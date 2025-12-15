รัฐบาล เตรียม 52 ทีม พร้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออก ออกพื้นที่ชายแดน
รัฐบาล เตรียม 52 ทีม พร้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออก ออกพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา หลังโรงพยาบาลและสถานพยาบาลปิด 212 แห่ง
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน 7 จังหวัด และส่งผลทำให้สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รวมสถานพยาบาลในพื้นที่จังหวัดชายแดน ปิดบริการรวมสะสม 212 แห่ง
รัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุขจัดเตรียมบุคลากรทีม SRRT และ SEhRT รวม 52 ทีม ลงพื้นที่ศูนย์พักพิง เพื่อสนับสนุนการดูแลศูนย์พักพิงขนาดใหญ่ที่รองรับผู้พักพิงมากกว่า 1,000 คนขึ้นไป รวมทั้งได้ออกแนวทางและคำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยโรคไตในศูนย์พักพิง โดยให้ผู้ป่วยเตรียมยาที่ต้องใช้พร้อมซองยาที่มีชื่อยาและวิธีใช้ ผลเลือดครั้งล่าสุด เบอร์ติดต่อศูนย์ฟอกเลือดล้างไต หากเป็นผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง ให้เตรียมอุปกรณ์การเปลี่ยนถ่ายน้ำยา น้ำยาล้างไตและอุปกรณ์ทำแผลไปด้วย
นอกจากนี้ ได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นจำนวน 703 ราย ส่วนการดูแลสุขภาพจิต มีการจัดระบบคัดกรองเชิงรุกด้วยแบบประเมินมาตรฐาน เพื่อค้นหาผู้ที่มีความเครียดและมีความเสี่ยงทำร้ายตนเอง จากการคัดกรองไปแล้ว 115,632 ราย พบเครียดสูงสะสม 996 ราย และเสี่ยงทำร้ายตนเองสะสม 147 ราย ส่วนบุคลากรทางการแพทย์คัดกรอง 2,167 ราย พบเครียดสูงสะสม 42 ราย ทั้งหมดได้รับการปฐมพยาบาลทางจิตใจ ดูแลตามกระบวนการและติดตามอย่างต่อเนื่องจนกว่าอาการจะดีขึ้น
“รัฐบาลกำชับเตรียมพร้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกนอกพื้นที่ จัดเตรียมรถบัส/รถพยาบาล ประสานกองทัพเรือสนับสนุนเรือในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางทะเล วางเส้นทางหลักและเส้นทางสำรองกรณีเส้นทางหลักใช้ไม่ได้หรือไม่ปลอดภัย กำหนดจุดพักรถระหว่างเดินทาง รวมถึงจัดหาสถานที่ตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยเพิ่มเติม ซึ่งหากเกิดสถานการณ์รุนแรงจริง จะต้องสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทุกรายได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย” นางสาวอัยรินทร์ กล่าว
