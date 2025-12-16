ข่าวการเมือง

พล.อ.ณัฐพล ขอเวลาอีกไม่นาน ไม่กังวลสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 10:06 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 10:06 น.
53
แฟ้มภาพ

บิ๊กเล็ก ขอเวลาอีกไม่นาน ไม่กังวลสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เนื่องจากเป็นไปตามแผนของกองทัพ ส่วนเรื่องอาวุธจีนอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบ

พล.อ.ณัฐพล​ นาคพาณิชย์​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึง สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่ามีความคืบหน้าไปตามลำดับ ขณะนี้ไม่มีความกังวลอะไรเนื่องจากเป็นไปตามแผนของกองทัพ

เมื่อถามถึงกรณีที่มาของขีปนาวุธสัญชาติจีนรุ่นล่าสุด ที่สามารถยึดได้บริเวณเนิน ​500 บริเวณช่องอานม้า​ อ.น้ำยืน​ จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่ามีผู้สนับสนุน พล.อ.ณัฐพล​ ระบุว่า​ ขณะนี้งานด้านการข่าวยังไม่ยืนยัน อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และยังไม่ได้รับทราบ กรณีที่ทางการจีนประสานขอคืนอาวุธดังกล่าว แน่นอนว่าอาวุธเหล่านี้ยังคงอยู่ในการดูแลของกองทัพไทย ตามกฎบัตรเรายึดได้ก็เป็นของเรา ซึ่งสามารถใช้ได้ หรือทำลายก็ได้ แต่ขณะนี้ต้องอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบก่อน

เมื่อถามถึงกรณีที่ต่างชาติมีความเป็นห่วง เรื่องการสกัดกั้นน้ำมันและยุทธปัจจัยไปยังกัมพูชา พล.อ.ณัฐพล ยืนยันว่า เราใช้สันติวิธี ไม่ได้ใช้กำลังหรืออาวุธเข้าไปประหัดประหารกัน เพื่อจำกัดการปฏิบัติของฝ่ายกัมพูชา การที่จะปฏิบัติการต่อฝ่ายไทย และยืนยันว่าเราจะหยุดยิง เมื่อกัมพูชาสิ้นสุดการเป็นปฏิปักษ์อย่างชัดเจนและเปิดเผย​อะไรก็ตามที่เป็นแนวทางสันติแล้วใช้ได้ และทำให้กัมพูชาสิ้นสุดความเป็นปฏิปักษ์ น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุด

เมื่อถามถึงกรณีรถขนส่งน้ำมันที่จอดรอบริเวณช่องเม็ก อ.สิรินธร​ จ.อุบลราชธานี พล.อ.ณัฐพล ยอมรับว่าได้รับรายงานแล้ว ซึ่งในส่วนตรงนั้นเป็นขั้นตอนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดำเนินการ ในขณะนี้ กองทัพภาคที่ 2 ก็ควบคุมรายการส่งออกน้ำมันเพราะทราบว่าน้ำมันผ่านเข้าทางช่องเม็ก และส่งต่อไปยังกัมพูชา

เมื่อถามว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อถึงเมื่อใด พล.อ.ณัฐพล ตอบสั้นๆในประเด็นนี้ว่า​ “ขอเวลาอีกไม่นาน”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

ดราม่า นักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2025 ชูนิ้วกลางใส่กล้อง – ให้คนอื่นเล่นแทน ก่อนถูกขับออกจากทีม

7 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พล.อ.ณัฐพล ขอเวลาอีกไม่นาน ไม่กังวลสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา

4 นาที ที่แล้ว
ต้นสังกัด ลงดาบปลด นักแข่ง ROV หลังถูกตัดสิทธิ์ซีเกมส์ เซ่นปมใช้โปรแกรมโกง ข่าวกีฬา

ต้นสังกัด ลงดาบปลด นักแข่ง ROV หลังถูกตัดสิทธิ์ซีเกมส์ เซ่นปมใช้โปรแกรมโกง

7 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

ส่องด่วนโค้งสุดท้าย ไก่เจ้าพายุ แจกเลขเด็ด 2-3 ตัวท้าย ลุ้นโชคงวด 16 ธ.ค. 68

10 นาที ที่แล้ว
เอ็ดดี้ จิณณวัตร โปรดิวเซอร์ คนดัง เสียชีวิตกะทันหัน ข่าวดารา

นิโคล เทริโอ โพสต์เศร้า เอ็ดดี้ จิณณวัตร โปรดิวเซอร์ดัง เสียชีวิตกะทันหัน

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

หลั่งน้ำตา วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย พลิกดับ เวียดนาม ซิวแชมป์ซีเกมส์สมัย 17

16 นาที ที่แล้ว
เหอ ฉิง นักแสดงหญิงชื่อดังชาวจีน เสียชีวิตในวัย 61 ปี บันเทิง

สิ้นงามอมตะ “เหอ ฉิง” นักแสดง ไซอิ๋ว-สามก๊ก เสียชีวิตแล้ว ในวัย 61 ปี

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“Tokyogurl” โปร RoV หญิง ถูกขับพ้นซีเกมส์ ใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 16 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

28 นาที ที่แล้ว
เป็กกี้ แฉ อดีตสามี มีแต่ตัว สินสอด 4 ล้าน ก็เงินตัวเอง จ่ายให้ยันค่ากางเกงใน บันเทิง

เป็กกี้ แฉ อดีตสามี มีแต่ตัว สินสอด 4 ล้าน ก็เงินตัวเอง จ่ายให้ยันค่ากางเกงใน

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ฟ้อง BBC คดีหมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหายกระทงละ 1.5 แสนล้าน

37 นาที ที่แล้ว
ภาคประชาชนขอนแก่นบุกโรงพัก ร้องเอาผิด &quot;แม่-ลูกตระกูลดัง&quot; ชี้เป้า &quot;แม่&quot; โพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลชาวบ้านลงโซเชียล จี้สอบ &quot;รมว.ดีอี&quot; ละเว้นหน้าที่หรือไม่ ด้านเจ้าตัวโต้เดือด ยันไม่เข้าข่าย PDPA ชี้เป็นเอกสารในคดี ข่าวการเมือง

แจ้งจับ “ไชยชนก-แม่” ปมโพสต์ภาพ ทะเบียนราษฎร ร้องสอบผิด PDPA พ่วง ม.157

39 นาที ที่แล้ว
กัน จอมพลัง โอด โดนเขมรโจมตีวัตถุทำบังเกอร์ พ้อ สส.บางพรรค ทำเสียดายโอกาส ข่าว

กัน จอมพลัง โอด โดนเขมรโจมตีวัตถุทำบังเกอร์ พ้อ สส.บางพรรค ทำเสียดายโอกาส

42 นาที ที่แล้ว
เลขธูปเจ๊ฟองเบียร์ งวด 16 12 68 เลขเด็ด

เจ๊ฟองเบียร์ จุดธูปพระพิฆเนศ เปิดเลข 3 ตัวตรง งวด 16/12/68 หวยออกบ่ายนี้

49 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตจีน ผลักดัน “ไทย-กัมพูชา” หยุดยิง ชี้มีเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรคือสมบัติล้ำค่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธ.ค. 68 เริ่มตั้งแต่ 14.30 น. ลุ้นรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว และรางวัลทั้งหมดที่นี่ ตรวจหวย

ตรวจหวย 16 ธันวาคม 2568 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หอการค้าอเมริกันฯ ขู่ไทย ปิดกั้นขนส่งทางทะเล ละเมิดกม. หวั่นธุรกิจมะกันในกัมพูชาเจ๊ง ข่าวต่างประเทศ

หอการค้าอเมริกันฯ ขู่ไทย ปิดกั้นขนส่งทางทะเล ละเมิดกม. หวั่นธุรกิจมะกันในกัมพูชาเจ๊ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“โรม” อัด “อนุทิน” ทำได้แค่นี้ เปลี่ยนสถานการณ์เป็นโลกล้อมไทยแทน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัทสุดโหด ออกหนังสือเตือนพนักงาน &quot;หักโอที-โบนัส-ไม่ขึ้นเงินเดือน&quot; หลังไม่ร่วมงานปีใหม่ ข่าว

บริษัทสุดโหด ออกใบเตือนพนักงาน “หักโอที-โบนัส-ไม่ขึ้นเงินเดือน” หลังไม่ร่วมงานปีใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ยันคุย “ทรัมป์” ไม่มีคลาดเคลื่อน มีคนอื่นนั่งอยู่ด้วย ศัพท์ไม่ยาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจคุมตัว “นิค ไรเนอร์” ฐานผู้ต้องสงสัยหลักฆ่าพ่อ-ผกก.ดัง “ร็อบ ไรเนอร์”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมลุ้นผล ธ.ก.ส. ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ งวด 16 ธันวาคม 2568 แล้ววันนี้ พร้อมรายละเอียดรางวัลทุกชุดที่นี่ ตรวจหวย

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ธันวาคม 2568 ผลสลากออมทรัพย์ทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง เผยรายชื่ออาวุธจากจีนที่เขมรครอบครอง หลังไทยยึดเนิน 500

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตรัสเซีย ยืนยันไม่มีทหารรับจ้างรบให้กัมพูชา หนุนสันติวิธี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยออมสิน 16 12 68 พร้อมผลรางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท ตรวจหวย

หวยออมสิน 16/12/68 ตรวจสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ทุกรางวัลที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 10:06 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 10:06 น.
53
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดราม่า นักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2025 ชูนิ้วกลางใส่กล้อง – ให้คนอื่นเล่นแทน ก่อนถูกขับออกจากทีม

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
ต้นสังกัด ลงดาบปลด นักแข่ง ROV หลังถูกตัดสิทธิ์ซีเกมส์ เซ่นปมใช้โปรแกรมโกง

ต้นสังกัด ลงดาบปลด นักแข่ง ROV หลังถูกตัดสิทธิ์ซีเกมส์ เซ่นปมใช้โปรแกรมโกง

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568

ส่องด่วนโค้งสุดท้าย ไก่เจ้าพายุ แจกเลขเด็ด 2-3 ตัวท้าย ลุ้นโชคงวด 16 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
เอ็ดดี้ จิณณวัตร โปรดิวเซอร์ คนดัง เสียชีวิตกะทันหัน

นิโคล เทริโอ โพสต์เศร้า เอ็ดดี้ จิณณวัตร โปรดิวเซอร์ดัง เสียชีวิตกะทันหัน

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
Back to top button