  • เวลา 08.30 น. เดี่ยวผสม รอบชิงชนะเลิศ

อีสปอร์ตส์

สนาม : ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รอบชิงชนะเลิศ

  • ยังไม่ยืนยันเวลา : Arena of Valor หญิง

รอบรองชนะเลิศ

  • ยังไม่ยืนยันเวลา : Mobile Legends : Bang Bang หญิง

เอ็กซ์ตรีม

สนาม : ESC Thai Wake Park รังสิต จ.ปทุมธานี

เวคบอร์ด

Cable Wakeboard Team

  • เวลา 09.00-17.00 น.ประเภททีมผสม (Reserve Day)

ฟันดาบ

สนาม : Island Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ

รอบรองชนะเลิศ

  • เวลา 15.00 -18.00 น. ฟอยล์ เดี่ยวชาย / เอเป้ เดี่ยวหญิง / เซเบอร์ เดี่ยวหญิง

ฟลอร์บอล

สนาม : มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จ.ชลบุรี

ทีมหญิง รอบแรก

  • เวลา 15.00 น. ไทย พบ ฟิลิปปินส์

ทีมชาย รอบแรก

  • เวลา 18.00 น. มาเลเซีย พบ ไทย

ฟุตซอล

สนาม : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพฯ

ทีมชาย รอบแบ่งกลุ่ม

  • เวลา 16.00 น. มาเลเซีย – เวียดนาม
  • เวลา 19.00 น. เมียนมา – ไทย

ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ

  • เวลา 13.30 น. เวียดนาม – ฟิลิปปินส์
  • เวลา 16.30 น. ไทย – อินโดนีเซีย

ยิมนาสติก

สนาม : ยิมเนเซียม 5 ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี

เวลา 14.30 – 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ ประเภทหญิง

  • Group Final – 1 type of Apparatus (5) / ทุกอุปกรณ์ / Group Final – 2 type of Apparatus (3+2)

ฮอกกี้

สนาม : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

อินเดอร์ รอบแรก

ทีมชาย

  • เวลา 19.00 น. ไทย พบ สิงคโปร์

ฮอกกี้สนาม

  • เวลา 12.45 น. ทีมชาย ไทย พบ มาเลเซีย
  • เวลา 15.00 น. ทีมหญิง ไทย พบ มาเลเซีย

ฮ็อกกี้น้ำแข็ง

สนาม : Thailand International Ice Hockey Arena กรุงเทพฯ

ทีมชาย แข่งแบบพบกันหมด

  • เวลา 19.30 น. ไทย พบ ฟิลิปปินส์

คาบัดดี้

สนาม : อาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 17.30 น. Super 5 หญิง
  • เวลา 18.00 น. Super 5 ชาย

คิกบ็อกซิ่ง

สนาม : จอห์น พอล II มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  • เวลา 15.00 – 18.00 น. ชายและหญิง ทุกอีเวนต์ รอบชิงชนะเลิศ

มวย

สนาม : สนามมวยลุมพินี

  • เวลา 13.00 น. ไหว้ครู หญิง รอบรองชนะเลิศ
  • เวลา 14.00 น. คอมแบตทุกอีเวนต์ ชายและหญิง รอบรองชนะเลิศ
  • เวลา 15.00 น. คอมแบต ชาย รอบรองชนะเลิศ

เนตบอล

สนาม : สนามจันทนยิ่งยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทีมหญิง รอบแรก

  • เวลา 15.00 น. มาเลเซีย พบ ไทย

ปัญจสีลัต

สนาม : อิมแพค อารีน่า เมืองทอง

รอบรองชนะเลิศ

  • เวลา 10.00 -17.00 น.
  • ต่ำกว่า 45 กก.ชาย
  • คลาส A (45 – 50 กก.) ชาย
  • คลาส B (50 – 55 กก.) หญิง
  • คลาส C (55 – 60 กก.) ชาย
  • คลาส C (55 – 60 กก.) หญิง
  • คลาส D (60 – 65 กก.) ชาย
  • คลาส D (65 – 70 กก.) ชาย
  • คลาส F (70 – 75 กก.) ชาย
  • คลาส F (75 – 80 กก.) ชาย
  • คลาส G (75 – 80 กก.) ชาย
  • คลาส I (85 – 90 กก.) ชาย

ไคท์บอร์ดดิ้ง

สนาม : หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี

รอบแรก

  • เวลา 10.00 -17.00 น. Formula Kite ชาย

วินด์เซิร์ฟ

สนาม : หาดลานทราย จ.ชลบุรี

  • เวลา 10.00-17.00 น. Men Formula Kite / Men’s iQFOiL open / Men’s U19 iQFOiL / Techno 293 Plus Men ชาย รอบแรก Women’s iQFOiL open หญิง รอบแรก

เรือใบ

สนาม : Ocean Marina Yacht club จ.ชลบุรี

SSL 47

  • เวลา 10.00 -17.00 น. ทีมผสม รอบแรก

เซปัคตะกร้อ

สนาม : ยิมเนเซียม จ.นครปฐม

เซปัคตะกร้อ 4 คน ทีมผสม

  • เวลา 11.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

เซปัคตะกร้อ 4 คน ชาย รอบแรก

  • เวลา 15.00 น. เมียนมา พบ ไทย
  • เวลา 19.00 น. ไทย พบ ฟิลิปปินส์

เซปัคตะกร้อ 4 คน หญิง รอบแรก

  • เวลา 16.00 น. เมียนมา พบ ไทย

ยิงปืน

สนาม : สนามยิงปืน การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ลูกซอง แทรป รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 14.30 น. หญิง
  • เวลา 16.30 น. ชาย

สควอช

สนาม : วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ

  • เวลา 10.00 – 16.00 น. คู่ผสม / ชายคู่ รอบรองชนะเลิศ

เทเบิลเทนนิส

สนาม : Westgate Hall ชั้น 4 เซ็นทรัล เวสต์เกต จ.นนทบุรี

  • เวลา 10.00 – 22.00 น. ชายคู่ / หญิงคู่ / คู่ผสม รอบแรกถึงรอบก่อนรองชนะเลิศ

เทนนิส

สนาม : ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ จ.นนทบุรี

  • เวลา 09.00 น. รอบรองชนะเลิศ เดี่ยวหญิง / ชายคู่ และ หญิงคู่ รอบก่อนรองชนะเลิศ

ไตรกีฬา

สนาม : แหลมแม่พิมพ์ อ.แกลง ระยอง

รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 07.00 -17.30 น. Aquathlon Team Relay ชาย หญิง และ ทีมผสม

วอลเลย์บอล

สนาม : อินดอร์ สเตเดี้ยม

ทีมชาย รอบแบ่งกลุ่ม

  • เวลา 10.00 น. เมียนมา – กัมพูชา
  • เวลา 12.30 น. ฟิลิปปินส์ – อินโดนีเซีย
  • เวลา 15.00 น. ลาว – สิงคโปร์
  • เวลา 17.30 น. เวียดนาม – ไทย

ยกน้ำหนัก

สนาม : โรงเรียนกีฬาชลบุรี

รุ่น 88 กก. ชาย

  • เวลา 13.00 -15.00 น. รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ

รุ่น 94 กก. ชาย

  • เวลา 15.00 -17.00 น. รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ

กีฬาทางอากาศ

พาราไกลดิ้ง

  • เวลา 06.00-18.00 น. Team Combined ทีมผสม รอบแรก

จานร่อน

  • เวลา 09.30 -10.40 น. Ultimate Division ทีมผสม ไทย พบ มาเลเซีย
  • เวลา 17.00 -18.10 น. Ultimate Division ทีมผสม ไทย พบ ฟิลิปปินส์

ชักเย่อ

สนาม : การกีฬาแห่งประเทศไทย

รอบรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 11.40-12.00 น. ประเภททีมชาย 8 คน น้ำหนักรวมไม่เกิน 600 กิโลกรัม

รอบรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 11.40-12.00 น. ประเภททีมหญิง 8 คน น้ำหนักรวมไม่เกิน 500 กิโลกรัม

รอบรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 15.30-12.00 น. ประเภททีมชาย 4 คน น้ำหนักรวมไม่เกิน 300 กิโลกรัม

รอบรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 15.30-12.00 น. ประเภททีมหญิง 4 คน น้ำหนักรวมไม่เกิน 250 กิโลกรัม

รอบรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 17.30-17.40 น. ประเภททีมผสาย 4 คน หญิง 4 คน น้ำหนักรวมไม่เกิน 560 กิโลกรัม

**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

เผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 09:42 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 09:42 น.
