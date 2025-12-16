สถานทูตรัสเซีย ยืนยันไม่มีทหารรับจ้างรบให้กัมพูชา หนุนสันติวิธี
สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ยืนยันไม่มีทหารรับจ้างรบให้กัมพูชา ตามที่มีรายงานในสื่อสังคมออนไลน์ หนุนสันติวิธีเท่านั้น
สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กออกแถลงการณ์ระบุว่า “สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยทราบว่ามีการเผยแพร่ข่าวจากสื่อบางแห่งในประเทศไทยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ว่าจะมีพลเมืองชาวรัสเซียเข้ามาพัวพันในฐานะทหารรับจ้างที่ถูกฝ่ายกัมพูชาว่าจ้างให้มาเข้าร่วมในความขัดแย้งบริเวณชายแดนประเทศไทยและกัมพูชานั้น
ข่าวดังกล่าวไม่มีมูลความจริงและมีแนวโน้มว่าจะถูกสร้างขึ้นจากแหล่งข้อมูลนอกภูมิภาค มีเป้าหมายเพื่อบั่นทอนสิทธิพลเมืองชาวรัสเซียที่พำนักอยู่ในประเทศไทยในฐานะนักท่องเที่ยวหรือประกอบธุรกิจ เป็นการสร้างความเสียหายต่อมิตรภาพอันยาวนานระหว่างประเทศรัสเซียและไทย
กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมีจุดยืนที่ชัดเจนต่อประเด็นความขัดแย้งชายแดนไทยและกัมพูชา และในประเด็นดังกล่าวได้มีการแจ้งให้ทราบแล้วโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ความว่า
“ประเทศรัสเซียมีความสัมพันธ์อันเป็นมิตรและมีความร่วมมือกับประเทศไทยและกัมพูชา เราขอยืนยันและสนับสนุนการแก้ไขข้อพิพาทนี้โดยสันติวิธีเท่านั้น””
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตำรวจโคราช วอน ปชช. ช่วยสังเกต รัสเซีย-แขกขาว หวั่นเป็นทหารรับจ้าง
- กองทัพ เชื่อมีคนนอกสนับสนุน ใช้โดรนพลีชีพ คล้ายสงครามรัสเซีย-ยูเครน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: