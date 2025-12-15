สิ้นแล้ว “โกวิท วัฒนะ” อดีต ผบ.ตร.-อดีตรองนายกฯ เสียชีวิตในวัย 78 ปี
โกวิท วัฒนะ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่ 4 และ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 78 ปีที่โรงพยาบาลตำรวจ
พญ.วันทนีย์ วัฒนะ อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร ภรรยา พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ โพสต์ข้อความแจ้งข่าวว่า “ขอลากันในภพนี้ ชาตินี้เกียรติ ยศ ศักดิ์ศรี และความดีของพ่อวิทจะอยู่ในใจของเราเสมอ”
สำหรับ พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ เกิด 11 มีนาคม พ.ศ. 2490 เป็นนายตำรวจและนักการเมืองชาวไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อดีตนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ เสียชีวิตอย่างสงบ ในวัย 78 ปี ที่โรงพยาบาลตำรวจ
โดยในปี พ.ศ. 2551 พล.ต.อ.โกวิท ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในสมัย รัฐบาลสมัคร สุนทรเวช และ สมชาย วงศ์สวัสดิ์ แต่ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัย ด้วยมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 ให้ยุบพรรคพลังประชาชน และตัดสิทธิทางการเมืองหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรค 5 ปี รวม 37 คน ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทำให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคพลังประชาชนต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยปริยาย และคณะรัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่งรวมถึง พล.ต.อ. โกวิท ด้วย
ต่อมาในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และถูกปรับออกจากตำแหน่งในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ในที่สุด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คิม ยองนัม อดีตประธานสภาเกาหลีเหนือ ถึงแก่อสัญกรรม หลังป่วยมะเร็ง สิริอายุ 97 ปี
- ด่วน! พล.อ.สุจินดา อดีตนายกคนที่ 19 ถึงแก่อสัญกรรม สิริอายุ 91 ปี
- ธานินทร์ กรัยวิเชียร อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 14 ถึงแก่อสัญกรรม อายุ 97 ปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: