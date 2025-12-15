ถอดสบงแล้วจะมาทรงนักรบ! เปิดคลิป 2 สามเณรวัย 18 เดินเท้าขอสมัครทหารออนไลน์
เลือดรักชาติของแท้ เปิดคลิปสองสมาเณร อายุ 18 ปี กลายเป็นไวรัลสนั่นหลังจากตัดสินใจเดินเท้าขอสมัครทหารออนไลน์ ถามสนั่นแบบนี้ต้องไปรบเลยไหม
กำลังเป็นคลิปวิดีโอไวรัลหลังจากเมื่อวานนี้ (14 ธ.ค.) โลกโซเชียลแห่แชร์คลิปภาพนาทีที่พบเจอเข้ากับ 2 สามเณร อายุ 18 ปี ซึ่งตั้งใจเดินเท้ามาไกล เพื่อจะขอลงทะเบียนสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการ โดยผู้ใช้บัญชีติ๊กต่อก @sanyapan007 ลิงลมจอมซน ติดแคปชั่นเบาๆ ไว้ด้วยว่า “เห้ยเอาเรื่อง ถอดสบงแล้วจะมาทรงนักรบ สวัสดิการพี่บอกเลย ตามพี่มาไม่ผิดหวังแน่นอน”
ต่อมาบนโลกออนไลน์เกิดข้อสสงสัยตามมา หลังจากมีผู้ใช้บัญชีเฟวบุ๊กรายหนึ่งซึ่งมีลูกชายอายุ 19 ปี ได้เข้ามาพิมพ์ข้อความสอบถามว่า “ขออนุญาตสอบถามค่ะถ้าสมัครออนไลน์แล้วต้องไปรบมั๊ยค่ะ หรือว่าคนที่ไปรบคือสมัครใจไป”
ต่อมามีผู้เข้ามาช่วยให้คำตอบจนหายสงสัย ไล่ตั้งแต่ ยืนยันชัดเจนว่ายังไงก็ไม่ได้ไปโดยทันที ! เนื่องจากต้องไปฝึกละลายพฤติกรรมก่อน อย่างน้อยก็ 2 เดือน
“สมัครออนไลน์สามารถเลือกหน่วยลงได้ครับ ตามใจที่เราอยากไปได้เลย”
“ยังไงก็ไม่ได้ไปครับ กว่าจะได้ไปก็ต้องตุลาปีหน้าเป็นช่วงเปลี่ยนกำลังพล”
“ต้องฝึกก่อนครับ..ตามวงฝึกระยะเวลาที่เหมาะสม” (ดูคลิป).
@sanyapan007
เห้ยเอาเรื่อง ถอดสบง แล้วจะมา ทรงนักรบ สวัสดิการพี่บอกเลย ตามพี่มาไม่ผิดหวังแน่นอน #ทหารของประชาชน🇹🇭 #กองทัพบกไทย #เทรนด์วันนี้ #ลพบุรีหวานเจี๊ยบ💙💚🐒🙊
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- กองทัพบก รับสมัครทหารอาสา 500 อัตรา ถึง 31 มี.ค.68 เช็กตำแหน่ง ประโยชน์
- เฮลั่น! ผลสอบ หนุ่มสมัครทหารพราน ชุดเดียวสู้เพื่อแม่ ครูฝึกตอบแล้ว ทำน้ำตาซึม
- UN โพสต์ถึง ไทย-กัมพูชา ย้ำพลเรือนไม่ใช่เป้าหมายทางการทหาร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: