พล.อ.ณัฐพล ขอเวลาอีกไม่นาน ไม่กังวลสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
บิ๊กเล็ก ขอเวลาอีกไม่นาน ไม่กังวลสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เนื่องจากเป็นไปตามแผนของกองทัพ ส่วนเรื่องอาวุธจีนอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบ
พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึง สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่ามีความคืบหน้าไปตามลำดับ ขณะนี้ไม่มีความกังวลอะไรเนื่องจากเป็นไปตามแผนของกองทัพ
เมื่อถามถึงกรณีที่มาของขีปนาวุธสัญชาติจีนรุ่นล่าสุด ที่สามารถยึดได้บริเวณเนิน 500 บริเวณช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่ามีผู้สนับสนุน พล.อ.ณัฐพล ระบุว่า ขณะนี้งานด้านการข่าวยังไม่ยืนยัน อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และยังไม่ได้รับทราบ กรณีที่ทางการจีนประสานขอคืนอาวุธดังกล่าว แน่นอนว่าอาวุธเหล่านี้ยังคงอยู่ในการดูแลของกองทัพไทย ตามกฎบัตรเรายึดได้ก็เป็นของเรา ซึ่งสามารถใช้ได้ หรือทำลายก็ได้ แต่ขณะนี้ต้องอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบก่อน
เมื่อถามถึงกรณีที่ต่างชาติมีความเป็นห่วง เรื่องการสกัดกั้นน้ำมันและยุทธปัจจัยไปยังกัมพูชา พล.อ.ณัฐพล ยืนยันว่า เราใช้สันติวิธี ไม่ได้ใช้กำลังหรืออาวุธเข้าไปประหัดประหารกัน เพื่อจำกัดการปฏิบัติของฝ่ายกัมพูชา การที่จะปฏิบัติการต่อฝ่ายไทย และยืนยันว่าเราจะหยุดยิง เมื่อกัมพูชาสิ้นสุดการเป็นปฏิปักษ์อย่างชัดเจนและเปิดเผยอะไรก็ตามที่เป็นแนวทางสันติแล้วใช้ได้ และทำให้กัมพูชาสิ้นสุดความเป็นปฏิปักษ์ น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุด
เมื่อถามถึงกรณีรถขนส่งน้ำมันที่จอดรอบริเวณช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี พล.อ.ณัฐพล ยอมรับว่าได้รับรายงานแล้ว ซึ่งในส่วนตรงนั้นเป็นขั้นตอนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดำเนินการ ในขณะนี้ กองทัพภาคที่ 2 ก็ควบคุมรายการส่งออกน้ำมันเพราะทราบว่าน้ำมันผ่านเข้าทางช่องเม็ก และส่งต่อไปยังกัมพูชา
เมื่อถามว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อถึงเมื่อใด พล.อ.ณัฐพล ตอบสั้นๆในประเด็นนี้ว่า “ขอเวลาอีกไม่นาน”
