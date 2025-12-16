ข่าวกีฬาซีเกมส์วอลเลย์บอล
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ เวียดนาม’ วันนี้ 16 ธ.ค. 68
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ 2025 รอบแบ่งกลุ่ม นัดสุดท้าย คู่ระหว่าง ไทย พบ เวียดนาม แข่ง 17.30 น. ช่องถ่ายทอดสด ดูได้ทาง ช่อง One 31
วันนี้ 16 ธ.ค. 2568 แฟนลูกยางไทยเตรียมส่งเสียงเชียร์ให้สุดเสียงกันอีกครั้ เพราะในวันนี้ถึงคิว วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย ที่จะลงสนามในศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 รอบแบ่งกลุ่ม นัดสุดท้าย โดย ทีมชาติไทย จะลงสนามพบกับ ทีมชาติเวียดนาม ซึ่งเกมนี้ถือเป็นการแย่งตำแหน่งจ่าฝูงของกลุ่ม เอ โดยตรง
แฟนกีฬาชาวไทย ดูถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายไทยเวียดนามวันนี้ได้ผ่านช่อง One 31 และสามารถรับชมผ่านทางออนไลน์ได้ทาง TrueVisions Now
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายไทย เวียดนาม ซีเกมส์ 2025 วันนี้ สด
- คู่แข่งขัน : ไทย VS เวียดนาม
- ช่องถ่ายทอดสด : ช่อง One 31 และ True Visions NOW
- เวลาแข่ง : 17.30 น.
- สนาม : อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก กรุงเทพฯ
