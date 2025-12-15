เผยสาเหตุ พล.ต.ต.ธนานันท์วิชญ์ จบชีวิตในรถเก๋ง ย้อนไทม์ไลน์ พบศพช่วงเช้า
เผยปมสังเวย สาเหตุ ผู้การฯ อุทัยธานี พล.ต.ต.ธนานันท์วิชญ์ ยิงตัวตายในรถ รองผู้การฯ นครสวรรค์ เผยเบื้องต้นปัญหาสุขภาพอาจเป็นชนวนเหตุ ย้อนไทม์ไลน์พบศพช่วงเช้า.
ความคืบหน้ากรณีเหตุสลดสะเทือนวงการสีกากี ล่าสุดเมื่อเวลา 15.48 น. เว็บไซต์ Kapook ได้อ้างอิงข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เปิดเผยถึงปมสาเหตุเบื้องต้นของการเสียชีวิตของ พล.ต.ต.ธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี (ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี) ที่ใช้อาวุธปืนจบชีวิตตัวเองภายในรถยนต์ส่วนตัว
ตร. ชี้ปม สาเหตุยิงตัวตาย คาด เครียดโรคประจำตัว
ด้าน พ.ต.อ.สมชาย จันทร์คง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ (รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์) ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นระบุว่า สาเหตุของโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ น่าจะเกิดจากความเครียดสะสมอันเนื่องมาจากโรคประจำตัวของผู้เสียชีวิต
อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและกองพิสูจน์หลักฐานจะเร่งดำเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานและสอบสวนผู้เกี่ยวข้องอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อสรุปข้อเท็จจริงที่ชัดเจนต่อไป
ย้อนไทม์ไลน์วินาทีพบศพ
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว เริ่มต้นเมื่อเวลา 08.32 น. ของเช้าวันนี้ (15 ธ.ค.) ร.ต.ท.ธนกฤต แว่นแก้ว รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์ ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิต บริเวณหน้าบ้านพักเลขที่ 99/338 หมู่ 14 ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ จึงรีบรายงานผู้บังคับบัญชาและรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เมื่อไปถึงพบรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อนิสสัน เทียร์น่า สีดำ จอดสงบนิ่งอยู่หน้าบ้าน ภายในห้องโดยสารพบร่างของ พล.ต.ต.ธนานันท์วิชญ์ เสียชีวิตอยู่ในลักษณะนั่งเอนตัวอยู่บนเบาะฝั่งซ้ายข้างคนขับ ตรวจสอบสภาพศพพบบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่บริเวณขมับด้านขวา 1 นัด และในที่เกิดเหตุพบอาวุธปืนลูกโม่ขนาด .38 ตกอยู่ เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานสำคัญทางคดี
ภาพภารกิจสุดท้ายก่อนเกิดโศกนาฏกรรม
ทีมข่าว The Thaiger ได้ตรวจสอบข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก เพจ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานี เผยให้เห็นรูปภารกิจสุดท้ายของ พล.ต.ต.ธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง ในวันที่ วันที่ 26 พ.ย.68 เวลา 08.00 น. ขณะที่เจ้าตัว พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ภ.จว.อุทัยธานี ได้ทำภารกิจ มอบเงินให้แก่ผู้แทนกู้ภัยจังหวัดอุทัยธานี
เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยชาวหาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 60,699 บาท โดยได้เงินช่วยเหลือจาก เพื่อน พี่ น้อง ข้าราชการตำรวจ ภ.จว.อุทัยธานี , กต.ตร.สภ.ลานสัก และ. ผู้มีจิตสาธารณกุศล เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวหาดใหญ่ จ.สงขลา ณ ห้อง ศปก.ภ.จว.อุทัยธานี
ขอบคุณข้อมูลจาก : Kapook, เพจ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand และ ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วนที่สุด! ผู้การอุทัยธานี ปลิดชีพตัวเองในรถเก๋ง คาดเครียดโรคประจำตัวรุมเร้า
- สิ้นแล้ว “โกวิท วัฒนะ” อดีต ผบ.ตร.-อดีตรองนายกฯ เสียชีวิตในวัย 78 ปี
- ประวัติ พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ ตำนานตำรวจป่าแห่ง ตชด. สู่ผู้นำสีกากี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: